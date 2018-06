Die Firma Justus Grosse, die das insgesamt 15 Hektar große ehemalige Brinkmann-Gelände erworben hat, möchte möglichst schnell wieder mehr Leben in das ehemalige Firmengebäude bringen. (XYZ)

Es herrscht Aufbruchstimmung im Stadtteil Woltmershausen. Das ist während der jüngsten Beiratssitzung ganz deutlich zu spüren gewesen. Die Hoffnung von Beiratsmitgliedern und Stadtteilbewohnern ist groß, dass mit dem neuen Tabakquartier im vorderen Woltmershausen (wir berichteten) die Chance auf zahlreiche Verbesserungen einhergeht. Besonders im Hinblick auf die bestehenden Verkehrsprobleme ist die Erwartung da, dass das Großprojekt rings um das Gelände der ehemaligen Tabakfabrik Martin Brinkmann und der ehemaligen Gaswerke eine Art "Befreiungsschlag" mit sich bringen könnte.

Allein die stattliche Anzahl von Behördenvertretern, Eigentümern und den beteiligten Planungsbüros machte am Montagabend Eindruck auf die Besucher der Beiratssitzung. Und die städtischen Fachleute betonten ein ums andere Mal, dass sie nicht allein mit dem für den Masterplan beauftragten Stadtplanungsbüro Elbberg, sondern auch zusammen mit den Woltmershausern passende Wege finden wollen, "um dort ein lebendiges Stück Stadt entstehen zu lassen", so Stadtplanerin Jutta Bettin aus der Baubehörde. Von der Namensfindung für das neue Quartier bis hin zu konkreten Anregungen für einzelne Teilbereiche auf dem Gelände. "Sie wissen am besten, was der Stadtteil braucht", so Bettin.

Die Idee, dem Areal ein neues Gesicht zu geben, auf dem heute neben aktivem Gewerbe und Industriebrache auch vereinzelt Wohnbebauung zu finden ist, fand allgemein Anklang. Lediglich Anwohnerinnen des Schriefersweg westlich des Brinkmann-Geländes zeigten sich verunsichert, weil der Standort ihrer Wohnhäuser als Schrebergärten deklariert wurde. "Wir leben dort, und das soll auch so bleiben", protestierten sie mit Nachdruck.

Bettin machte deutlich, dass der geltende Bebauungsplan das zwar an dieser Stelle nicht vorsehe, "aber wir wollen dort niemanden vertreiben", so die Stadtplanerin. Ganz im Gegenteil: Es ginge im Laufe des kommenden Jahres darum "dass wir gemeinsam mit Ihnen überlegen, wie man den Bereich künftig gestalten kann."

Auch die Wohnsiedlung am Warturmer Platz liegt im Kernbereich des Masterplans für das Tabakquartier. Veränderungen sind dort nicht geplant, aber es wird nötig sein, auch an dieser Stelle das uralte Planungsrecht an die Realität anzupassen, lassen die Stadtplaner durchblicken. Denn auch dort wohnen die Menschen – zumindest auf dem Papier – mitten im Industriegebiet.

Erste Anregungen für den Masterplan, den das Büro Elbberg im Laufe des kommenden Jahres erarbeiten wird, ließen nicht lange auf sich warten. "Sie müssen dringend und schnell Kontakt mit der Deutschen Bahn aufnehmen", mahnte beispielsweise Beiratsmitglied Anja Schiemann (SPD) an. Der Engpass am Pusdorfer Tunnel sei "eine massive Barriere für unseren Stadtteil, der kann so nicht bleiben."

Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) hegte darüber hinaus die Hoffnung, "dass die neue Entwicklung für den gesamten Stadtteil eine Verbesserung für den Verkehr bringt, damit wir nicht weiter fast jeden Nachmittag aufs neue schon an der Dötlinger Straße im Stau stehen müssen."

Nina Schaardt (Bürger in Wut) lobte derweil die Ankündigung, die Bürger im Rahmen von einem oder mehreren Werkstattgesprächen mitreden zu lassen. "Die Gerüchteküche hat schon gebrodelt, aber heute ist deutlich geworden, dass vieles noch überhaupt nicht feststeht."

Thomas Plönnigs (CDU) zeigte Anerkennung für die Absicht der Planer, "wohl eines der größten Projekte der Stadt bei uns in Woltmershausen durchzuführen." Allerdings warnte er gleichzeitig davor, die Bürgerbeteiligung auf die leichte Schulter zu nehmen. "Ich glaube erst, dass es gut läuft, wenn man unsere Wünsche ernst nimmt."

Die wenigen jüngeren Sitzungsbesucher warben unterdessen dafür, weniger die Bedenken, sondern mehr die Chancen des Projektes für die Zukunft des Stadtteils zu sehen. "Daher wäre es wünschenswert, dass sich auch besonders die jüngeren Menschen in die Werkstattgespräche einbringen", appellierte ein junger Familienvater.

"Wir stehen erst ganz am Anfang, aber sobald wir verschiedene Vorschläge haben, über die wir diskutieren können, werden wir zu einem Werkstattgespräch einladen", versprach Volker Rathje vom Hamburger Stadtplanungsbüro Elbberg. Zunächst stünde auf dem Plan, das 55 Hektar große Gelände zu erkunden und eine detaillierte Bestandsaufnahme zu machen.

Während der Masterplan erarbeitet werde, müsse aber keineswegs Stillstand herrschen, versicherte daraufhin Clemens Paul von der Firma Justus Grosse, die kürzlich das Brinkmann-Gelände erworben hat. "Unsere Fläche umfasst 15 Hektar mit zahlreichen leer stehenden Gebäuden, da wollen wir schon jetzt so schnell wie möglich Leben reinbekommen", so der geschäftsführende Gesellschafter. Ob kreative Projekte oder Unternehmensgründungen – "wir stehen der Nutzung in diesem Bereich nach allen Richtungen offen."

Die teilstädtische SWB als weitere große Eigentümerin vor Ort hat es da weniger eilig mit einer Umnutzung ihres Grundstücks. "Wir sind noch nicht in der Abriss- oder Verlagerungsdiskussion", stellte Christoph Kolpatzik von der SWB auf Nachfrage klar. Der Energieversorger betrachte es eher als langfristige Chance, sein Areal an dieser Stelle weiterzuentwickeln.

Nach der Auftaktveranstaltung zeigte sich Clemens Paul begeistert von der positiven Stimmung: "Das erinnert mich stark an die Anfangsjahre der Überseestadt in Walle. Und ich freue mich, dass auch die Woltmershauser die neue Entwicklung überwiegend positiv aufnehmen und mitmachen wollen."