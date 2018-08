Die Stuhrer Band "Lenna" gehört zum Line-up fürs Summersounds-Festival. (Gerding)

Noch mehr "Bühnenpower" kündigt Astrid-Verena Dietze vom Neustädter Stadtteilmanagement für das 13. Musik- und Kulturfestival am Sonnabend, 18. August, in den Neustadtswallanalgen an: „Erstmalig mit einer vierten Bühne und einer neuen Area rund um das 5. Bremer Lastenradrennen erfindet sich 'Summersounds 2018' wieder neu."

Dann gibt es von 14 bis ein Uhr nachts wieder einen großen Mix unterschiedlicher Live-Konzerte unter freiem Himmel zum Nulltarif. Außerdem laden Kultur, Kulinarisches, kunterbunte Mitmachaktionen für die Jüngsten, soziale Projekte und ein internationales Jugendworkcamp zum Mitmachen und Feiern ein. Inzwischen steht auch das Line-Up des Festivals. „Mit dem bekannten Deutschrapper 'Curse' haben wir ein echtes Highlight dabei“, freut sich Dietze. Er sprühe vor Energie, rappe unglaublich präzise und nehme sein Publikum mit tief gehenden Songtexten auf eine emotionale Reise mit.

Gefühlvolle Deutschpop-Songs

Mit gefühlvollen Deutschpop-Songs aus der Reihe „Unerhört“ vom WESER-KURIER, will Antje Schomaker Kopf und Herz der Summersounds-Besucher von der Bremen Vier Hügelbühne erobern. Auch die deutsche Power-Pop-Gruppe "Lenna" aus Stuhr und die Live-Bühnenshow der Bremer Band "Faakmarvin" dürften die Zuschauer zum Tanzen und Springen bringen. Außerdem sind Auftritte von vier Newcomer-Bands des „Stage Europe Networks“ geplant, die den europäischen Musiker-Nachwuchs fördert.

Auf der illuminierten Bühne vor der Hochschule Bremen wollen DJs wie „Audiostunts & Mahumba“, „Blindsmyth“ und „Majestix“ ab 20 Uhr für fette Beats sorgen, unter anderem aus melodischem Techno, Ghetto-House und Electro.

Mit Spannung werden die Gewinner des neuen DJ-Contests der Hochschule Bremen und Bremen "Next" erwartet, die über ein Live-DJ-Set beim Festival auch ein hochwertiges Producer Software Paket gewinnen können (Bewerbung bis 22. Juli unter www.hsbnextstage.de).

In der Mib-Jazz-Jurte der Musikerinitiative Bremen gibt es ein gut gemixtes Jazz-Spektrum auf die Ohren: brasilianische Lebensfreude, Funkiges und Rockiges von bekannten Jazz-Größen aber auch von jungen Jazzern.

Ganz neu ist die vierte Bühne "Wanderlust 100% Bremen" vom Verein Musikszene Bremen. Dort präsentieren sich lokale Bremer Bands. Mehr unter www.summersounds.de.