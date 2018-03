Und diese Zukunftstechnologien sind bereits allgegenwärtig: in Elektromotoren, neuen Antriebssystemen, Brennstoffzellentechnologie oder Leichtmetallbau. „Wenn wir zum Beispiel nur ein halbes Prozent Scandium zu Aluminium dazugeben, dann erhöht sich die Festigkeit um eine Größenordnung. Wir müssen also viel weniger Aluminium einsetzen, um eine gewaltige Gewichtsersparnis zu haben.“ Und das ist im Satelliten-, Flugzeug- und Automobilbau ein großer Vorteil, da für jedes eingesparte Kilogramm weniger Energie benötigt wird, um das Fahrzeug zu bewegen.

Auch die sogenannten „erneuerbaren“ Energien kommen nicht ohne diese speziellen Metalle aus. In der Photovoltaik sind das nicht nur Silber und Zinn, sondern auch Indium, Germanium, Gallium, Selen, Cadmium oder Tellur, die zu den sogenannten „Seltenen Erden“ gehören. Windkraftanlagen benötigen dagegen neben Chrom und Kupfer auch Metalle wie Molybdän, Dysprosium, Neodym, Praseodym oder Terbium. Für den Bau getriebeloser Windturbinen, die dadurch nahezu wartungsfrei sind, werden 800 Kilogramm Neodym und 300 Kilogramm Dysprosium benötigt: „Seltene Erden kommen mit ganz wenigen Milligramm pro Kilogramm oder wenigen Gramm pro Tonne Eisenerz vor. Dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir diese natürlichen Spurenelemente plötzlich für die ganzen Anwendungen in größeren Mengen brauchen“, sagt Michael Bau.

So bestand etwa für Lithium, das für Batterien benötigt wird, im Jahr 2013 überhaupt kein Bedarf. Und auch für Kobalt gab es bis zu diesem Zeitpunkt keine nennenswerte Nachfrage. „Bei Kobalt ist allerdings so, dass es kaum reine Kobaltlagerstätten gibt. Kobalt ist ein Nebenprodukt des Nickelbergbaus“, erklärt Bau. Nickel hingegen wird von der Stahlindustrie benötigt, und diese Industrie unterliegt Zyklen: Ist die Nachfrage nach Stahl hoch, so ist auch Nickel stark gefragt, und automatisch ist auch viel Kobalt auf dem Markt. Wenn die Nachfrage sinkt, fahren die Nickelproduzenten ihre Produktion zurück, und somit ist auch weniger Kobalt vorhanden. „Und das war auch nie ein großes Problem, weil es nie einen großen Bedarf für Kobalt gab“, sagt Michael Bau. „Jetzt kommt aber eine neue Technologie, das ist die Elektromobilität. Und für Batterietechnik brauchen wir viel mehr Kobalt als Nickel.“

„Wenn Sie ein Bergwerk preiswert bekommen, kostet es eine Milliarde Dollar, es kann aber auch schon mal vier bis fünf Milliarden Dollar kosten. Vom Auffinden einer Lagerstätte bis zum Augenblick, wo ein Bergwerk voll in Funktion gehen kann, vergehen zehn bis 15 Jahre“, sagt Bau. Das System kollabiere jedoch in dem Augenblick, wenn die Banken keine Kredite mehr zur Verfügung stellen. „In dem Moment, wo die Finanzkrise begonnen hat und die Banken keine Kredite mehr vergeben haben, ist die Suche nach metallischen Rohstoffen, nach Öl und Erdgas kurzfristig zum Erliegen gekommen.“

Berechnungen zufolge wird der Bedarf an 42 ausgewählten Rohstoffen bis 2035 massiv ansteigen. Für Lithium wird beispielsweise ein viermal höherer Bedarf prognostiziert, Dysprosium und Terbium dreimal so hoch, zweieinhalbmal so hoch werden die Bedarfe bei Rhenium, Neodym, Tantal und Scandium sein. „Allein bei diesen Elementen ist es schon so, dass der Bedarf für diese Zukunftstechnologien alleine die Jahresproduktion mehr als verdoppelt.“

Der generelle Trend beim Bergbau ist so, dass er zunehmend in die Tiefe geht. Die großen Lagerstätten an der Erdoberfläche sind bereits vor 100 Jahren gefunden worden. Ab 1930 ging der Bergbau bereits in 2000 Meter Tiefe, im Jahr 2000 waren es bereits 3000 Meter, und heute sind es bis zu 4500 Meter. „Und je tiefer ein Bergwerk ist, desto aufwendiger ist die ganze Produktion und desto teurer wird der Rohstoff.“ Es gibt demnach eine zusätzliche Nachfrage an bestimmten Metallen, aber keine Lagerstätten, die einfach zu finden sind. „Es wird also immer schwieriger, diesen steigenden Bedarf zu befriedigen.“

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Zahl der entdeckten Lagerstätten während der vergangenen zehn Jahre drastisch abgenommen hat. Neben dem Trend kam durch die Finanzkrise hinzu, dass die Banken sogenannte „Explorationsprojekte“ nicht mehr finanziert haben und weniger Risikokapital zur Verfügung stand.

„Und das, was in den letzten zehn Jahren nicht gefunden worden ist, kann in den nächsten zehn Jahren nicht produziert werden: Da steuern wir auf ein Problem zu“, prognostiziert Bau. Ein weiteres Problem sieht der Wissenschaftler in der Herkunft der meisten Metalle:„Es gibt eine ganz extreme Abhängigkeit von ganz wenigen marktbeherrschenden Lieferanten. Das sind quasi Monopolisten, die die Preise diktieren können.“

Für Michael Bau steht fest: „Wir müssen uns damit abfinden: Auch erneuerbare Energien benötigen nicht erneuerbare Rohstoffe.“ Windenergie und Sonnenenergie benötigen Metalle, die zunächst gefördert werden müssen. „Erst, wenn diese Metalle dann im großen Stil genutzt werden, kann recycelt werden. Die ganzen Technologien wie Elektromobilität, Windenergie und Sonnenenergie bauen wir aber erst auf: Wir haben noch gar nichts, was recycelt werden kann.“