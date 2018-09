Wehren sich gegen die Schließung des Polizeireviers in Woltmershausen: Irmgard Hantelmann (v.l.), Jutta Strerath-Eidinger, Inse Kempe, Annegret Helmke-Heemann, Nina Schaardt und Bärbel Stein. (Roland Scheitz)

Woltmershausen. Die Stimmung vor dem Polizeirevier ist fröhlich, trotz des Anlasses: Werner Oltmann, Revierleiter in Woltmershausen, verabschiedet sich von seinen Kollegen. Aber nicht nur sie sind gekommen. Neben ihnen stehen sechs Menschen mit bedruckten Schildern und neongelben Westen. Darauf ist ein Logo klar erkennbar, der sternförmige graue Hintergrund ähnelt dem Wappen der Bremer Polizei, aber der Bremer Schlüssel fehlt, stattdessen ist ein Daumen zu sehen, der demonstrativ nach unten zeigt. Das Ganze wird von einem Schriftzug umrahmt: „Revierschließung? Ohne mich!“

Die Gruppe, die sich da von Oltmann verabschiedet, gehört zur Bürgerinitiative „Keine Revierschließungen in Bremen“. Sie hat sich 2012 gegründet. Warum, das kann Sprecherin Jutta Strerath-Eichinger ganz genau sagen: „Unser Revier sollte geschlossen werden. Und zwar nicht nur das in Woltmershausen, sondern auch in Findorff und Oslebshausen.“ Die Geschäftsleute im Stadtteil hätten sich daraufhin spontan entschieden zu demonstrieren, sagt Strerath-Eichinger. Mehrere der Initiatoren um sie herum haken hier ein: „Wir haben den Tunnel besetzt“ sagt eine, „richtig den Verkehr lahmgelegt“, freut sich eine weitere.

In den darauffolgenden zwei Jahren hätten sie Unterschriften gesammelt, protestiert und vor allem Mahnwachen gehalten, jeden letzten Freitag im Monat. „Die eine oder andere Lungenentzündung haben wir uns da schon geholt“, sagt Gründerin der Initiative Nina Schaardt.

Strerath-Eichinger erinnert sich noch besonders an eine Veranstaltung in Oslebshausen mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). „Da ist er durch die Beiräte gegangen und hat die Strukturumstellung vorgestellt“, sagt sie. Die Sprecherin habe mit zwei Mitstreitern in der ersten Reihe gesessen, samt bedruckter Westen. „Mäurer hat uns angeguckt und immer so gemacht“, sagt sie und hält sich, wie als Zeichen von Erschöpfung, die Hand vor die Augen.

Letztendlich sind alle in der Initiative überzeugt: Sie waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Revier in Woltmershausen, entgegen Mäurers Reformplänen, nicht geschlossen wurde und sogar einen zusätzlichen Streifenwagen bekam. Auch Oltmann, noch als Revierleiter im Amt, zeigt sich sehr dankbar für ihren Einsatz.

Mit der anstehenden Polizeireform 2600, der im August die Innendeputation zugestimmt hat, haben die Bürger nun ihre nächste Herausforderung gefunden. Den kommenden umfassenden Änderungen stimmen sie nämlich größtenteils nicht zu. Die Reform sieht vor, dass Einsatzkräfte an sechs zentralen Standorten gebündelt werden, um die Effizienz der Bremer Polizei zu verbessern. Für das Revier in Woltmershausen bedeutet das konkret, dass es nur noch eine Station mit Kontaktpolizist und Verkehrssachbearbeiter mit stark reduzierten Öffnungszeiten ist. Die Sammelstelle für Süd wird am Flughafen sein.

Eine Petition der Bürgerinitiative „Keine Revierschließungen in Bremen“ wurde „abgeschmettert“, wie Strerath-Eichinger es sagt. Oltmann, selber eigentlich ein Kritiker der Maßnahmen, sieht die Ursache der Reform in dem sich verlagernden Problemdruck: „Was für Kriminalität bei uns im Stadtteil ist, das ist für uns wichtig und für sie als Bürger wichtig, aber es gibt auch andere Kriminalitätsformen und auf die muss die Polizeiführung reagieren.“ In Woltmershausen gebe es nichts, worum man sich unglaublich viele Sorgen machen müsse.

Schaardt, die für die Partei Bürger in Wut im Beirat Woltmershausen sitzt, findet die Pläne äußerst bedenklich und sieht auch den Vergleich mit anderen Stadtteilen kritisch. „Man wird immer eine Ecke auf der Welt finden wo es schlimmer ist, aber das kann ja nicht der Maßstab sein“, findet sie. Insbesondere da mit dem Verkauf des Brinkmann-Geländes die Einwohnerzahl in Woltmershausen deutlich erhöht werde, findet Schaardt es kontraproduktiv, Polizisten aus dem Revier abzuziehen.

Weitere Kritikpunkte sind für die Bürger die voraussichtlich längere Anfahrtszeit der Beamten, die fehlende Identifikation der Polizisten mit dem Stadtteil und umgekehrt auch die Beziehung des Stadtteils zu den Polizisten. Trotz ihrer gescheiterten Petition, wollen sie jedoch weiterhin aktiv sein, sie treffen sich jeden letzten Mittwoch im Monat.

Wahrgenommen hat man ihre Initiative, da sind sie sich sicher. Oltmann bekräftigt: „Die Initiative ist bei der Polizeiführung angekommen und bei den Politikern erst recht.“ „Herr Mäurer hat zu uns gesagt: Das gallische Dorf vor Bremen gibt nicht auf“, sagt Strerath-Eichinger schmunzelnd.

Vor dem Polizeirevier Woltmershausen fährt ein Streifenwagen vor. „Lasst mal die Streife durch!“, ruft Oltmann. „Die ist euer Verdienst!“ Die Aktiven jubeln während sie Platz machen und klatschen als der Wagen einfährt. Mitklatschen kann Oltmann nicht, seine Hände sind voll: In der einen hält er einen Blumenstrauß, in der anderen ein Abschiedsgeschenk der Bürgerinitiative. Trotz der blauen Schleife, die darum gewickelt wurde, ist die neongelbe Weste absolut unverkennbar.