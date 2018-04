Alte Neustadt. Unter dem Motto „Lust auf Stadt – Bock auf Zukunft“ sammeln die Grünen stadtweit in fünf Zukunftskonferenzen Wünsche und Anregungen der Bremer Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die Bürgerschaftswahl 2019. Die Zukunftskonferenz für den Bremen Süden ist für Sonnabend, 7. April, von 11 bis 16 Uhr im Kwadrat, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, angesetzt. Dazu werden Saskia Behrens von Kalles Co-Werkstatt und Steffi Kollmann vom Institut für Architektur und Städtebau Bremen an der School of Architecture Bremen als Gäste erwartet.

Die Gesprächsrunde mit den Gästen, die der Berliner Schauspieler und Moderator Daniel Unsöld leitet, soll zu Beginn jeweils Perspektiven zu wichtigen Themen eröffnen. Stadtgesellschaft, Initiativen und die Grünen sammeln und diskutieren danach Ideen, Strategien und Lösungsvorschläge zu diesen und weiteren lokale Themen. Anschließend sollen Moderation und Politikerinnen und Politiker das Erarbeitete sammeln, Perspektiven ordnen und Ausblicke auf die Aufnahme in das Grünen-Wahlprogramm und die Zukunftsgestaltung geben.

Der Prozess wird im Internet auf www.gruene-bremen.de begleitet.