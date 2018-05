Gertrud und Werner Koch feierten jetzt Diamantene Hochzeit. (Walter Gerbracht)

Was ihr allergrößter Wunsch ist? „Gesundheit für die ganze Familie!“, stimmen Gertrud und Werner Koch überein. Zur Diamantenen Hochzeit ist die Familie zusammengekommen, um eine halbe Ewigkeit Ehe, insgesamt nun schon 60 Jahre zu feiern. Werner und Gertrud Koch stammen aus Bremen und sind der Hansestadt ein ganzes Leben lang treu geblieben, haben aber dennoch viel von der Welt gesehen.

„Reisen war und ist unsere große Leidenschaft“, sagt Werner Koch, der mit Ehefrau und den noch kleinen Kindern in Zelt und Campingwagen ganz Deutschland erkundete. Und vor Kurzem haben sie den Reiz der Kreuzfahrten entdeckt. Fahrten auf großen Flüssen wie der Donau hatten sie bereits vorher kennengelernt, doch das ist kein Vergleich zum Atlantik, wenn man die Kanarischen Inseln oder Madeira ansteuert. Bei aller Reiselustigkeit, die sie bis nach Russland oder Griechenland führte, waren die Höhepunkte in den 60 Jahren Ehe doch das Anwachsen der Familie, das Größer- und schließlich Erwachsenwerden der Kinder, dann der Enkel und schließlich sogar die Geburt der beiden Urenkel. Die jüngste, Lotta Josephine, ist erst zwei Monate alt und wird bei der Familienfeier in der Eyter Straße von Enkel und Enkelin im Arm geschaukelt.

An die Zeit vor der Ehe, die Kriegs- und Nachkriegszeit, erinnert sich Werner Koch nur ungern. „Wir mussten fast jede Nacht in den Bunker“, sagt er, „um uns vor den abgeworfenen Bomben zu schützen.“ Doch danach ging's aufwärts. Nachdem sich das Paar im Juni 1954 in einem Tanzlokal in Hastedt kennengelernt hatte, folgte die Verlobung zwei Jahre später und 1958 die Hochzeit. Ein Baby hatte sich angekündigt. Anfangs traute sich die Oma zu, sich allein um den kleinen Thomas kümmern zu können – „geh ruhig arbeiten“, sagte sie zur frisch gebackenen Mutter – doch bald wuchs ihr der Wirbelwind über den Kopf, und die Mutter gab ihre Arbeit auf, um sich verstärkt des Sohns annehmen zu können. Nach dem Umzug in die eigene Wohnung gab es dann Platz auch für ein zweites Kind, der nächste Sohn erblickte 1961 das Licht der Welt. „Allerdings verleidete die Vermieterin, die alte Nervensäge, uns das Wohnen“, erinnert sich Werner Koch. Die vierköpfige Familie zog nach Osterholz in die Kuhkampsiedlung. Zwei Jahre darauf, inzwischen arbeitete der Ehemann bei Siemens, fanden sie eine größeree neue Wohnung in Huchting, bezogen 1967, bot endlich mehr Platz. Der ältere Sohn Thomas trat in die Fußstapfen seines Vaters und fing auch bei Siemens an, während der Jüngere, Michael, bei Henkel & Gerlach unterkam – beide sind bis heute an ihrer Arbeitsstelle tätig.

Werner Koch ist nun seit 25 Jahren im Ruhestand. „Am Anfang war das wie Urlaub“, erinnert sich Gertrud Koch, die lange als Raumpflegerin an der Bremer Uni tätig war und mit 60 Jahren aus ihrem Beruf schied. Beide sind jung genug geblieben, immer wieder reisend das angestammte Bremen zeitweilig zu verlassen. Und Werner Koch scheut sich nicht, sich noch im hohen Alter mit dem Computer zu beschäftigen. „Derzeit entdeckt er die Möglichkeiten des Smartphones“, sagt Gertrud Koch, „und ist von Whats-App ganz begeistert.“ Da er keinen eigenen Garten mehr hat, hilft er gern in dem der Kinder mit. „Vor Kurzem hat er sich sogar ein E-Bike gekauft und hält sich fit“, sagt Ehefrau Gertrud, die auf ihre Weise sportlich bleibt, indem sie Gymnastik betreibt.