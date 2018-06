Langeweile wird bei den vielfältigen Mitmachmöglichkeiten der Ferienfreizeiten bei den Kindern gar nicht aufkommen, versprechen Christina Prause (l.) und Mirela Peter. (Walter Gerbracht)

Huckelriede. Zum ersten Mal bietet der Landesbetriebssportverband (LBSV) für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in den Sommerferien ein buntes Sport- und Spielprogramm an. In zwei Wochenblöcken – 16. bis 20. Juli und 23. bis 27. Juli – gibt es jeweils zwischen 9 Uhr und 15 Uhr abwechslungsreiche Freizeitangebote auf dem LBSV-Gelände in der Volkmannstraße 12. Dabei steht der Sport im Vordergrund, aber auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz.

Das LBSV-Gelände biete dafür viele Möglichkeiten, betonen Christina Prause und Mirela Peter bei der Vorstellung des Programms. Denn in der Mehrzweckhalle, auf dem Fußballplatz, auf Kunstrasen, in der Tennishalle und sogar ein Beachvolleyballfeld sind vorhanden, sodass die Kinder das Areal nicht verlassen müssen und immer gut betreut sind. Auch Schläger, Bälle und Geräte liegen bereit, damit die Mädchen und Jungen auch viele Sportarten ausprobieren können, etwa Tischtennis, Uni-Hockey oder auch Blindenfußball.

Nach außen öffnen

Beim LBSV habe es schon länger den Wunsch gegeben, ein Ferienfreizeitprogramm für Kinder anzubieten, erzählt Christina Prause, die in der Geschäftsstelle für die Vereinsverwaltung und Sportstätten zuständig ist. Denn er sei einerseits zwar die übergeordnete Organisation für Betriebssportgruppen, habe andererseits aber den Wunsch bekannter zu werden. Deshalb wolle man sich mehr öffnen, erklärt die in Horn-Lehe lebende Prause, zur Nachbarschaft, zum Stadtteil, überhaupt. Deshalb sei jedes Kind beim Ferien-Programm herzlich willkommen, betont Christina Prause.

Dank der Unterstützung durch die Bremer Sportjugend und vor allem durch die neue Kollegin Mirela Peter kann die Idee jetzt in die Tat umgesetzt werden. Peter gehört seit Mai zum Team des LBSV. Die 46-Jährige aus Oberneuland hat früher selbst lange Zeit geturnt und ist eine Fachkraft mit langjähriger Erfahrung.

Denn als Mirela Peter Jahre später dann ihre eigenen Kinder zum Kinderturnen gebracht hat, ist sie angesprochen worden, ob sie nicht Übungsleiterin werden wolle, und hat inzwischen zahlreiche Übungsleiter-Lizenzen erworben. Besonders in den verschiedenen Reha-Bereichen hat sie sich qualifiziert. Viel Erfahrung besitzt sie ebenso bei der Betreuung von Eltern- und Kind-Turngruppen.

Gemeinsam mit einem jungen Kollegen, der gerade die Ausbildung zum Erzieher macht, wird Mirela Peter die einzelnen Feriengruppen mit bis zu 20 Kindern. Auch Mädchen und Jungen mit Behinderung, die eine persönliche Assistenz haben, können am Programm teilnehmen.

Mirela Peter sprüht nur so vor Energie. Eine neue Idee ist, Blinden-Fußball anzubieten. Auf diese Weise will sie Kinder dafür sensibilisieren, was es heißt, nicht sehen zu können. Mit verbundenen Augen und einem sogenannten Sensorik-Ball können sie lernen, ihre anderen Sinne zu schärfen. Ferner plant Peter, ein Einrad und ein Waveboard zum Ausprobieren mitzubringen.

Der Ablauf der jeweiligen Ferienfreizeitwoche sieht so aus: Beim gemeinsamen Frühstück im Vereinscasino wird mit den Mädchen und Jungen das Tagesprogramm besprochen, mittags gibt es ein warmes Essen. Die Aktivitäten sind geplant, die Betreuer sind aber flexibel und vor allem wetterunabhängig.

Fachgruppen ziehen mit

Bei schönem Wetter geht es auf die Plätze, den Rasen oder unter einen Pavillon. Bei schlechtem können im Casino auch Gesellschaftsspiele veranstaltet werden, die Kinder können basteln oder malen. Auch gemeinsam einen Obstsalat zu schnippeln, ist eine sinnvolle Beschäftigung. Mit Obst und Gemüse werden die Freizeitteilnehmer ob der Unterstützung der AOK gut versorgt.

Auch Fachgruppen des LBSV stehen nach Information der beiden Organisatorinnen schon in den Startlöchern. Die Fußballgruppe möchte Torwand schießen anbieten, auch die Tischtennis-Spieler wollen Kinder für ihren Sport begeistern.

„Wer nicht Fußball spielen will, kann Gummitwist springen", sagt Christina Prause. Denn den beiden LBSV-Planerinnen ist es wichtig, Spiele wie „Himmel und Hölle“ oder eben Gummitwist nicht in Vergessenheit geraten zu lassen „Das geht sonst verloren“, glaubt Christina Prause.

Ein zweiter Aspekt sei, dass die Kinder lernen, sich mit einfachen Mitteln oder mit sich selbst beschäftigen. Vor diesem Hintergrund bitten die LBSV-Veranstalter auch darum, dass die Mädchen und Jungen keine elektronischen Geräte wie zum Beispiel Smartphones oder Spielekonsolen mitbringen. Zumal eine telefonische Erreichbarkeit über das durchgängig besetzte Büro des LBSV gegeben ist.

Bevor die Ferienfreizeitwochen starten, werden die Eltern zu einem Gespräch gebeten, um Fragen wie zum Beispiel nach Allergien beim Kind abzuklären. Außerdem können Eltern und Kinder das Areal schon einmal kennenlernen. Und für den Fall, dass Eltern ihren Nachwuchs früher bringen oder erst später abholen können, gibt es eine Spät- oder Frühbetreuung.

Weitere Informationen

Das Ferienfreizeitprogramm des LBSV für Kinder von sechs bis zwölf Jahren läuft vom 16. bis 20. Juli und der zweite Block vom 23. bis 27. Juli, jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Volkmannstraße 12. Eine Früh/Spätbetreuung ist möglich. Die Kosten für eine fünftägige Ferienfreizeitteilnahme betragen 55 Euro, inklusive Mittagessen. Geschwisterkinder bekommen Rabatt. Eine verbindliche Anmeldung ist nötig. Mehr in der LSB-Geschäftsstelle, Telefon 55 50 21, per E-Mail an info@lbsv-bremen.de oder unter www.lbsv-bremen.de.