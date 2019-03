Hans-Joachim Richter und Elke Scharff freuen sich über jeden Besucher im Büro am Sonnenplatz. (Roland Scheitz)

„Wir wissen auch nicht alles, da bin ich ganz offen, aber wir kümmern uns“, verspricht Elke Scharff. Die agile Rentnerin aus Kattenesch gehört der Seniorenvertretung der Stadtgemeinde Bremen an. Auch ihre beiden Mitstreiter Fritz Bolte aus Habenhausen und Hans-Joachim Richter aus Alt-Kattenesch wurden vom Beirat Obervieland dazu berufen. Die drei über 60-jährigen Ehrenamtlichen setzen sich für Belange der älteren Generation in ihrem Stadtteil ein. Sie möchten gerne mit noch mehr Seniorinnen und Senioren ins Gespräch kommen und sie dazu ermutigen, ihre Sorgen und Probleme anzusprechen. Vor Ort treffen sie leider häufig auf die vorherrschende Meinung, “die machen ja doch, was sie wollen“.

Das findet die Seniorenvertretung sehr schade. „Unsere Aufgabe ist es nicht, für Unterhaltung und Vergnügen zu sorgen“, betont Elke Scharff. Da sei Obervieland sehr gut versorgt. „Wir wollen die Sorgen der Leute aufgreifen, die wir dann an geeigneter Stelle vorbringen.“ Da die Seniorin selbst sechs Jahre als parteiloses Mitglied im Beirat mitgearbeitet hat, weiß sie, wovon sie spricht und wen sie ansprechen muss.

Missstände aufdecken

„Probleme gibt es eine ganze Menge“, beteuern Scharff und Richter. Als ein Beispiel nennt Scharff die Veränderung der Streckenführung der Buslinie 51. Der Weg von 600 Meter zur nächsten Haltestelle sei für Menschen mit Rollator eine Zumutung, denn das sei Luftlinie, die tatsächlich zu bewältigende Strecke sei oft deutlich länger, findet sie. „Da hat sich die Seniorenvertretung eingemischt“, berichtet sie stolz. „Nun hält der Bus wieder vorm Klinikum Links der Weser.“

Scharff ist froh, dass die Seniorenvertretung Obervieland als einzige in der Stadtgemeinde Bremen ein eigenes Büro hat. Am Sonnenplatz kann sie in dem von der Brebau für eine Stunde kostenlos bereitgestellten Raum seit drei Jahren mittwochs von 16 bis 17 Uhr eine Sprechstunde anbieten. Damit sei der Weg zu ihnen relativ kurz, sagt sie. Allerdings sei die Resonanz auf das Angebot eher schwach. „Wenn wir die Menschen direkt ansprechen, kommen wir schnell ins Gespräch“, berichtet Scharff und erinnert an Lichter- oder Sommerfest, wenn die Seniorenvertretung ihren Stand aufbaut, Infomaterial verteilt und sich unter die Leute mischt.

Die angesprochenen Themen sind vielfältig: Müll und Ratten, fehlende öffentliche Toiletten im Einkaufszentrum Kattenturm oder das Verkehrschaos an der Thedor-Billroth-Straße, wo sich Straßenbahnhaltestelle, Taxen, Bus- und Autoverkehr ballen und es immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. „Dort steht inzwischen eine Ampel, die ist nur noch nicht freigeschaltet“, bemerkt Scharff. Die Beseitigung dieses Missstandes hat sie schon zur Beiratszeit beschäftigt.

Gute Vernetzung ist wichtig

„Die Netzwerke hier sind ganz toll“, versichert sie. Die Seniorenvertretung Obervieland hält Kontakt zur aufsuchenden Altenarbeit, zu den Pastoren der Paulus- und der Abrahamgemeinde, zur Brebau, Bremer Heimstiftung, Paritätischen, Polizei, zum Beiratssprecher, Sozialdienst Links der Weser und Sozialressort. Deshalb kann oft auch schnell geholfen werden.

Für unkomplizierte Unterstützung fällt Scharff auf Anhieb eine Nachbarin als Beispiel ein. Deren Mann sollte nach einem Schlaganfall aus der Klinik entlassen werden. Sie fühlte sich mit der Situation überfordert. „Das ist ein Punkt, wo wir helfen können“, sagt Scharff, die zudem Sprecherin im Arbeitskreis für Pflege und Gesundheit der Seniorenvertretung Bremen ist. Sie hat für die ältere Dame einen „Laufzettel“ mit Punkten gemacht, die zu klären sind, und Kontakt zum nächsten Pflegestützpunkt in der Vahr aufgenommen. Zuerst sollte sie sich an den „Casemanager“ der Klinik wenden. Mit dem Begriff habe ihre Nachbarin nichts anfangen können. Elke Scharff hat ihr erklärt, das dessen Aufgabe mit der Arbeit der früheren Gemeindeschwester vergleichbar sei.

