Nur den kleinsten der drei neuen Ilex-Büsche haben Diebe im Beet gelassen. (Roland Scheitz)

Neustadt. Eben noch frisch eingepflanzt, sind sie über Nacht verschwunden. Zwei stattliche Ilex-Büsche, auch Stechpalmen genannt, sind vor etwa einer Woche aus dem Rosenbeet vor dem SOS-Kinderdorfzentrum Neustadt gestohlen worden. Die Ehrenamtlichen, die das Beet wöchentlich pflegen, ärgern sich über die dreisten Diebe. „Wer macht denn so etwas?“, fragt Angelika Timmermann.

Seit fünf Jahren engagiert sie sich zusammen mit anderen Frauen für das Rosenbeet an der Friedrich-Ebert-Straße. Es ist der Blickfang des kleinen Parks zwischen dem Schul-Theater-Campus am Leibnizplatz und dem SOS-Kinderdorf-Zentrum Neustadt. 2012 war geplant, das Beet einzuebnen und durch einen einzelnen Baum zu ersetzen. Zugewuchert war das Beet damals. Außerdem sollte ein neuer Weg am Bolzplatz entstehen.

„Damals hat der Stadtteil sich vehement dagegen gewehrt“, erinnert sich Ortsamtsleiterin Annemarie Czichon. Zunächst hatten Freiwillige einmalig das Unkraut entfernt. Danach hatte eine feste Gruppe in unterschiedlicher Zusammensetzung die Pflege des Beetes übernommen und dafür einen sogenannten Gestattungsvertrag mit der Stadt abgeschlossen. „Wir haben eine Haftpflichtversicherung, sind aber nicht gegen Diebstahl versichert“, berichtet nun Timmermann. Der Schaden in Höhe von 160 Euro, die der Beirat zur Verfügung gestellt hatte, sei daher ein herber Verlust für die fünf Gärtnerinnen. Fast noch schlimmer sei für sie aber „die schwere Arbeit, die es gekostet hat, bei dem trockenen Boden die Büsche einzupflanzen, die war nun umsonst“, schimpft Timmermann. Die kugeligen Neuzugänge sollten eigentlich große Buchsbäume ersetzen, die von Zünslerraupen stark geschädigt waren.

Die Hobby-Gärtnerin hat sofort Anzeige erstattet, als am Sonntagmorgen, 26. April, ein Ehepaar den Diebstahl bemerkt hatte. Die beiden wollten die drei neuen Büsche gießen, fanden aber nur den kleinsten Ilex sowie zwei große Löcher in der Erde vor. In Zukunft sollten die Ehrenamtlichen es den Pflanzenräubern schwerer machen, schmiedet Timmermann nun Pläne: „Als nächstes pflanzen wir Disteln.“