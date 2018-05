Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx (XYZ)

Huchting. Eine Karte von Bremen zeigt ein Szenario des Schreckens: Bei einem Wasserstand von 2,50 Metern über dem Mittleren Tidehochwasser (MthW) stünden die größten Teile Bremens unter Wasser, nur die höher gelegenen ehemaligen Dünen würden heraus ragen. Doch zum Glück gibt es Deiche, die bei Hochwasser den Siedlungsbereich trocken halten, und Pumpen, die ein Überlaufen der Wassermassen verhindern. Sich um den Hochwasserschutz kümmern und dafür sorgen, dass niemand nasse Füße kriegt, ist eine der Hauptaufgaben des Deichverbands, der sich in Bremen links und rechts der Weser die Arbeit aufteilt.

Der Deichverband am linken Weserufer stellte sich in der Awo-Reihe "Universität der dritten Generation“ vor, das sich vor allem an Menschen in der nachberuflichen Lebensphase richtet. Im Helga-Jansen-Haus gab Rainer Suckau, der Geschäftsführer des Deichverbands am linken Weserufer, zunächst einen Überblick über den Verband, der für den Bereich Bremens südlich der Weser zuständig ist.

Gegründet im Jahre 1947, zählt er heute etwa 30 000 Mitglieder. Wer Mitglied im Deichverband ist, wählt alle fünf Jahre das sogenannte Deichamt, das wiederum Vorstand und Vorsteher, den sogenannten Deichhauptmann, wählt. Da alle Mitglieder einen jährlichen Obulus zahlen müssen, verfügt der Deichverband am linken Weserufer über ein Beitragsaufkommen von knapp drei Millionen Euro. Hinzu kommen Fördermittel, wie zum Beispiel für den Küstenschutz. So stehen dem Deichverband am linken Weserufer laufende Einnahmen von rund vier Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung. Was macht er mit dem Geld? Rainer Suckau nennt 61 Kilometer Deiche, 145 Kilometer Gewässer, 20 Schöpfwerke, 13 Siele und zusätzlich Wehre, mehrere Durchlässe und Düker, um die sich der Deichverband zu kümmern hat. Und infolge des Klimawandels muss er eine wahre Herkulesaufgabe erfüllen: Angesichts des Meeresspiegelanstiegs und damit höher auflaufender Fluten haben sich die sogenannten Bemessungswasserstände nach oben verschoben. Diese geben vor, wieweit Deiche ausgebaut werden müssen, um auch in Zukunft Bremen vor Hochwasser zu schützen.

Damit ist der Deichverband am linken Weserufer ebenso wie der am rechten Ufer vor eine gigantische Herausforderung gestellt: Nach dem Generalplan Küstenschutz aus dem Jahre 2017 erhöhen Bremen und Niedersachsen gemeinsam die Deiche, wobei für die linke Weserseite der Bereich vom Ochtumsperrwerk bis zur Habenhausener Brückenstraße anfällt. „Neun Abschnitte sind bereits fertiggestellt“, sagt Rainer Suckau, „und für die Deicherhöhungen haben wir vor allem Baggergut auf die alten Deiche gesetzt.“

Damit wurde eine Win-Win-Situation geschaffen, denn die Gesellschaft Bremenports, das für die Bremer Häfen zuständig ist, lieferte das Schlickgut. Sie sei froh gewesen, dass ihnen das Material abgenommen wurde, so Suckau. „Um für die erhöhten Deiche nutzbar zu sein, muss das Baggergut jedoch ein bis zwei Jahre lang entwässert werden“, berichtet Suckau, „etwa 100 000 Tonnen haben wir verbaut.“

Der Stadtteil Huchting sei innerhalb von Bremen eine Besonderheit, berichtet Suckau. Denn er ist komplett von Deichen umfasst, weil die Varreler Bläke und die Ochtum das Gebiet umfließen, und vor dem Hochwasser dieser Fließgewässer müssen die Siedlungen geschützt werden. „Allerdings hat sich die Hochwassergefahr durch das Ochtumsperrwerk erheblich verringert.“

An den Deichen tut sich also derzeit etwas, aber ebenso an den Bauwerken, die durch Pumpen und Sperr-Riegel trockene Füße garantieren. Derzeit ist das Schöpfwerk Huchting-Nord dran: Das Bauwerk, das diesen Stadtteil vor Überschwemmungen schützt, ist seit seinem Bau in den 1960er-Jahren in die Jahre gekommen und wird derzeit im Rahmen einer sogenannten Grundinstandsetzung umfassend saniert.

Über den Stand der Arbeiten gibt Marcus Winde, Wasserbauingenieur beim Bremischen Deichverband am linken Weserufer, Auskunft. Die großen Pumpen im Innern des rechteckigen Bauwerks sollen Wasser bei Sturmfluten und auch bei Starkregen in die Ochtum ableiten. „Das Jahr über benötigen wir relativ wenig Pumpleistung“, informiert Winde, „doch wenn es einmal längere Zeit stark regnet, müssen die Pumpen in kürzester Zeit Enormes leisten.“

Der Klimawandel bringt auch eine höhere Wahrscheinlichkeit von Stürmen und Orkanen mit sich. Wenn sie kommen, führen Vorfluter die Regenmassen aus Huchting in den Speichersee, der direkt vor dem Schöpfwerk liegt. Steigt dort der Wasserspiegel über einen bestimmten Wert, befördern leistungsfähige Pumpen das überschüssige Wasser auf die andere Seite des Deichs. Doch bevor das Wasser von den Pumpen erfasst wird, sorgen Rechen dafür, dass grober Abfall und Müll nicht in die Anlagen geraten. Danach fließt das Wasser in eine Pumpenkammer, bis die Pumpen ihr Werk verrichten.

2015 wurde das Schöpfwerk Huchting-Nord zunächst inspiziert, eine Schadensanalyse vorgenommen und im vergangenen Jahr dann mit der umfassenden Sanierung begonnen. Die erstreckt sich auf Maschinen, Elektrik, Betonteile und auch die Flügelspundwände. „Ab Juli 2018 soll die Stahlbetonhalle über der Pumpanlage abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt werden“, verkündet Marcus Winde. „Das ist wie eine Operation am offenen Herzen, denn die neue Halle muss obenauf montiert werden, während das Schöpfwerk weiter funktionsfähig bleiben muss.“