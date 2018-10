Zum gleichen Termin führen Peter Lüchtinger, Erik Roßbander und Petra-Janina Schlutz von der Shakespeare Company in der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ im Wall-Saal der Stadtbibliothek, Am Wall 201, die Geschichte von Johannes Kohl auf. An seinem Beispiel wird das Verhalten der Behörden der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus mit schwarzen Menschen demonstriert. Der Eintritt zu dem Schauspiel kostet fünf Euro.

Das 18. internationale Literaturfestival „Poetry bei Shakespeare“ beginnt am Sonnabend, 10. Juni, um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz, Schulstraße 26. Es lesen und performen: Reiner Kunze (Deutschland), Fön (Deutschland), Nikola Madzirov (Mazedonien), Hinemoana Baker (Neuseeland und Ulrike Almut Sandig (Deutschland), Laura Accerboni (Italien/Schweiz), Roland Brival (Frankreich), Charlotte Van der ­Broeck (Belgien), Han Lynn (Burma). Die Karten kosten 15, ermäßigt zwölf Euro.

Am Sonntag, 11. Juni, lädt das Theater ab 16 Uhr zum Indonesichen Tag ein. Der Chor Consolatio und die Band PPI singen und spielen indonesische Volkslieder. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Und am Montag, 12. Juni, beginnt im Falstaff um 19.30 Uhr ein „Steampunk-Live-Hörspiel“. Karten gibt es für zwölf Euro. Mehr telefonisch unter 50 03 33 und auf www.shakespeare-com­pany.com.