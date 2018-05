Pago Balke (Marianne Menke (FR))

„Wir wollen Köln, Mainz und der ganzen Welt zeigen, dass man auch in Bremen Karneval feiern kann“, gibt Seemann Nagelritz als Kurs für die „Stink-Satzung“ an. In seiner Paraderolle moderiert Dirk Langer den ersten hanseatischen Karneval der Bremer Shakespeare Company im Theater am Leibnizplatz. Die Ränge sind am Rosenmontag bis auf den letzten Platz besetzt, doch nicht viele unter den Gästen – überwiegend „best agers“ – sind kostümiert. Ein Wikinger mit gehörntem Helm nimmt Platz, ein bunter Vogel mit Riesenschnabel plaudert munter mit seinem Sitznachbarn, eine schwarz gekleidete Nonne blickt sich still um, und jede Menge Clowns und Matrosen schauen erwartungsvoll in Richtung Bühne.

Als dort der rot gekleidete Spielmannszug des BTS Neustadt mit Querflöten und rhythmischem Schlagwerk das Programm eröffnet und die Mannschaft von „Hart Backbord“ mit rotweißen Pudelmützen auf dem Kopf sich hinter einem langen Tresen versammelt, steigt die Spannung. Funktioniert Karneval auch in Bremen?

Lachen ist Bremer Pflicht

„Man achte auf einen angemessenen Alkoholspiegel„, weist eine Flugbegleiterin das Publikum an. “Doch lautes Husten und Knistern mit Papier sind heute ausdrücklich erlaubt, wir sind schließlich nicht im Theater.“ Damit kann alles seinen geregelten Gang gehen, denn nun weiß jeder, wie er sich während der „Stink-Satzung“ im Theater zu verhalten hat. Und eine strenge Vorschrift sei unbedingt einzuhalten: „Es gehört sich, zu lachen, ob lustig oder nicht!“

Dann weist Kabarettist Pago Balke, der auch als Flugbegleiterin eine gute Figur macht, noch flugs auf die Sicherheitsvorkehrungen an Bord hin: „Sollte der Humorspiegel wider Erwarten steigen, fallen Sauerstoffmasken von der Decke.“ Damit die karnevalistischen Stimmungskanonen tatsächlich zünden können, bekommen die Gäste eine kurze Unterweisung im Schunkeln. Schließlich hat ein Bremer darin nicht so viel Übung wie ein Mainzer oder Kölner. Die Flugbegleiterin mit dem blauen Halstuch läuft zu Höchstform auf: „Oberarme zum Dreieck formen, beim Nachbarn einhaken und nun rhythmisch nach links und rechts“, weist sie an. Erste Schunkelwellen schwappen durch die Theaterränge.

Die Atmosphäre wird lockerer. Da klingelt das Telefon. Ausgerechnet die Karnevalsaufsicht ist am Apparat. „Ihr Bremer seid wohl verrückt geworden, unser heiliges Brauchtum zu kopieren“, sagt eine Stimme in reinstem Kölsch und droht den Bremern wegen eines Karnevals ohne Kostümierung, Alkohol und ausgelassenem Frohsinn einen Strafaufenthalt im „Schunkelcamp“ an. Einige der Straftäter müssen sogar die Schunkelkammer über sich ergehen lassen und erhalten, um Berührungsängste zum traditionsreichen Karneval am Rhein abzubauen, Unterweisungen im Kölner Dialekt. Selbstverständlich gehört das Lernen von 35 Karnevalsliedern, gesungen von "Simon & Garschunkel", auch dazu. Dann werde geschunkelt, bis sich die "ersten Schunkel-Furunkeln" bilden. Und nur die Lustigsten bleiben für den nächsten Karneval übrig, denn es herrsche strenge Selektion. Es gelte das Darwinsche Prinzip „survival of the funniest“. Tusch! Jetzt fällt der Startschuss für die Karnevalssitzung auf bremisch. Zwei weiß gekleidete Engel, die sich Laubsauger auf den Rücken geschnallt haben, verteilen Helge Tramsen und Hans König erste politische Spitzen gegen Bürgermeister Carsten Sieling: „Keiner macht sich so unsichtbar.“

Kleine Kabarett-Einlagen wie die vom Libretto Fatale oder von Annika Blanke und auch die E-Gitarrenklänge zu „Born to be wild“ geben der bremischen Rosenmontagssitzung eine leicht avantgardistische Würze. Sie zeigen, dass Karneval an der Weser an Wortwitz und satirischer Schärfe mit dem närrischen Treiben an Rhein und Main mehr als mithalten kann. Dazu trägt nicht zuletzt das Publikum bei, das schon bald mitschunkelt und -singt.

Die „Stink-Satzung“ hat natürlich auch eine grün-weiße Note: Als Jürgen Born, der ehemalige Geschäftsführer von Werder Bremen, die Bühne betritt, bekennt er mit Schalk in den Augen, dass er neidisch auf die Marienkäfer blicke, denn „die haben mehr Punkte als Werder“. Dann verweist er auf die lange Fußballtradition in der abendländischen Kultur: Bereits Jesus habe einen Christstollen getragen. Sticheleien an die Adresse der in der Krise steckenden SPD dürfen auch bei Jürgen Born nicht fehlen – von Martin Schulz („Er hat das Zeug zum Versagen, aber er macht nichts draus“) bis hin zu Andrea Nahles.

Bremen will sich auch im Karneval als offene und fortschrittliche Weltstadt präsentieren. Daher weist Born auf den „Cybersuff“ hin: Statt zur Flasche zu greifen, gebe man in der Internetsuchmaschine „Bier“ ein, drücke die Enter-Taste und vergesse möglichst nicht, dem Server Trinkgeld zu geben. Gegen den Durst helfe die Funktionstaste „Löschen“. Eine installierte „Firewall“ schütze übrigens wirksam gegen potenzielle Mittrinker.

Eine Büttenrede ohne Bütt wie seine und der Auftritt vieler Bremer Originale dürften die Karnevalsaufsicht am Ende überzeugt haben: Als die sah, wie steife Hanseaten an diesem Abend gut gelaunt mitgemacht haben, hatte sich der Strafaufenthalt im „Schunkelcamp“ erübrigt.