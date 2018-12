Eine Jurte bildet den Kern des Spektakels am linken Weserufer. (Frank Thomas Koch)

Nein, ein Weihnachtsmarkt soll er nicht sein, auch wenn er so aussieht: Am heutigen Nikolaustag startet zum vierten Mal der interaktive Budenzauber „Lichter der Neustadt“. Die Veranstalter vom Verein „Kulturkraken“ setzen an der Kreuzung Osterstraße/Friedrich-Ebert-Straße bis zum 22. Dezember auf viele Mitmachaktionen, Selbstgemachtes sowie Performance und Musik abseits des Mainstreams.

Nur etwa 500 Meter Luftlinie vom Bremer Marktplatz entfernt startet das Spektakel heute um 16 Uhr an der Wilhelm-Kaisen-Brücke vor der Bar „Papp“ unter anderem mit Straßenkünstlern, einem Porträtservice, Indie-Rock-Klängen – und natürlich reichlich Lichterkettengefunkel. In einer Jurte, an den Verkaufsständen und auf der Bühne wollen die Veranstalter einen bunten Kontrapunkt zu den konventionellen Weihnachtsmärkten setzen und die Besucher sowie die Künstlerszene der Stadt anregen, sich selbst bei dem Spektakel einzubringen.

„Wer Lust hat, spontan mit eigenen Ideen mitzumachen, kann sich jederzeit melden“, erklärt Julia von Wild vom Verein Kulturkraken das Prinzip. Zwar sei das Rahmenprogramm bereits ausgearbeitet, „aber auch abseits davon ist es immer noch ein Ort, wo man viele kleine Dinge entdecken und sich von Kunst überraschen lassen kann“, sagt von Wild.

Bremer Künstler im Fokus

Musikalisch liegt der Schwerpunkt klar auf lokalen Gruppen und Einzelkünstlern. „Wir bieten fast ausschließlich Bremer Bands eine Bühne mit ganz wenigen Ausnahmen“, betont Julia von Wild. Zum Auftakt spielt heute ab 20 Uhr „Eternal Spirit“. Aber auch Namen wie „Husch Husch“, „Brennholzverleih“, „Phil Sznyck“, „Freaks Dynamite“, „Nimmersatt“, „Walking on Rivers“, „Havington“ und „Alltag“ sind unter anderem im Programm vertreten. Auch mehrere Chöre wie der Bremer Kneipenchor haben einen Auftritt auf dem verkehrsumtosten Platz in der Alten Neustadt.

Spätestens in der kleinen Winter-Wellness-Landschaft mit Sauna und Pool vom Künstlerkollektiv des Sommerfestivals „Anderswo“ sollte Verkehrslärm und Alltagshektik allerdings keine Rolle mehr spielen. Trotz Kälte und Wind lautet daher der Rat von Julia von Wild: „Badehose eingepackt und rein ins Vergnügen!“

Auch an den Verkaufsständen zeigt sich die Herangehensweise, lokalen Kunstschaffenden, Selbermachern und Initiativen den Vorrang vor rein kommerziellen Interessen zu geben. Einige wenige Zeitfenster sind sogar noch frei für weitere Menschen, die ihre Arbeit präsentieren und verkaufen wollen, geben die Veranstalter bekannt.

Unter dem Motto „runter vom Sofa und rein in die Gemeinschaft“ gibt es außerdem auch wieder einige Workshops zu entdecken, zu denen sich Interessierte im Vorfeld anmelden müssen. Thematisch reicht die Angebotspalette für unterschiedliche Altersklassen von Improtheater über Malkurse bis hin zu einem Workshop für alle, die sich schon immer mal als Discjockey ausprobieren wollten.

Mit Müll Musik machen

Am Sonnabend, 8. Dezember, vermittelt die Musikschule „Neue Pop“ beispielsweise ab 14 Uhr an Kinder ab zehn Jahren, wie man gemeinsam mit Gegenständen aus dem Müll tanzbare Klangerlebnisse vom brasilianischen Batucada über Hip Hop Beats bis hin zu elektronischer Tanzmusik erzeugen kann. Ebenfalls für Kinder gibt es am selben Tag ab 11 Uhr außerdem die Möglichkeit, in einem Graffiti-Workshop erste Erfahrungen mit der Sprühdose zu sammeln.

Den Programmauftakt während der heutigen Eröffnung macht mit seiner Performance „Chez Chlochard“ der Straßenkünstler Jaap Slagman. „Er versorgt die Lichter der Neustadt mit Leckereien aus der reisenden Küche gepaart mit absurden, banalen, poetischen und vor allem immer authentischen Geschichten“, heißt dazu die Ankündigung der Veranstalter. Einige Bremer kennen den Künstler aus den Niederlanden bereits vom Straßenkunstfestival La Strada.

„Für die Lichter der Neustadt hat er sich extra für unseren Markt zugeschnittene Theaterinterventionen ausgedacht“, berichtet von Wild. Um 17.30 sowie 18.45 Uhr kommen zudem Künstler der Bremer Gruppe „Stelzenart“ als Prinz und Prinzessin auf ihren weißen Rentieren angeritten. Und wer sich nebenbei eine Porträtzeichnung anfertigen lassen möchte, kann sich bei Kolja Burmester einreihen.

Kulinarisch setzen die Veranstalter seit Beginn des ersten, damals noch recht improvisierten Marktes, auf regionale Speisen mit Schwerpunkt Biokost sowie vegetarische und vegane Küche.

Für kleine und größere Überraschungen auf dem Markttreiben sollen zudem zahlreiche weitere Acts und Installationen sorgen. Für die geplante „Art Pop Galerie“ werden sogar noch Künstler gesucht, die kurzfristig ihre Werke ausstellen wollen. Angekündigt ist außerdem Zauberkunst, eine Plattenbörse, „Erinnerungsbestattung“ und vieles mehr.

Zur Sache

Die Lichter der Neustadt sind vom 6. bis zum 22.Dezember erlebbar an der Kreuzung Osterstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Die Öffnungszeiten des Marktes sind montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags eine Stunde länger sowie sonnabends von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr. Das vollständige Programm und die Kontaktdaten zur den Workshop-Anmeldungen sind im Internet unter www.lichterderneustadt.de zu finden.