Alle Kinder freuen sich über ihre Kunstwerke (l.). Einen kunterbunten Hocker gestalten Lina (9 Jahre) aus Rablinghausen (9) (v.l.), Olivia (9) aus Woltmershausen und Cansu (10) aus Rablinghausen mit Einhorn, Regenbogen, Sonne und Blumen. (fotos: Scheitz)

Woltmershausen. Die sechs bunten Betonhocker sollen der nächste Bilckfang am Weserufer sein, den das Kulturhaus Pusdorf nach der im Osterferienprojekt von Kindern angefertigten Figurengruppe (wir berichteten) am Lankenauer Höft aufstellt. Vor Ort haben jetzt 14 Kinder im Ferienprojekt die neuen Sitzgelegenheiten gestaltet, die künftig jeder Besucher "besetzen" kann.

Bereits eine Woche vor dem „Mosaikprojekt“, das schon im Namen für eine bunte Vielfalt steht, haben die Kursleiterinnen Marina Steinacker und Jana Schenk zusammen mit dem Künstler Rainer Weber sechs Sitzflächen aus Beton am Ufer des Lankenauer Höfts mit Stützeisen im Boden verankert. Den Rahmen für die Sitze bilden verschiedenen große Eimer, deren Böden entfernt worden sind. Nachdem der eingefüllte Beton ausgehärtet war, durften die jungen Kursteilnehmer ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen und konnten mit Keramikfliesen und Mosaikglas Muster auf die „Höft-Hocker“ kleben. Doch zuerst brachten ihnen die Profis die richtige Technik fürs Zerkleinern der Fliesen und Verfugen der Randbereiche bei.

„Jetzt können sie ihr eigenes Bad fliesen“, bemerkt die freischaffende Künstlerin Marina Steinacker schmunzelnd. Doch die hatten ganz andere Ideen. Drei Jungen kleben – passend zur Weltmeisterschaft – ein Fußballmuster auf einen der Hocker. „Vorher habe ich die Fliesen in einem Sack mit dem Hammer zerkleinert, das hat Spaß gemacht“, erklärt Hamza die Arbeitsschritte. Beim Aufkleben der Bruchstücke zu einem Fußballmuster hat er sich viel Mühe geben, damit die einzelnen Teile nicht verrutschen. „Es hat nicht so ganz geklappt wie gedacht, aber ich bin zufrieden“, fasst der Zwölfjährige seinen Kreativprozess zusammen. „Ich habe die schwarzen Steine aufgeklebt“, fügt der elfjährige Ali hinzu und weist auf seinen Anteil an dem Kunstwerk hin, auf dem hoffentlich später viele Menschen einmal ein Päuschen einlegen.

Weitaus farbenfroher ist der Hocker, den Cansu, Olivia und Lina gestaltet haben. Ein Einhorn, ein Regenbogen, eine Sonne und Blumen zieren ihn. „Schön bunt“, beschreibt Lina das Ergebnis. „Es hat Spaß gemacht und ist gelungen“, pflichtet ihr Cansu bei, während Olivia beim Blick auf ihre braunen Fingernägel lachen muss, die sie vom Arbeiten mit einem Klebestoff bekommen hat.

Andere Ferienkinder bastelten derweil Einladungskarten für das Einweihungsfest als Projektabschluss, zu dem sie ihre Angehörigen und Freunde einladen wollen, um ihnen stolz die "Höft-Hocker" zu präsentieren und sie Probesitzen zu lassen. In dem Projekt hätten die Kinder zum Teil neue kreative und handwerkliche Fähigkeiten an sich entdeckt, stellt Kunstpädagogin Jana Schenk fest. "Einige sind richtig begabt.“

Als Abwechslung zwischen den Arbeitsschritten konnten die Sieben- bis Zwölfjährigen Fußballspielen, Muscheln sammeln, Handabdrücke auf dem Boden hinterlassen oder vorbeiziehenden Schiffen zuwinken. Das Gelände am Lankenauer Höft bietet viele Möglichkeiten, die offenbar auch andere schätzen.

„Viele Leute sind vorbeigekommen und haben gefragt, was wir machen, oder haben erzählt, wie es früher hier so war“, erzählt Jana Schenk. Sie ist überrascht, dass die Weserhalbinsel ein Anziehungspunkt für viele Menschen ist, die eine kurze Auszeit nehmen wollen. Sie hat viele Firmenwagen und Taxis beobachtet, die nur wenige Minuten halten und dann weiterfahren. Viele Radfahrer, Sportler und Hundebesitzer hätten die Kinder in der Projektwoche gesehen oder kennengelernt. „Für Stadtkinder eine ungewöhnliche und spannende Umgebung.“