Der neue Körnerklub: Inge Lögers (von links), Antje Hoffmann-Land, Sebastian Burger und Klaus-Peter Land. (Walter Gerbracht)

Der Laden in der Gneisenaustraße 37 an der Ecke Hardenbergstraße soll mehr sein, als nur ein Ort zum Einkaufen. Die Mitglieder wollen ihn als Anlaufpunkt für sich selbst und Interessierte nutzen. Das Hauptanliegen des Vereins ist die Direktvermarktung von überwiegend bremischen und niedersächsischen Bio-Produkten. Das Sortiment reicht von Brot und Käse über Gemüse sowie Obst und jeder Menge Trocken-und Molkereiprodukten. Auch Fleisch und Wurst werden angeboten. Wer dort einkaufen will, muss allerdings Mitglied sein. Um das Erzielen eines Gewinnes aus dem Geschäftsbetrieb geht es dem Körnerklub nach eigenen Angaben jedoch nicht, sondern nur um Kostendeckung.

Klaus-Peter Land gehört zum Vorstand des Vereines und zu den ursprünglichen zwölf Gründern, die allesamt bereits Vorerfahrung in dem Bereich mitbringen und etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten. „Der Laden soll allen gemeinsam gehören“, sagt er. „Wir möchten zukunftsfähige Lösungen erreichen, die Bestand haben.“ Für alle sei klar gewesen, dass man nicht nur eine Kooperation sein will, die gemeinsam Nahrungsmittel bereitstellt, sondern auch etwas in der Öffentlichkeit anbieten und bewegen möchte, erklärt Land. So hatte man sich nach der Gründung auf die lang andauernde Suche nach einem geeigneten Objekt gemacht und wurde schließlich in der Gneisenaustraße fündig. In dem renovierungsbedürftigen Eckladen seien früher einmal eine Bäckerei, ein Weinladen und ein Fotolabor untergebracht gewesen. Nun stehen in den Regalen allerhand Bio-Lebensmittel.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (Walter Gerbracht)

Das zentrale Gremium des Vereins ist das sogenannte Ladenforum. Einmal im Monat schicken alle Kleingruppen je ein Mitglied zu diesem Treffen, um anstehende Entscheidungen gemeinsam zu beraten. Ein Teil der Gruppen ist für die Öffnungszeiten des Geschäfts zuständig, einige andere bilden eine Springergruppe, die bei Bedarf die anderen unterstützt. Daneben gibt es Sonderaufgaben, wie das Einkaufen. Hierbei ist je eine Person für eine Art an angebotenen Nahrungsmitteln zuständig.

Über den Vereinsbeitrag von 15 Euro im Monat für aktive Mitglieder, und zehn Euro für „Mitesser“ im Haushalt eines aktiven Mitgliedes, werden die monatlichen Festkosten und weitere anfallende Gebühren abgedeckt. Diese Kosten werden nicht auf die Lebensmittelpreise umgerechnet. Es werden keine Löhne und Gehälter gezahlt, alle engagieren sich ehrenamtlich, für etwa vier bis sechs Stunden im Monat – nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Die Tätigkeitsfelder sind breit gefächert: Bestellen, Auspacken, Verkaufen und Verwalten der Waren oder die Teilnahme bei „Landeinsätzen“ direkt auf dem Bauernhof. Ermäßigungen und Mengenrabatte für große Gruppen seien möglich. „Der soziale Aspekt ist uns sehr wichtig“, sagt Klaus-Peter Land. Daher dürfen Jugendliche bis 18 Jahre beitragsfrei im Körnerklub mitwirken.