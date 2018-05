Die historische Maschine des Düsenjets VFW 614, die lange an der Besucherterrasse des Flughafens stand, fand einen Übergangsstandort auf dem Bremer Airbus-Werksgelände. Die künftige Heimat ist wohl Hamburg. (Airbus)

Neustadt. Der Düsenjet VFW 614 ist legendär, er war das erste in der Bundesrepublik Deutschland entwickelte und in Serie gebaute Kurzstrecken-Passierflugzeug. Zudem wies der Jet eine wegweisende Technik auf, die ihrer Zeit nach Experteneinschätzung etwa 20 Jahre voraus war. In der Vortragsreihe „Luft- und Raumfahrt aus Bremen – gestern, heute und morgen“ berichtet Joachim Kruth vom Verein "AIRbe" am Mittwoch, 9. Mai, um 18 Uhr im Hans-Koschnick-Flughafen über das in Bremen entwickelte Flugzeug. Der Vortragsraum ist im Terminal 3, erstes Obergeschoss, in der Upper-Deck-Lounge. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kruth gibt einen Überblick über das damalige ehrgeizige "Programm VFW 614" und geht auf die Phasen Entwicklung, Flugerprobung und Verkehrszulassung ein. Eine Besonderheit war: Die Triebwerke befanden sich oberhalb der Tragflächen. Der Programmstart in Bremen lag in den 60er-Jahren. Der Erstflug war am 14. Juli 1971, und die Serienfertigung lief dann in den 70er-Jahren in Lemwerder bei den Vereinigten Flugtechnischen Werken (VFW). Gefertigt wurden allerdings insgesamt nur 16 Exemplare. Das war jedoch der Grundstein für die Beteiligung Deutschlands am Airbus-Programm, das bis heute floriert und für einige tausend Arbeitsplätze in der Hansestadt sorgt. Die VFW 614 markiert also einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des zivilen Flugzeugbaus in Deutschland.

Ein Bremer Freundeskreis der VFW 614, der überwiegend aus ehemaligen VFW-Mitarbeitern besteht, hält die Erinnerung an den Jet wach und hat zahlreiche Ersatzteile und schriftliche Bauunterlagen in seiner Obhut. Lange Zeit pflegte er auch einen Jet, der bei der Besucherterrassen des Bremer Flugplatzes ausgestellt war.

Die Maschine steht inzwischen abgeschottet von Blicken der Öffentlichkeit auf dem Bremer Airbus-Werksgelände und soll nach dem jetzigen Stand der Planungen am Airbus-Standort in Hamburg-Finkenwerder eine neue Heimat erhalten (wir berichteten in der Hauptausgabe). Den Freundeskreis stimmt dieser Verlust natürlich traurig.

Ein Original-Cockpit der VFW 614, angereichert mit Instrumenten aus einem Testflugzeug, und verschiedene Aufnahmen von dem Jet sind derzeit in der Ausstellung "Von Lemwerder in die Lüfte – die Geschichte des Luftfahrtstandortes" zu sehen, die noch bis zum 17. Juni im Heimatmuseum Schloss Schönebeck in Vegesack, Im Dorfe, läuft. Der Freundeskreis präsentiert im Schloss auch zwei Videofilme von Erprobungsflügen des Fliegers.

Die Vortragsreihe im Flughafen wird immer mittwochs um 18 Uhr bis zum 26. September fortgesetzt. Am 16. Mai geht es um ein Raumfahrtthema: den Asteroidenlander "Mascot" und die Erforschung eines erdnahen Asterioden. Am 30. Mai steht erneut die VFW 614 im Blickpunkt, und zwar die "Attas", ein spezielles Forschungsflugzeug. Informationen zu den weiteren Themen gibt der Arbeitskreis Luft- und Raumfahrt des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) im Internet unter www.vdi.de, Rubrik Bremer Bezirksverein. Infos zum Veranstalter unter www.airbe-bremen.de.