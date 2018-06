Zahlreiche Glasfaserkabel unter anderem zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet laufen an einem Verteilerpunkt zusammen. In Strom und Seehausen ist das noch Zukunftsmusik. (Daniel Reinhardt)

Schnelleres Internet soll es demnächst flächendeckend auch in den dünner besiedelten Gebieten Bremens wie Strom und Seehausen geben. Und dort wird es bereits ungeduldig erwartet. Denn in den beiden Dörfern gibt es immer noch sogenannte "weiße Flecken" auf der Karte des Breitbandausbaus. "Das sind Zustände wie auf einer Hallig", schimpft der Stromer Ortsamtsleiter Wilfried Frerichs regelmäßig im Hinblick auf die unzureichende Breitbandversorgung im Ortsteil.

Die Nachricht, dass der Ausbau sich aufgrund des komplizierten Förderverfahrens verzögern wird, das das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Gang gesetzt hat, nehmen die Ortspolitiker in Strom und Seehausen notgedrungen hin. "Für uns ist entscheidend, dass unser Dorf am Ende von vorne bis hinten mit schnellem Internet versorgt ist", stellte der Seehauser Beiratssprecher, Ralf Hagens (CDU), während der jüngsten Beiratssitzung zu dem Thema fest.

Mehr zum Thema Schnelles Internet in Worpswede Breitbandausbau beginnt im August In diesem Jahr soll die Internetverbindung in den nördlichen Worpsweder Ortschaften auf den ... mehr »

Als Beispiel dafür, wodurch Zeitverzögerungen entstehen können, nannte Michael Brockmann aus der Wirtschaftsbehörde strenge Vorgaben des Förderprogramms an die ausführenden Unternehmen. "Da sind beispielsweise Materialien festgeschrieben, die verwendet werden müssen, dadurch können Lieferengpässe aufgrund der bundesweit hohen Nachfrage entstehen", so der zuständige Behördenmitarbeiter für die Digitalisierung in Bremen.

In Seehausen ist offenbar der Bereich am Hasenbürener Deich besonders stark betroffen. "Bis zum Glockenstein ist die Versorgung noch ganz gut, aber jenseits davon gibt es quasi überhaupt keine Übertragungsgeschwindigkeit mehr", schildert Hagens die Situation. Dass Bereiche, in denen die Datenübertragung 30 Mbit pro Sekunde unterschreitet, als förderfähig gelten, löste bei einer betroffenen Seehauserin fast schon Erheiterung aus. "Bei mir kommt fast überhaupt nichts an, das ist zum Verzweifeln, da wäre 30 MBit schon fantastisch", berichtete die Anwohnerin des Hasenbürener Deich.

Zweifel an tatsächlichem Tempo

Weitere Anwohner beschwerten sich ebenfalls über ihre viel zu langsame Internetverbindung. Außerdem zweifelten sie offen an, ob nach dem geförderten Ausbau der bisherigen "weißen Flecken" die versprochene Übertragungsgeschwindigkeit auch tatsächlich in den Haushalten ankommen werde. "Es werden Echtprüfungen gemacht, ob das Ziel einer Mindestgeschwindigkeit von 50 MBit pro Sekunde auch da ankommt, wo es ankommen soll", versicherte daraufhin Brockmann.

In Strom gibt es indes zwei "weiße Flecken" entlang der Stromer Landstraße. Der Mittelteil des Straßendorfes zwischen der Grundschule und dem Imhoff-Grundstück sei jedoch von der Förderung ausgenommen, hat Ortsamtsleiter Frerichs in Erfahrung gebracht. Dort habe ein Telekommunikationsunternehmen die Absicht bekundet, innerhalb der kommenden drei Jahre auf eigene Faust die Infrastruktur für einen schnelleren Datenaustausch zu verbessern.

Mehr zum Thema Hintergrund Woran es beim Breitbandausbau in Deutschland hapert In den vergangenen vier Jahren hat die Bundesregierung Mittel in Milliardenhöhe zur Verfügung ... mehr »

"Wann geht es hier endlich los?", stellte der Seehauser Ortsamtsleiter Gerd Aumund die entscheidende Frage, deren Antwort in Strom ebenfalls voller Ungeduld erwartet wird. Doch die blieb der Vertreter der Wirtschaftsbehörde schuldig. "Ich lasse mich nicht darauf festlegen, aber ich halte es für realistisch, dass innerhalb der kommenden drei Jahre die weißen Flecken verschwinden", blieb Brockmann vage. Versprechen könne er lediglich, "dass wir uns wirklich bemühen, das schnell hinzubekommen."

Auch die Namen der Telekommunikationsunternehmen, die den Ausbau vornehmen werden, sowie eine genaue Kartendarstellung der Fördergebiete will die Wirtschaftsbehörde auf Nachfrage im noch laufenden Vergabeverfahren nicht herausgeben. Allerdings werde etwa im Herbst vom Ressort nach Abschluss des Verfahrens eine Informationsseite über den Breitbandausbau online gestellt.

Bremen profitiert vom Förderprogramm des Bundes

Zum Hintergrund: Bremen profitiert beim Breitbandausbau dünn besiedelter Gebiete vom Förderprogramm des Bundes "zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland". Nach Auskunft der Wirtschaftsbehörde wurde zunächst der aktuelle Stand der Breitbandversorgung sowie die Ausbauabsichten der Telekommunikationsunternehmen in den kommenden drei Jahren erfragt. Daraus haben sich nun mögliche förderfähige Gebiete ergeben mit einer Versorgung unterhalb von 30 Mbit pro Sekunde, die als unwirtschaftlich für den Ausbau gelten. Dazu zählen nun auch einzelne Bereiche in den Ortsteilen Strom und Seehausen, deren Förderung zwischenzeitlich bewilligt wurde.

In diesen Tagen verhandeln nun Vertreter der Wirtschaftsbehörde mit den Unternehmen, die sich erfolgreich für den geförderten Ausbau beworben hatten, über die konkreten Vertragsvereinbarungen. Der ursprünglich geplante Start mit dem Ausbau im Jahr 2018 könne aufgrund des komplizierten Verfahrens allerdings nicht gehalten werden. Der Zeitrahmen des Förderprogramms sei vom Bund daher extra bis Ende 2019 verlängert worden, gab Brockmann während der Beiratssitzung in Seehausen bekannt.

Die Ausbaukosten für Bremen von 2,6 Millionen Euro werden zur Hälfte vom Bund übernommen.