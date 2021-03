Haus am Werdersee-Bewohnerin Margarete Dieckow erhält ihre erste Impfung. (Martinsclub Bremen)

„Wir sind eine besondere Wohnform und betreuen 19 Personen mit Beeinträchtigungen“, sagt Jared Bendig, der das Haus am Werdersee des Martinsclubs in Huckelriede leitet. Die Bewohner konnten sich bei einem Termin im Haus gegen Covid-19 impfen lassen.

Von den 19 Personen seien aber noch nicht alle geimpft worden, die gesetzlichen Vertreter von vier Bewohnern hätten sich bislang dagegen entschieden. Insgesamt seien 28 Personen geimpft worden, darunter auch pädagogisches Personal und regelmäßige Besucher wie Krankengymnasten und ambulante Hilfen.

Einverständniserklärung ist erforderlich

Die meisten Bewohner werden gesetzlich von Angehörigen und gerichtlich Bestellten betreut, deshalb musste zunächst eine Einverständniserklärung unterzeichnet werden. „Wir haben eine Nutzerin ohne gesetzliche Betreuung, die konnte für sich selbst entscheiden“, sagt Jared Bendig.

Wichtig sei es, den geplanten Vorgang in leichter Sprache zu erklären, und: „Ein Betreuer darf sich dem nicht entgegenstellen, wenn die Bewohner sagen, dass sie sich impfen lassen wollen. Wenn es hart auf hart kommt, zählt die Meinung der betreuten Person.“

Doch im Haus am Werdersee verlief alles problemlos: „Die gesamten Betreuer waren recht dankbar, dass es mit der Impfung nun losgeht.“ Einen Zwang gebe es nicht, betont er: „Wir sorgen hier für Sicherheit. Außerdem sind die Verläufe einer eventuellen Erkrankung nach solch einer Impfung deutlich abgeschwächter. Das alleine ist bereits ein Grund.“

Verhältnismäßig viele Risikopatienten

90 Prozent der Bewohner des Hauses am Werdersee gehören zur Gruppe der Risikopatienten, sagt der Hausleiter: „Es liegen Vorerkrankungen der Lunge vor und es gibt mehrere Personen mit Trisomie 21. Da ist die Gefahr eines schweren Verlaufs größer. Und auch das Alter spielt eine Rolle, die älteste Nutzerin ist 86 Jahre alt.“

Sechs Personen hätten ebenfalls aufgrund ihres Alters anstatt des Astra-Zeneca-Impfstoffs – der zu diesem Zeitpunkt noch zur Impfung zugelassen war – das Serum von Biontech erhalten. „Wir sind froh darüber, nun einen Großteil an Sicherheit zu schaffen. Das fing schon damit an, seit Anfang des Jahres Schnelltests durchführen zu können.“

Mehr zum Thema Corona-Impfungen vorläufig ausgesetzt Rückschlag für die Impfkampagne Auch in Bremen und Niedersachsen sind Impfungen mit Astra-Zeneca vorläufig ausgesetzt. Anlass sind Fällen von Hirnvenenthrombosen, die in zeitlichem Zusammenhang ... mehr »

Nebenwirkungen bei den Erstimpfungen habe es jedoch gegeben: „Einige hatten Kopfschmerzen, einige Schüttelfrost und erhöhte Temperatur. Das zeigt aber auch, dass der Körper die Impfung annimmt.“ Dennoch würden es immer mehr Menschen, die im Haus geimpft werden.

Sechs von ihnen bekommen bereits die zweite Biontech-Impfung und warten im Wohnbereich der „Besonderen Wohnform“, wie das Haus am Werdersee auch bezeichnet wird.

Walther Ruppersberger wohnt seit mehr als 20 Jahren in dem im Jahr 2000 eröffneten Haus am Werdersee und erhält ebenfalls an diesem Tag seine zweite Impfung: „Die Impfung war gut und hat nicht weh getan“, sagt er. „Ich hatte keine Angst und habe mich danach gut gefühlt.“

Gute Voraussetzungen also, dem Impfteam entspannt zu begegnen. Das Team ist inzwischen eingetroffen, vorher war es im Quartierszentrum Huckelriede, nach dem Termin im Haus am Werdersee warten noch zwei weitere Impfstationen. „Die Erstimpfung ist umfangreicher wegen der eventuellen Vorerkrankungen und der Medikamente“, sagt der Arzt Markus Schopp. „Bei der zweiten Impfung weiß man das ja dann schon.“

Das knappe Gut „Impfstoff“

Aber erst einmal heißt es wieder: Warten. Warten auf den Fahrer, der wie das dreiköpfige Impfteam auch von den Johannitern ist und erst einmal den Impfstoff aus dem Impfzentrum holen muss. Denn erst muss geklärt werden, wie viele Menschen genau geimpft werden, dann wird Das knappe Gut „Impfstoff“ ausgegeben.

Das Team zieht schon einmal die Schutzkleidung an, danach füllt Christine Fronia, die am Notebook sitzt, die Infoblätter über eventuell beobachtete Nebenwirkungen der ersten Impfung aus. Markus Schopp bereitet derweil die Impfausweise vor, Krankenschwester Anja Suhrhoff-Zehmke die Impfung selbst.

Reaktionen reichen von stoischem Gleichmut bis zu einem lauten „Au!"

Als der Impfstoff dann im Haus am Werdersee ankommt, geht alles recht schnell – jede Bewohnerin und jeder Bewohner erhält einen kleinen Pieks in den Arm, der entweder mit stoischem Gleichmut oder aber mit einem lauten „Au!“ quittiert wird.

So wie die älteste Bewohnerin des Hauses, die 86-jährige Margarete Dieckow. Nach der Impfung muss sie sich erst einmal ein wenig sammeln. Nachhaltig wird ihre nicht ganz so gute Laune aber nicht sein: „Beziehungsarbeit spielt bei uns eine große Rolle“, erzählt Jared Bendig. „Die Ängste sind da, doch wir unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner und nehmen ihnen die Ängste. Und das ist nur möglich, weil wir täglich mit ihnen arbeiten.“

Zur Sache

Derzeit laufen die Impfungen der sogenannten Priorisierungsgruppe II. „Alle Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sollten also inzwischen auch eine Einladung zur Impfung erhalten haben“, heißt es dazu von der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Wer über 80 Jahre alt ist, einen Erstwohnsitz in der Stadtgemeinde Bremen und noch keinen Brief erhalten hat, kann sich unter Telefon 57751113 im Impf-Callcenter melden und einen Termin vereinbaren. Ausführliche Informationen zum Thema „Corona in Bremen“ sind auch unter www.bremen.de/corona erhältlich.