„Schon so eine Kleinigkeit löst Panik aus“, weiß Scharff. Das erlebt sie immer wieder. Sei es mit Bezeichnungen oder bei der Bedienung von Postpaketstationen oder Fahrkartenautomaten. Auch der Trend zum bargeldlosen Bezahlen und die Tendenz, dass immer mehr Auskünfte oder Formulare nur noch übers Internet zu bekommen sind, würde viele überfordern. „Da ziehen sich Senioren zurück, sie sagen: Wir werden gar nicht mitgenommen“, so die Rentnerin, die darin ein weitreichendes, gesellschaftliches Problem erkennt. „Die Menschen haben das Gefühl, ihnen wird etwas übergestülpt.“ Und nicht wenige würden resigniert feststellen, „die wollen uns gar nicht mehr teilhaben lassen“, ergänzt Hans-Joachim Richter und spricht die „Tagesschau“ im Fernsehen an, bei der für weitere Informationen vermehrt aufs Internet verwiesen wird.

Altersarmut ist ein Thema

Besonders im Bereich soziale Arbeit versuche die Seniorenvertretung zu vernetzen, sagt Richter und weist auf den hohen Mietanteil im Quartier hin. „Mietsteigerungen zwingen viele Rentnerinnen und Rentner, zu Hause zu bleiben“, sagt er. Altersarmut sei ein wichtiges Thema in Obervieland, viele fehle einfach das Geld für Fahrten, Eintritt oder Handy. Häufig folge daraus der Rückzug in die Familie und in den eigenen Kulturkreis, zum Beispiel unter den Russlanddeutschen. „Die Schwierigkeit bei Senioren mit Migrationshintergrund ist, dass sie unsere Gesellschaft nicht kennen“, ist Richter überzeugt. Vor dem Hintergrund gewinnt die Beratung an Bedeutung. Deshalb haben die Obervielander Infoflyer drucken lassen, die der Beirat finanziert hat. Aus Datenschutzgründen dürften sie nicht über Briefkästen verteilt werden, um ältere Mitbürgerinnen und -bürger auf die kostenlose Unterstützung durch die Seniorenvertretung aufmerksam zu machen, bedauert Scharff. Sie würden aber im inklusiven Café „Rotheo“, in der Apotheke, im Ortsamt oder anderen öffentlichen Einrichtungen ausliegen.

Ein weiteres Themenfeld, das dem Trio unter den Nägeln brennt, ist die wegbrechende Infrastruktur vor Ort. Kleinere Geschäfte würden schließen, ebenso Post- und Bankfilialen, der Abzug der Polizeiwache (Anzeigenannahme) und vor allem die ärztliche Versorgung bedeuten für viele der älteren Generation neue Hürden im Alltag. Auch diese Probleme trägt die Seniorenvertretung weiter.

Zur Sache

Die Seniorenvertretung in der Stadtgemeinde Bremen vertritt seit 1978 die Interessen der älteren Menschen in Bremen. Sie arbeitet parteipolitisch und konfessionell ungebunden. Die Seniorenvertretung setzt sich für die spezifischen Belange älterer Menschen ein, nimmt Anregungen entgegen und sucht den Dialog mit Entscheidungsträgern in Senat, Parlament, Beiräten, der Verwaltung, in Parteien, Verbänden und Vereinen. Das Gremium arbeitet bei Planung und Maßnahmen mit, die ältere Mitbürger betreffen, und erarbeitet Anfragen und Stellungnahmen.

Die Delegierten werden in jeder Legislaturperiode neu gewählt, also alle vier Jahre: 20 Delegierte wählt die Deputation für Soziales, 30 Delegierte werden von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege gewählt. Hinzu kommen etwa 50 Delegierte, von den Ortsbeiräten entsandt worden sind. Pro 4000 Seniorinnen/Senioren besteht Anspruch auf einen Delegierten. Oberstes Organ ist die Seniorenvertretung der Delegiertenversammlung, die aktuell aus 97 Delegierten besteht und mindestens zwei Mal im Jahr tagt. Sie wählt aus ihren Reihen auch einen Vorstand.

Eine Kontaktaufnahme zur Seniorenvertretung Bremen, die ihr Büro am Bahnhofsplatz 29 hat, ist unter der Telefonnummer 361 67 69 oder per E-Mail an Seniorenvertreung@soziales.bremen.de möglich.

Weitere Informationen

Die Seniorenvertretung , Theodor-Billroth-Straße 38, bietet mittwochs von 16 bis 17 Uhr eine Sprechstunde an (Telefon 277 83 65). Hans-Joachim Richter ist unter Telefon 87 54 42, Elke Scharff unter Telefon 82 52 03 und Fritz Bolte unter Telefon 839 91 59 zu erreichen.