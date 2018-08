Fachberaterin Sabine Lüdeling schneidet Kräuter vorm Backhaus, wo ein Pflück- und Naschgarten angelegt worden ist. (Walter Gerbracht)

Das Gelände beim Vereinsheim auf dem Stadtwerder ist an diesem Sonnabend bunt dekoriert, Sitzbänke aus Strohballen laden zum Verweilen ein. Im vereinseigenen Lehmbackofen werden Brote, Pizza und Butterkuchen zubereitet. Ob Kräuterwanderung, Tango tanzen, oder Drachen bauen: Das Sommerfest des "Kleingärtnervereins Beim Kuhhirten" hat einiges zu bieten.

Menschen aller Altersklassen stehen beisammen und tauschen Neuigkeiten aus. Über diesen großen Andrang freut sich Vorstandsvorsitzender Axel Hausmann: "Das ist unser Ziel: Gemeinschaft aufzubauen“. Ihm zufolge sollen verschiedene Generationen, aber auch Nationalitäten voneinander lernen und miteinander Spaß haben.

In Gemeinschaftsarbeit haben der Vorstand und die Mitglieder für das Sommerfest ein vielseitiges Angebot auf die Beine gestellt. Einige Vereinsmitglieder feiern bei Kaffee und Kuchen ihr 25- oder 50-jähriges Jubiläum. Eine Besonderheit ist der neu angelegte Pflück-, Nasch- und Bauerngarten für jedermann neben dem Vereinsheim, in dem bald Obst und Kräuter geerntet werden können. Er ist an diesem Tag offiziell eingeweiht worden.

Das weitläufige Grün der mehr als 400 kleinen Gärten lässt einen schnell vergessen, dass man eigentlich mitten in der Stadt ist. „Es ist wie eine ganz eigene Welt hier“, findet Margita Zallmann aus dem Peterswerder, die selbst seit einem Jahr in diesem Kleingärtnerverein aktiv ist.

Neue Ideen willkommen

Knapp 650 Mitglieder zählt seit mehr als 50 Jahren bestehende Verein inzwischen, einige von ihnen sind schon seit Jahrzehnten dabei. Auch Eugen Hallmann und Manfred Baum gärtnern inzwischen seit etwa 40 Jahren auf dem Stadtwerder. Der Verein habe sich in letzter Zeit sehr zum Positiven verändert, finden beide. „Es ist gut, dass so viele junge Leute nachkommen“, sagt Manfred Baum. Auch dem Vorsitzenden Axel Hausmann liegt die Weiterentwicklung des Vereins sehr am Herzen. Dass sich die Mitglieder dabei mit Ideen und Vorschlägen einbringen könnten, sei ihm besonders wichtig. „Sonst kann es nicht gelingen, Gemeinschaft zu erzeugen."

Außer der sozialen Funktion hätten Kleingärten auch eine wichtige ökologische Funktion, weiß Axel Hausmann: Sie schaffen Lebensraum für Tiere und können Starkregen besser aufnehmen als die versiegelten Flächen in der Stadt. Besonders in Zeiten des Klimawandels werde das immer wichtiger.

Daher stehe, ebenso wie der gesamte Verein, auch das Sommerfest ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Es würden beispielsweise Holzbesteck und Teller aus Maisstärke benutzt und ausschließlich Bio-Lebensmittel angeboten, berichtet der Vorsitzende. Für das umweltfreundliche Konzept hat der Kleingärtnerverein beim Kuhhirten im vergangenen Jahr sogar einen Preis gewonnen: Zusätzlich zum ersten Platz im Landeswettbewerb der Kleingartenvereine in Bremen bekam der Verein auf dem Stadtwerder einen Sonderpreis des Naturschutzbundes verliehen.

In zwei Jahren steht der nächste Landeswettbewerb für Kleingärtnervereine an. Und Axel Hausmann hat große Pläne: „Wir gehen als Titelverteidiger ins Rennen – und wir wollen gewinnen“. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen schon einige neue Projekte in den Startlöchern: Unter anderem soll das rund 20 000 Quadratmeter große Areal des Vereins möglichst barrierefrei gestaltet werden. Nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern beispielsweise auch für Blinde oder ältere Menschen. „Jeder sollte die Chance haben, die Kleingärten zu nutzen“, unterstreicht Axel Hausmann. Mehr Informationen über den Verein gibt es im Internet: www.kgvbeimkuhhirten.de.