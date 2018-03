So lernen schon Kinder ab vier Jahren, wie sich eine Galaxie formiert – aber nicht trocken, sondern mit märchenhaften Geschichten in Veranstaltungen wie „Die Geschichte der traurigen Sonne“ an diesem Montag, 19. und 26. März, jeweils um 14 Uhr.

Kinder ab sechs Jahren können im Planetarium den Sternenhimmel live kennenlernen. Dazu gibt es monatlich fast jeden zweiten Tag Gelegenheit, beispielsweise am Dienstag, 20. März, um 11.30 Uhr.

Am Freitag, 30. März, wird es um 19 Uhr schaurig-schön. Da geht es im Planetarium an Bord der Titanic. Am Firmament: Die Sternenkonstellationen der fünftägigen Schiffsreise.

Und die Frage, ob es tatsächlich blaue Monde gibt, wird am Sonnabend, 31. März, um 19 Uhr im Special „Blue Moon“ geklärt. „Once in a blue moon“, heißt ein seltenes Ereignis, das die Besucher mit einem „Blue Moon Beer“ in der Hand erleben werden. Der Eintritt beträgt für alle Specials zehn Euro, ermäßigt acht Euro, inklusive Getränk.

Informationen über weitere Termine und Veranstaltungen telefonisch unter der Nummer 408 89 93 00 oder auf der Homepage www.planetarium-bremen.de.