Mai, in den Räumen der ATSV Habenhausen in der Kästnerstraße 35 geplant.

Bei den „Schoolyard Breaks 3“ können die jungen Tänzerinnen und Tänzer ihre künstlerischen Qualitäten und ihre Kreativität in einem Nachwuchswettbewerb unter Beweis stellen. Darüber hinaus werden in lockerer Atmosphäre diverse Workshops angeboten, die das Bewusstsein dafür fördern, dass „Hip Hop“ Ausdruck von Toleranz, kulturellem Miteinander, Selbstverwirklichung, Kreativität und gewaltfreier Energie ist.

Das Event solle als Bindeglied verschiedener Kulturen dienen und somit auch als Schlüssel zur Integration junger Menschen mit Migrationshintergrund, kündigen die Escaflow Crew und der ATSV Habenhausen als Veranstalter an. Zur Teilnahme an dem Projekt seien vor allem auch die in Bremen lebenden Flüchtlinge willkommen, die so die Möglichkeit bekommen, mit der Jugendkultur in Bremen Kontakt aufzunehmen und sich über die Bremer Hip Hop-Szene in die Gesellschaft zu integrieren, betont das Organisationsteam. Im Zuge dessen können sie sogar durch die Teilnahme am regelmäßigen Breakdance-Training im Sportverein Fuß fassen und soziale Kontakte knüpfen.

Nähere Auskünfte gibt es bei Mathias Dollner, der per E-Mail an info@atsvhabenhausen.de zu erreichen ist.