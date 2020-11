Mit Freude, auch an der exotischen Pflanzenwelt und viel Humor gestalten (von links) Geralda, Bernhard und Marco Denkler ihren Kleingarten (Petra Stubbe)

Ein schwerer Stein hängt an einem Seil von einem Baum herab und verkündet das Wetter: Wenn er sich bewegt, herrscht Sturm, und wenn er heruntergefallen ist, hat es ein Erdbeben gegeben. Sollte er im Wasser liegen, ist von einer Sturmflut auszugehen, und wenn er gar oben im Baum hängt, geht die Welt unter – dieser Scherzstein fällt jedem ins Auge, der am Garten von Geralda Eleutério und Bernhard Denkler vorbeigeht. Nicht ohne Grund bleiben deshalb viele Spaziergänger auf dem Weserweg südlich des Weserwehrs stehen, um bewundernd in den Garten zu schauen.

Er bietet noch mehr an Außergewöhnlichem: der Schädel eines Mammuts, allerdings aus Plastik, weiße Köpfe aus Gips, unzählige Töpfe voller exotischer Pflanzen und vor allem riesige Blüten der Engelstrompeten, die nach unten hängen und deren Öffnungen sich stark erweitern.

„Immer wenn es dunkel wird, verströmen die Engelstrompeten einen betörenden Duft“, sagt Bernhard Denkler, und dass diese exotischen Blumen hier in solcher Fülle gedeihen, habe seinen Grund: Seine Gattin stammt aus Brasilien, wo dieses Nachtschattengewächs zur heimischen Flora gehört.

Vor zehn Jahren ist Geralda Eleutério Denkler nach Bremen gekommen, und hat sich sofort des Gartens angenommen, den sie zu einer Art Gesamtkunstwerk gestaltet hat. „Meine Frau hat Quecksilber im Leib“, sagt Bernhard Denkler, „sie muss immer etwas basteln, etwas mit eigenen Händen schaffen.“ Und sie macht das in vielfältigster Form in ihrer Freizeit, wenn sie ihren Job als Pflegekraft bei der Bremer Heimstiftung getan hat.

„Als wir den Garten bezogen, wucherten hier nur Brennnesseln, und Steine und Bauschutt lagen herum, denn hier stand vorher ein Wilhelm-Kaisen-Haus, das inzwischen abgerissen war. Und der Kleingartenverein verpachtete das Gelände für null Euro im Monat“, erklärt Denkler, der lange in Paraguay gelebt hat, wo er auch seine jetzige Frau kennengelernt hat. „Als wir nach Bremen kamen, mussten wir bei Null anfangen, wir hatten nur wenig Geld und lebten auf dem Gelände zunächst in einem Wohnwagen, den ich mit Lamellen verkleidet hatte“, erzählt er. „Dann haben wir uns im Garten ein Holz-Fertighaus zusammengesetzt.“ Das Häuschen bildet ein großes, gemütliches Zimmer, in dem fast alles selbst gemacht oder fantasievoll umgestaltet ist: mit neuen Stoffen bezogene Stuhlkissen, ein Bett aus Paletten, ein Schrank, der mit Weiß und Blau neue Farben erhielt. „Und in dem Stuhl an der Tür ist eine Frau gestorben, die ich lange gepflegt habe“, erklärt Geralda Eleutério Denkler, „ich konnte ihn nicht einfach dem Sperrmüll übergeben, weil er für mich mit vielen Erinnerungen verknüpft ist.“ Vor dem Holzhäuschen bedecken Platten aus vielfarbigen Mosaiksteinchen den Boden. „Sieben Monate habe ich für die vielen kleinen Kunstwerke gebraucht“, sagt Denkler, „und die vielen farbigen Steine nach und nach zu kaufen, hat mehr gekostet als das gesamte Haus.“

Bunt wie dieser Bereich vor dem Häuschen ist auch der Garten: Man fühlt sich ein wenig in tropische Gefilde versetzt, wenn man die vielen großen Blüten sieht, die auch im Herbst noch blühen. „Meine Frau kam aus einem Land mit einer bombastischen Natur“, sagt Bernhard Denkler, „und in diesem Garten sollte sie sich wohlfühlen – deshalb erhielt er nach und nach sein exotisches Flair.“ Zuerst wuchsen nichts als Kartoffeln und Ringelblumen, später kamen Studentenblumen hinzu. „Die wollte ich in allen Farben haben“, sagt Geralda Eleutério Denkler, „und später haben wir auch immer mehr für Insekten getan, für die wir ein besonderes Herz haben.“ Die Insektenwelt fördern zum Beispiel die Engelstrompeten, die in großen Töpfen blühen: Sie locken besonders Bienen und Hummeln an. „Im Sommer hört man es hier überall laut brummen“, sagt Geralda Eleutério Denkler. In ihrem Garten bieten Insektenhotels den Tieren Quartiere, und eine bienenfreundliche Blumenmischung sorgt für Pollen und Nektar – hier herrscht Blütenfülle, die eine große griechische Amphore, Sitzbänke aus kunstvoll gedrechselten Stühlen und viele Köpfe aus Gips umkränzt, alles von der Hausherrin selbst gefertigt.

Zu ihren speziellen Leidenschaften gehört die Zucht von Achimenes (Schiefteller), einer in Lateinamerika heimischen Pflanzengattung, von der einige Arten vom Aussterben bedroht sind. „Ich sammle die Samen ein, und ziehe die Pflanzen in kleinen Töpfen auf. Und ich habe sogar eine Sorte gezüchtet, die nach uns benannt ist - damit tragen die Blumen unseren Namen, der für immer bleibt“, freut sie sich.

Viele der tropischen Gewächse im Garten sind nicht winterhart. Deshalb hat Bernhard Denkler im hinteren Bereich ein kleines Gewächshaus gebaut, in das die Engelstrompeten und andere Tropenpflanzen getragen werden, sobald der Winter kommt.

Der selbst gebaute Backofen wird für die abendliche Pizza genutzt, und der Weihnachtsbaum aus dem Garten wird jährlich ins Wohnzimmer gebracht. Auch Rucola, Chicorée oder Grünkohl gedeihen so üppig, das selbst das heimische Gemüse etwas Tropisches hat.

Brasilien ist ein großes Land, in dem es außer Regenwald auch trockene Savannen gibt. Von daher passen auch die vielen Sukkulenten wie Aeonien oder Agaven in das Bild eines Gartens, der brasilianisches Flair verströmt.