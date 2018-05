Beim Probentermin auf der Kinder- und Jugendfarm stehen einmal die Macher in der ersten Reihe (v.l.): Christina Schahabi, Leonard Rokita, Lucie Tempier, Selin Portele, Karin Wolff, Caroline Eisenträger und Anja Krentz. (Walter Gerbracht)

Habenhausen. Gackern, schnattern und blöken erfüllen die Luft auf der Kinder- und Jugendfarm Habenhausen. Ziegen, Enten, Hühner und Esel sind dort normalerweise die großen Stars: Sie performen lautstark im Gehege und auf dem Strohberg. Nun bekommen die wolligen Vier- und gefiederten Zweibeiner Konkurrenz. Für ein Theaterstück der besonderen Art wurde ein Bauwagen zwischen knorrige Apfelbäume auf die Wiese geschoben.

Das Gefährt dient in den nächsten Monaten als rollende Bühne. „Typisch Eltern“ heißt das Stück, für das sich am Sonnabend der Vorhang hebt. Unter der Obhut von Profis aus dem Theater Bremen und dem Bürgerhaus Obervieland verwandelt sich die dörfliche Farmidylle in ein Freilufttheater. Fünf Theater- und Tanzpädagogen leiten das Projekt. Sie verließen die stationäre City-Bühne, um eine unkonventionelle, temporäre im Stadtteil zu gestalten.

Einige Hauptdarsteller von morgen haben dort in der vergangenen Woche bereits geprobt, die Luft auf der Bühne auf Rädern geschnuppert und den spontan stehen gebliebenen Passanten mit einer kurzen Szene Appetit auf mehr gemacht. Auf einer Wäscheleine, die bis in den Bauwagen gespannt ist, flattern Bettlaken im Wind. Treffender kann das Gefühl von „Zuhause“ nicht ins Bild gesetzt werden.

Die Kinder greifen zu Sprühflaschen und bestäuben die Wäsche mit Düften, die sie mit ihrem Zuhause verbinden. „Ich fühle mich wohl, wenn es nach Waschpulver riecht“, sagt ein Mädchen. „Und ich, wenn es in meinem Zimmer nach Pizza duftet“, erzählt ein Junge. Ein anderer junger Akteur denkt beim Geruch von Wassermelone an Mutter, Vater und das Kinderzimmer.

Doch nicht alle Gedanken an die Familie sind positiv besetzt. Häufig prallen unterschiedliche Vorstellungen hart aufeinander. Kinder empfinden Erziehung oft als Willkür. Im interaktiven Stück „Typisch Eltern“ sollen sich die Mädchen und Jungen bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Sie dürfen meckern und Beschwerden loswerden. „Ich finde es ungerecht, dass ich nach 22 Uhr nicht mehr zocken darf und so lange aufbleiben kann, wie ich will“, donnert ein Junge heftig und schaut grimmig ins Publikum. Wer in die Rolle der Großen schlüpft, dem wird jedoch auch klar, dass Regeln nicht nur dazu dienen, Kindern den Spaß zu verderben.

Neugierige dürfen sich auf Szenen mit Perspektivenwechsel freuen. „Der Wagen wird auf verschiedenen Festen stehen und durch Obervieland und Habenhausen fahren. Die Termine stehen auf der Homepage des Bürgerhauses. Das große Finale findet im September auf der Kinder- und Jugendfarm statt“, erzählt Christina Schahabi, eine der Theaterpädagoginnen, die das Projekt leiten. Ihre Kollegin Caroline Eisenträger, die zusammen mit Lucie Tempier die lokale Theatergruppe „Drama Champs“ im Bürgerhaus Obervieland leitet, ergänzt: „Wir wollen, dass die Kinder in Kontakt kommen und sehen, wie vielfältig Theater sein kann.“

Eine Inszenierung braucht keine schweren Samtvorhänge und heiße Scheinwerfer. Auf Ideen kommt es im Theater an – und die liefern die Kinder. „Wir orientieren uns grob an dem Stück ‚Eltern – Ein Forschungsunterfangen‘, das derzeit im Theater am Goetheplatz gezeigt wird. Zum Thema Eltern haben alle etwas zu sagen“, meint die Theaterpädagogin Selin Portele.

Die Kinder aus Obervieland und Habenhausen lassen sich von ihren Erfahrungen inspirieren und schreiben das Stück weiter. Die Darsteller fragen sich, welche Art von Eltern sie sein wollen, erforschen die Erwachsenen und befragen sie. Mütter und Väter dürfen gespannt sein, welche Sichtweisen die Jüngeren entwickeln.

Über das Thema hinaus öffnet sich den Schülern die Welt des Theaters. Sie lernen, eine Dramaturgie zu entwickeln, schauen Aufführungen und wagen den Blick hinter die Kulissen. Parallel dazu greifen die Teilnehmer zu Pinsel und Hammer und gestalten den Wagen nach ihren Wünschen. Geprobt wird in zwei Gruppen. Eine trifft sich jeweils dienstags von 16 bis 18 Uhr auf dem Farmgelände, die zweite mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Obervieland. Noch können Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren dazukommen. Vorerfahrung brauchen sie nicht. Das Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, läuft bis September.

Weitere Informationen

Das Stück „Eltern – ein Forschungsunterfangen“ ist am Sonnabend, 26. Mai, ab 16 Uhr im Brauhaus/Theater Bremen am Goetheplatz zu sehen.