Susan Ella-Mittrenga (links) und Lisa Elbiera packen Tüten für die Jugendlichen des Mädchentreffs Huchting. (FOTOS: Roland Scheitz)

„Jugendarbeit lebt vom direkten Kontakt und der ist von einem Tag auf den anderen weggefallen“, fasst Susan Ella-­Mittrenga vom Mädchentreff Huchting das Dilemma der Jugendeinrichtungen zusammen. Den Frühling und Sommer hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mädchentreffs Huchting, der Gewitterziegen und der Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) anders vorgestellt. Statt Hausaufgabenbetreuung, Ferienfahrten und gemeinsamem Kochen gibt es jetzt Chatgruppen und Mittagessen zum Mitnehmen.

Zum DRK gehören im Bremer Süden die Einrichtungen und Angebote Jugi Roter Sand in Woltmershausen und das Freizi Neustadt sowie der Aktiv Treff in Arsten, der Jugendraum in Huckelriede und der Kids Treff Huckelriede. Seit rund zwei Monaten bleiben die Türen geschlossen.

„Gerade in diesen Krisenzeiten, wo sich die innerfamiliären Probleme aufgrund der häuslichen Nähe intensivieren, wollten wir die Jugendlichen nicht einfach ausgrenzen und sich selbst überlassen“, erklärt Sara Dahnken, Leiterin der Jugendförderung des Kreisverbandes Bremen. Anstatt Bilder von gemeinsamen Aktivitäten, finden sich auf den Social-Media-Seiten des Freizis in Woltmershausen Fotos und Videos der Mitarbeiter, die Chat- und Telefonzeiten anbieten. Die „Freizis“, wie sie in Bremen genannt werden, wollen mit den Jugendlichen per Social Media, E-Mail, Telefon und Online-Spielen in Kontakt bleiben.

Die Mitarbeiterinnen des Mädchentreffs Huchting sind digital und mit Abholaktionen für ihre Jugendlichen da. „Ich habe eine Handynummer freigeschaltet, damit die Mädchen bei Konflikten und Problemen jemanden erreichen können“, erzählt Susan Ella-Mittrenga, die Leiterin der Einrichtung. In der ersten Woche hätten sie und ihre Kolleginnen versucht, alle Mädchen und jungen Frauen anzurufen und die Lage zu erklären. „Natürlich gibt es auch immer Mädchen, die sich nicht melden, von denen wir nicht wissen, wie es ihnen geht.“ Viele würden per Chat und Sprachnachrichten Kontakt suchen, Telefonieren sei nicht so beliebt.

Die Mitarbeiterinnen unterstützen die Mädchen telefonisch bei Hausaufgaben, inzwischen gibt es eine zweite Nummer, damit die erste nicht dauerhaft belegt ist. „Wir experimentieren, was gut funktioniert“, sagt Ella-Mittrenga. Sie denkt darüber nach, den Mädchen anzubieten, die Aufgabenzettel aus der Schule für eine Kopie vorbeizubringen. Dann könnten sich die Beschäftigten besser auf Fragen vorbereiten.

Das gemeinsame Kochen am Mittag wurde zum Essen to-go. „Wir geben rund 20 Essen täglich raus. Damit sind wir auch an unseren Grenzen“, berichtet Ella-Mittrenga. Ofenkartoffeln mit Fischstäbchen oder Pizza mit Salat stehen auf dem Speiseplan. Die Pädagogen erhoffen sich durch die fertigen Mahlzeiten eine Entlastung für die Familien. Denn die sind durch die Corona-Maßnahmen oft besonders angestrengt. „Es gibt bei vielen eine extreme häusliche Enge. Die Mädchen müssen sich sehr zurücknehmen in ihren Bedürfnissen.“ Ella-Mittrenga glaubt, dass sich viele Mädchen damit arrangiert haben. Trotzdem hofft sie, dass die Situation so schnell wie möglich vorbeigeht.

Für Abwechselung zu Hause haben sie und ihr Team rund 500 Taschen bedruckt, die sie als Basteltüten mit Material gefüllt an die Mädchen herausgeben. Ein passendes Bastelvideo soll das Wochenende überbrücken. Auf Social-Media und per Chat gibt es kleine Tagesaufgaben aus dem Resilienztraining. „Resilienztraining ist Widerstandstraining in Krisen. Man kann es üben, und trainieren, Glück und Freude zu spüren“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Die Mädchen sollen eine Person fragen, was sie glücklich mache oder zehn Gänseblümchen sammeln.

Das erste Jahr in ihren neuen Räumlichkeiten wollten die Gewitterziegen anders verbringen. Das Beratungs- und Bildungszentrum für Mädchen und junge Frauen feierte im Januar die Eröffnung an der Meyerstraße – rund zwei Monate später saß das Team wieder allein im Büro. Zunächst hätten die Mitarbeiterinnen alles Liegengebliebene abgearbeitet, Überstunden abgebaut und die Umzugsspuren beseitigt. Aber ihr fehle die Arbeit mit den Mädchen, sagt Geschäftsführerin Ruken Aytas. Ab Mai habe sie Kurzarbeit beantragt.

Die Kolleginnen sind mit den Mädchen über Chat in Kontakt und bieten auch weiterhin Beratung in Einzelgesprächen an, beispielsweise zu häuslicher Gewalt. Die Beratung werde von zwei Mädchen in Anspruch genommen, berichtet Aytas. Die Stimmung bei vielen Mädchen und jungen Frauen zu Hause sei in den vergangenen Wochen von Freude über die Schulpause in Langeweile umgeschlagen. „Sie wollen gerne in die Einrichtungen zurück. Alles ist ausgeschöpft, was sie machen konnten. So lange nur zu Hause zu sein, ist bedenklich für viele“, sagt Aytas.

Das Team der Gewitterziegen will ebenso wie die Beschäftigten des Mädchentreffs Huchting in den kommenden Wochen planen, wie es weitergehen kann. „Wir haben Desinfektionsmittel für einen irren Preis gekauft und Hygienemaßnahmen vorbereitet“, berichtet Susan Ella-Mittrenga aus Huchting. Sie und die Kolleginnen würden auf behördliche Informationen zu möglichen Lockerungen warten.

Vielleicht seien die Nutzung des Außengeländes oder kleine Lerngruppen möglich. „Wir werden die Mädchen fragen, was sie sich wünschen“, sagt Ruken Aytas aus der Neustadt.

Weitere Informationen

Der Mädchentreff Huchting ist an der Amersfoorter Straße 8 zu finden, Telefon: 579 98 93, www.maedchentreff-huchting.de. Die Gewitterziegen in der Neustadt sind an der Meyerstraße 4 ansässig, Telefon 53 51 80, www.gewitterziegen-bremen.de.