In insgesamt vier Einrichtung in Kattenturm werden in diesem Jahr zum ersten Mal an vier Terminen beim Adventscafé nahezu 200 Pakete mit kleinen Aufmerksamkeiten an Familien verschenkt. Die an „Weihnachten im Schuhkarton“ erinnernde Aktion hat offensichtlich viele Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Stadtteil, Familien und sogar Schulklassen, die sich dafür im Haus der Familie getroffen haben, dazu motiviert, Präsente mit neuwertigen Dingen im Wert von maximal 20 Euro in Schuhschachteln zu packen, damit sie anderen Menschen eine Freude bereiten können.

Schon die ersten Gäste des Adventscafés in der ersten Station der Verschenke-Initiative, dem Haus der Familie, waren ganz aufgeregt und konnten es kaum erwarten, ihre Geschenke auszupacken. Elmedina, Felek, Melek und Muamer sind mit ihrer Mutter gekommen. Die drei Kinder freuen sich über Schokolade, Stifte und andere schöne, ihrem Alter entsprechende Sachen.

Eigentlich ist die Aktion nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene bis zum Seniorenalter gedacht. Auch für diese Altersgruppen sind im Haus der Familie Pakete abgegeben worden. Doch diese Zielgruppe ist in der Einrichtung eher unterrepräsentiert. „Besonders im Martinsclub gibt es viele Senioren, die es nicht hierher schaffen„, weiß Hanneke Ruesink, “daher geben wir die Pakete dann dorthin.“

Schöne neue Verbindung

Der Martinsclub ist am Donnerstag, 21. Dezember, Ausrichter des nächsten Adventscafé-Nachmittags. „Die Kooperation und der Austausch mit den anderen Trägern laufen richtig gut. Das verbindet, das ist richtig schön“, findet Hanneke Ruesink.

Das Adventscafé solle auch dazu dienen, um gemeinsam zu feiern. Gleichzeitig solle die Aktion auch dazu beitragen, neue Familien für ihre Einrichtung zu gewinnen: „Dadurch können Familien das Haus kennenlernen und die Hemmschwelle verlieren. Überhaupt haben wir hier tolle Familien, die das Angebot wertschätzen und mit anpacken", lobt Ruesink. Jede Woche besuchen nach ihrer Aussage bis zu 90 Personen das Haus der Familie, die an den verschiedenen Kursen, Spielkreisen, Baby-Treffs und anderen Angeboten teilnehmen. „Jede Person, die hier über die Schwelle tritt, wird ernst genommen“, unterstreicht Hanneke Ruesink, die zwar den mitunter zweifelhaften Ruf des Stadtteils kennt, ihn jedoch so nicht stehen lassen kann: „Das ist ein sehr bunter und offener Stadtteil. Es ist sehr harmonisch mit den Familien, und auch die Nationalitäten sind sehr homogen vertreten. Ich komme gerne zur Arbeit, die Menschen sind hier sehr nett.“

Wer sich über die Angebote des Hauses der Familie Obervieland, Eichelnkämpe 11, informieren möchte, kann dies unter der Internetadresse familiennetz-bremen.de/angebotdetails/haus-der-familie-obervieland.de, per E-Mail an hdf-obervieland@afsd.bremen.de sowie unter der Telefonnummer 361 33 85.

Die weiteren Termine und Stationen der Adventscafés: Freitag, 8. Dezember, Gewoba-Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Kattenturm an der Theodor-Billroth-Straße 32; Freitag, 15. Dezember, im Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland, Theodor-Billroth-Straße 4, und Donnerstag, 21. Dezember im Martinsclub, Theodor-Billroth-Straße 40. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, Ende gegen 18 Uhr.