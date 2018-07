Tierpsychologin Petra Bauer mit ihrem Kater in ihrer Wohnung im Buntentor. (Walter Gerbracht)

Man darf sich nichts vormachen: Auch Hauskatzen sind brutale Raubtiere. Wie viel Wildkatze noch in einer scheinbar friedlichen Hauskatze steckt, lässt sich nicht so einfach sagen. Klar, die meisten Katzen kuscheln gern und schätzen es, gestreichelt zu werden. Aber es gibt auch reichlich Probleme im Zusammenleben von Mensch und Katze. Die meisten lassen sich darauf zurückführen, dass der Mensch nicht genug über das Wesen der Katze weiß. Ein häufiges Problem ist zum Beispiel, dass eine Katze sich weigert, ihr Klo zu benutzen, obwohl es sauber und gepflegt ist. Oft liegt das daran, dass das Klo am falschen Ort steht.

Katzen sind Jäger. Ein Jäger, der mit der Notdurft beschäftigt ist, wird leicht selbst zur Beute. Deshalb sucht die Katze dafür einen ruhigen und sicheren Ort. Wenn das Katzenklo diese Bedingung nicht erfüllt, sucht die Katze eben einen anderen Ort auf. So einfach ist das.

Katzen sind eigenwillig

Wer Petra Bauer (www.auf-katzenart.de) anruft und Rat erbittet, mit dem führt sie ein ausführliches Gespräch und vereinbart dann meist einen Ortstermin. Sie schaut sich die Lebensbedingungen der Katze bei ihrer Gastfamilie genau an. Das kostet Zeit, denn Katzen sind eigenwillig und lassen sich nicht drängen, etwas zu tun oder zu lassen. Danach fasst sie ihre Beobachtungen schriftlich zusammen und bietet Lösungsansätze für die Probleme.

Wie kommt man auf die Idee, Tierpsychologin zu werden? Petra Bauer lacht. Sie sagt: „Das ist eine schwierige Frage.“ Zur Beantwortung muss sie weiter ausholen. Sie lebt seit ihrer Kindheit mit Haustieren zusammen. Das gab und gibt ihr sehr viel. Beruflich hat sie sich zunächst anders orientiert und einen anspruchsvollen und ausfüllenden Beruf gewählt. Aus dem Zusammenleben mit ihrer Katze hat sie sich viel mit dem Wesen dieses Wesens beschäftigt. Als sie dann von dem Kursus in der Schweizer Akademie für Tiernaturheilkunde (ATN) erfuhr, war sie wie elektrisiert. Sie hat sich angemeldet, studiert und einen Abschluss erworben. Danach hat sie per Fernstudium ihre Kenntnisse der Tierpsychologie vertieft und durch regelmäßige Fortbildungen erweitert.

Sie ist Mitglied im Berufsverband der Tierverhaltensberater und -trainer. Im Jahr 2001 ist sie von Kassel nach Bremen gezogen. Sie wohnt im Buntentor und fühlt sich dort sehr wohl – obwohl man ihr gesagt hatte, auf der linken Weserseite wohne man nicht. Dieses Konzept der falschen Fluss-Seite ist ihr fremd. Deshalb wohnt sie einfach da, wo es ihr gefällt. Das einzige, was sie offenbar ernsthaft vermisst, ist die Ahle Worscht, eine Nordhessische Mettwurst-Spezialität. Neben der individuellen Beratung, übrigens auch zu der Frage „Welche Katze der über 100 verschiedenen Katzenrassen passt zu mir?“, gibt sie Kurse und hält Vorträge. Eine Vortragsreihe gibt sie an der Volkshochschule Süd (www.vhs-bremen.de). Ihre nächsten Vorträge hält sie zu den Themen „Mit der Katze zum Tierarzt – aber entspannt“ am 14. November, „Katzensenioren, glücklich alt werden“ am 28. November und „Katze und Kind“ am 5. Dezember. Darüber hinaus bietet Petra Bauer Seminare an. Das nächste findet am 1. September in den Seminarräumen des Martinsclubs, Buntentorsteinweg 24-26, statt. Das Thema ist „Clickertraining.“ Das Seminar findet ohne Katzen statt, denn eine Anzahl Katzen auf ihnen unbekanntem Terrain zusammenzubringen, schafft unlösbare Schwierigkeiten. In dem Seminar erklärt sie von 10 bis 14 Uhr, wie das Clickertraining zum Lernspaß für Katze und Mensch wird. Sie erklärt, wie es geht, welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt und vermittelt Anleitungen für die praktische Umsetzung. Anmeldungen für das Seminar unter info@auf-katzenart.de oder 69 67 83 80.

Katzen sind Individualisten. Ihre Charaktere sind sehr unterschiedlich. Ihr Domestizierung, also ihre Gewöhnung an Menschen, haben die Katzen vor einigen 1000 Jahren übrigens selbst in die Pfote genommen. Als die Menschen sesshaft wurden, gab es am Rand ihrer Siedlungen einiges zu tun: Mäuse und Ratten zu fangen beispielsweise. Das fanden die Menschen gut und boten den Katzen gleichsam im Gegenzug einen sicheren Unterschlupf an. Es handelt sich also bei der Domestizierung um ein Geschäft: Leistung und Gegenleistung wurden vereinbart – nonverbal zwar, aber vereinbart.

Petra Bauer sagt über ihre Arbeit: "Die vielen Begegnungen mit Katzenpersönlichkeiten, vom Katzenkind bis zur Seniorenkatze, sind inzwischen ein fester Bestandteil in meinem Leben geworden." Obwohl die Katzen schon lange zu ihren Favoriten gehörten, sei ihr Respekt und die Bewunderung gegenüber den Tieren im Laufe der Jahre ständig gestiegen. "Natürlich weiß ich, dass Tiere Gefühle wie Freude, Trauer oder Angst empfinden können. Ich staune trotzdem immer wieder, wie individuell die Katzen in ihrem Erleben sind, besonders in der Beziehung zu ihren Menschen. Manchmal liegt darin die Lösung des Problems, aber nicht selten zaubert das einfach nur ein Schmunzeln auf mein Gesicht."