Diese Zeichnung hat Panik-Rocker Udo Lindenberg persönlich für Annette Ludwig gemalt. Darauf ist die "Schlupfwinkel"-Wirtin natürlich auch stolz. (Walter Gerbracht)

Rablinghausen. An den Wänden hängen Bilder, Autogramme und Gitarren. Die Decken sind geschmückt mit silbernen Schlagzeug-Becken, die im schummrigen Licht des urigen Lokals an der Rablinghauser Landstraße glänzen. Der Rauch von Zigaretten liegt in der Luft, die Tische sind dicht besetzt, freie Barhocker sind Mangelware. "Das Schlupfwinkel", eine der letzten Musikkneipens Bremens, lockt diesen Abend viele Menschen gehobenen Alters jenseits der 50 an. Denn in dieser besonderen Atmosphäre der Gaststätte, die wie aus der Zeit gefallen wirkt, ist an diesem Abend Beatrice Reszat zu einer musikalischen Lesung zu Gast. Mit "Mutmachbuch für Träumer, denn hinterm Horizont geht's weiter" will sie Menschen inspirieren und anspornen, dranzubleiben.

Beatrice Reszat und ihre Jugend, das "Schlupfwinkel", der Lebensgefährte der Wirtin der urigen Kneipe und die Essenz ihrer Kunst sowie obendrein die Botschaft dahinter sind untrennbar mit einer Person verbunden: Udo Lindenberg. Anwesend ist er nicht, aber fast minütlich ist die Rede von ihm. "Finde es klasse, dass ich hier bin", begrüßt die quirlige Frau das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kneipe. Die Schriftstellerin weiß, ohne ihn und seinen Einfluss auf ihr Leben wäre sie als Sängerin, Texterin und Autorin nicht so weit gekommen.

Udo Lindenberg blickt den Besuchern mehrfach von den Wänden entgegen. Sein Gitarrist Hannes Bauer, Lebensgefährte der umtriebigen Wirtin, steht ebenfalls an den Tischen. Aber auch Reszat kennt als Texterin den eigensinnigen deutschen Sänger gut. Sie begleitete ihn einst als junge Frau als Backgroundsängerin bei seiner Tour. Dabei lernte sie nicht nur ihr Handwerk, sondern auch so einiges fürs Leben, wie sie immer wieder in lustigen Geschichten erzählt. Für sie und ihre beste Freundin Anke seien die Reisen im Tourbus als einzige Frauen schon ereignisreich gewesen: "Hatte ein bisschen was von Schützengraben", scherzt sie. Das habe die beiden Frauen bis heute zusammengeschweißt.

Absolute Kompromisslosigkeit

Udo Lindenberg sei ein Vorbild, bekennt Reszat. Und nicht ohne Grund sei er für sie der einzig denkbare Kandidat für das Vorwort ihres neuen Buches gewesen. "Er hat immer sein Ding gemacht", betont Beatrice Reszat, und sich nie von irgendwem oder -was abbringen lassen. "Er hat sich nie verraten", fasst sie zusammen und bewundert seine "absolute Kompromisslosigkeit".

Für ihre erfolgreichen Texte wurde die Schriftstellerin, Songtexterin und Fernseh- sowie Radiomoderatorin Beatrice Reszat mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Unter anderem auch für den Udo Lindenbergs Erfolgssong „Hinterm Horizont“. Dieser sei laut Lindenberg "unkaputtbar". Und der Panik-Rocker schreibt zu seiner aktuellen Tour: "Bea ist eine ganz spezielle Text-Expertin! Mit Gefühls-Tieftaucher Lizenz." Auch davon gibt die Autorin einige eigene Texte zum Besten und stellt ihr Können als Können als Sängerin unter Beweis. Und das Publikum, dass nicht nur aus Bremen, sondern auch aus Leipzig, Kassel und Düsseldorf für den Abend angereist ist, geht begeistert mit.

Beatrice Reszat ist getrieben von Träumen, wortwörtlich. Sie lebt nach eigenen Worten derzeit nicht nur ihren Traum, sondern singt und schreibt von ihren Träumen. Das Herz sei ihr Kompass, bekennt sie, dem versuche sie, mehr und öfter zu folgen als der notorisch zur Vernunft mahnenden inneren Stimme im Kopf. "Ich rate dringend zu einem Leben vor dem Tod", sagt sie und warnt vor den allerorts zu findenden Bedenkenträgern. "Haben es noch nie selbst gemacht, wissen aber, dass es keinesfalls geht."

Dabei würden verlorene Träume letzten Endes doch ganz anders wiederkehren und einen belasten: "Hätte ich doch..."-Sätze seien die dümmsten und bedauernswertesten am Lebensende. "Es ist immer das Bedauern, irgendetwas nicht gemacht zu haben", stellt sie fest und erzählt von einer Australierin, die Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens begleitet hat. Es sei immer das Ausgelassene, der nicht verfolgte Traum, der den Menschen kurz vor dem Tod auf der Seele laste, erzählt sie.

Mit ihrem Buch möchte Beatrice Reszat einen Beitrag leisten, um all die Ausreden, die Menschen sich selbst gegenüber erzählen, um ihren Träumen nicht nachzugehen, Einhalt zu gebieten. Rationale Gründe, irgendetwas nicht zu tun, würde es immer geben: zu wenig Geld, zu wenig Zeit, falsche oder ungeklärte Umstände oder all das andere, das Menschen abhalte ihre Träume zu verfolgen. "Der Witz ist, trotzdem loszugehen", durchbricht sie den Kreislauf aus eigenen Bedenken, die sie selber auch immer wieder plagen. "Auch ich habe Angst", bekennt die vielseitige Künstlerin und verweist darauf, dass Bedenken nie ganz ausgeräumt werden würden.

"Träume sind aus Mut gemacht" singt sie in einem Lied. Es brauche nur einen glimmenden Funken, der im Inneren zur brennenden Sehnsucht werden könne, um sich Träume zu erfüllen, findet Reszat. Sie möchte der Wind sein, der diesen Funken entfacht. Auch sie hätte oft Zweifel gehabt, hätte sie sogar auch heute noch, bekennt sie. Doch bei der Premiere ihres aktuellen Buchs habe ein besonderer Gast in der ersten Reihe gesessen: Udo Lindenberg. Dieser Funke hat gezündet – ihrer bei vielen Besuchern in Rablinghausen sicherlich auch.