Der neue Center-Manager Norbert Fels vor dem Edu-Einkaufspark an der Duckwitzstraße, der nach mehreren Erweiterungen inzwischen 38 Fachgeschäfte beherbergt.

Herr Fels, als Centermanager stehen Sie einer großen Fülle von Aufgaben gegenüber. Kommen Sie da noch zu Hobbys?

Norbert Fels: Mehr als nur ein Hobby kann man bei 50 bis 60 Stunden in der Woche nicht haben, wenn man Familie hat. Früher habe ich die Fotografie betrieben, und in meiner Zeit in Schwedt an der Oder habe ich mich dabei auf spezielle Themen spezialisiert, zum Beispiel verlassene Orte in Polen wie Kasernen, Heilanstalten oder Hospize. Inzwischen habe ich das Fotografieren gegen das Motorradfahren getauscht – Fahrten zum Gardasee oder nach Tschechien standen bereits auf dem Programm.

Wie sieht die Tätigkeit eines Centermanagers aus?

In der Hauptsache muss ich den laufenden Betrieb sichern und ausrichten, und dazu muss ich von sehr vielen Sachen ein bisschen wissen. Dazu gehören zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Technik, Verwaltung, Mieterbetreuung oder auch Fragen des Budgets. Und nebenbei muss ich mich auch noch ein bisschen um Marketing kümmern, obwohl eine Fachfrau mir den Hauptteil dieser Arbeit abnimmt. So ist mein Job ein bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten.

Sie sind also ein Nichtspezialist, der sich aber um vieles kümmert?

Ja, eigentlich ziehe ich nur die Strippen. Für spezielle Fragen wie technische Dinge, Sicherheit oder Wartung sind im Einkaufspark Experten zuständig. Unter den vielen Zahnrädern, die hier ineinander greifen, bilde ich quasi das zentrale Rad, das alle anderen Räder in Bewegung hält.

Hat sich das Aufgabenfeld eines Centermanagers im Laufe der Zeit geändert?

Früher war das Aufgabenfeld weniger breit angelegt. Bis heute hat sich eine rasante Entwicklung neuer Produkte vollzogen - das Sortimentsangebot hat sich immens erweitert. Wir haben derzeit im Edu knapp 50 000 Quadratmeter Mietfläche – mehr Fläche bei weniger Mietern. Der Unterschied zum Shopping Center, wo der vielfältige Mix entscheidend ist, besteht bei unserem Einkaufspark darin, dass wir von Angeboten leben, die sich am Fachmarkt orientieren. Und der Trend zum Fachmarkt ist nach wie vor ungebrochen.

Dabei steht der Handel vor Ort mit dem Online-Handel mehr und mehr in Konkurrenz – sind das nicht gewaltige Herausforderungen?

In der Tat, aber man muss sich den Veränderungen stellen und etwas wagen. Den Schlüssel jedoch hat bisher noch keiner in der Hand. Die Ansprüche der Kunden sind eben gestiegen: Man setzt auf besondere Leistungen, auf Effektivität und günstige Angebote, und dies bei einer Omnipräsenz des Warenangebots, bei der die Kunden schnell alles mitkriegen – das sind schon gewaltige Aufgaben, vor denen wir stehen.

Welche Strategien haben Sie entwickelt, um der Internet-Konkurrenz zu begegnen?

Die Kunden sollen es bei uns komfortabel haben und sich wohlfühlen, und dazu verbessern wir die Aufenthaltsqualität. Ein wichtiger Punkt ist, die digitale Welt mit der Einkaufswelt an unserem Standort zu vernetzen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Mit dem Konzept „quick und collect“ zum Beispiel können Kunden Sachen im Internet bestellen und in den Läden bei uns abholen. Im Laden kann man dann die Waren an- oder ausprobieren und gegebenenfalls direkt retournieren. Dieses Konzept hat dem Handel neue Türen geöffnet.

Sie müssen Personal bezahlen, das anders entlohnt wird, als beim größten Onlinehändler, der zudem trotz Milliardengewinnen bisher kaum Steuern zahlt.

Das ist in der Tat ein Problem, das auf der politischen Ebene gelöst werden muss. Ich bin mir aber sicher: In einem Laden einzukaufen, hat gegenüber dem Internet immer noch viele Vorteile. Man kann zum Beispiel Kleider anprobieren, Dinge berühren und spüren. Vielen Menschen ist das nach wie vor wichtig. Wir gestalten unsere Sortimente einfach und übersichtlich und möglichst vollständig.

Wie sieht angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks das Konzept für die Zukunft des Einkaufsparks aus?

Wir sind ja immer noch in der Findungsphase, der Einkaufspark muss sich erst etablieren. Das dauert nach meiner Erfahrung zwei bis drei Jahre.

Gibt es Konkurrenz durch das nahe gelegene Roland Center in Huchting?

Nein, denn das ist ein Shopping Center über zwei Etagen mit mehr als 100 Geschäften. Es setzt auf Spezialisierung bei Läden auf jeweils kleiner Fläche, während wir ein tieferes Sortiment bei großer Verkaufsfläche führen. Die Leute kaufen sowohl im Roland Center ein wie auch in unserem fachmarktorientierten Einkaufspark.

Worin sehen Sie in Ihrem Bereich die größten Herausforderungen?

Der Handel ist stetiger Wandel, und der Markt wird immer schneller. Man kann eigentlich keine Pause machen – meine Arbeit ist ein sehr ambitionierter Dauerlauf.

Und wie halten Sie sich angesichts der rasanten Veränderungen auf dem Laufenden?

Durch eigene Schulungen, durch Fortbildungen, durch die Lektüre von Fachzeitschriften und nicht zuletzt, indem ich beobachte, wie die Leute leben, vor allem in ihrer Freizeit – man muss stets das Ohr am Markt ­haben.

Das Gespräch führte Jörn Hildebrandt.

Zur Person

Norbert Fels (54) ist seit Anfang August neuer Centermanager im Edu-Einkaufspark. Der gebürtige Rheinländer Fels arbeitet seit 2002 als Centermanager und sammelte vorher fast 20 Jahre lang Erfahrungen im Lebensmittel-Einzelhandel. Zuletzt war er in Flensburg und Kiel tätig, leitete im Laufe seiner Karriere aber auch schon vier Jahre lang das Roland Center in Huchting.

Zur Sache

50 000 Quadratmeter Einkaufsfläche

Der Edu-Einkaufspark Duckwitzstraße liegt rund fünf Kilometer südlich der Bremer City im Stadtteil Grolland. Eigentümer ist Corestate, ein börsennotierter Immobilien-Investmentmanager. Betrieben wird das Center von Metro-ECE (MEC), das für insgesamt 55 Fachmarktzentren in ganz Deutschland zuständig ist. Seit 2016 wurde der Einkaufspark nach und nach komplett modernisiert und erweitert. Erst im Mai dieses Jahres wurde ein weiterer Anbau eröffnet, der die Verkaufsfläche noch einmal um rund 10 000 auf jetzt knapp 50 000 Quadratmeter erweitert hat. Sechs neue Mieter sind dort untergekommen, darunter zwei große Modeketten, ein Geschäft für Sportkleidung, ein Möbelgeschäft und ein Fitnessstudio. Insgesamt beherbergt das Center 38 Mieter, darunter ein Elektronikmarkt, ein Drogeriemarkt und ein Schuhgeschäft. Etwa 400 Menschen arbeiten im Edu.