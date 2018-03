30 Uhr in der „Klimawerkstatt“, Westerstraße 58, eröffnet. Zur Eröffnung werden Studierende der Hochschule Bremen ihre Arbeiten aus dem Grundwerkstoff Lehm vorstellen. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Die Entwürfe wurden im Wintersemester 2017/2018 von Studierenden der School of Architecture der Hochschule Bremen unter Anleitung der Lehrbeauftragten Liam Winckler und Till Ludwig und in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kulturpflanzen“ und dessen Projekt „Ab geht die Lucie“ entwickelt. Sie bauen auf dem Planungskonzept des umgestalteten Lucie-Flechtmann-Platzes auf, das in Ideenwerkstattgesprächen zusammen mit Projektaktiven, Vereinsmitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern aus dem Stadtteil, Vertreterinnen und Vertretern des Ortsamtes, des Beirates, der Behörden, der Hochschule Bremen sowie des Planungsbüros „p+t planung“ entwickelt wurde.

Aus diesen Entwürfen prämierte eine Jury im Januar die besten Arbeiten. Die einzelnen Objekte der Bühnenstätte sind prägnant gestaltet und verleihen dem Ort in seinem zentralen Versammlungsbereich einen unverwechselbaren Charakter. Welcher der vorgestellten Entwürfe tatsächlich realisiert werden soll, wird am 5. März bekannt gegeben. Im Sommersemester werden Studierende der Hochschule Bremen in Kooperation mit Mitgliedern der „Kulturpflanzen“ und Interessierten aus dem Stadtteil die Objekte bauen.

An den Bau der Bühnenstätte ist ein Projekt des Forschungsclusters „Region im Wandel“ der Hochschule Bremen zur Untersuchung der Dauerhaftigkeit von Stampflehm im städtischen Raum und unter freiem Himmel geknüpft. Unterschiedliche Zusammensetzungen des Lehms sowie verschiedene konstruktive Maßnahmen sollen erprobt werden und für die Zukunft eine zuverlässigere Einschätzung der Dauerhaftigkeit von Stampflehm-Konstruktionen ermöglichen.

Die Ausstellung kann außerdem am Mittwoch, 28. Februar, von 10 bis 13 Uhr und 17 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 3. März, von 10 bis 15 Uhr in der „Klimawerkstatt“, Westerstraße 58, besucht werden.