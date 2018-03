April, die Ausstellung „Cia Rinne – Notes for Listeners“ gezeigt. Die Vernissage ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Präsentation ist bis zum 29. Juli zu sehen.

Zu einer Festveranstaltung lädt die Weserburg am Freitag, 6. April, um 19 Uhr ein: Präsentiert und offiziell übergeben wird die „Sound Collection Guy Schraenen“, die das Zentrum für Künstlerpublikationen angekauft hat. Bürgermeister Carsten Sieling wird ein Grußwort sprechen. Die „Sound Collection“ ist außerdem am Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. April, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die Weserburg empfiehlt sich außerdem als Konzertforum: Das Duo Waldek Leczkowski & Lukasz Flakus gibt am Sonntag, 8. April, um 16.30 Uhr ein Konzert. Temperamentvoller Latinjazz gemischt mit souligem Blues und polnischer Folklore, steht auf dem Programm. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Außerdem spielt das polnische "Marcin Wasilewski Trio" am Sonnabend, 21. April, um 20 Uhr in der Reihe "Jazzahead! Clubnight" in der Weserburg. Die Band verbindet Jazz-Traditionen mit zeitgenössischen Klängen. Der Eintritt kostet 25, ermäßigt 20 Euro.

Beim Vortrag „3 K – Kinder, Küche, Kirche – von wegen!“ am Freitag, 13. April, um 19 Uhr gibt Iwona Dorota Bigos einen Einblick in das Schaffen polnischer Künstlerinnen, die mit ihren Werken in der Sammlung des Nationalmuseums in Wrocław vertreten sind. Die Referentin ist Leiterin der Abteilung für Gegenwartskunst in dem Museum in Wrocław und informiert über die polnische Kunstgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts aus der Perspektive weiblicher Künstler. Die Teilnahme kostet acht, ermäßigt fünf Euro.

Im April bietet das Museum für moderne Kunst folgende Führungen an: Durch die Ausstellung „Künstlerräume“ geht es am Sonntag, 1., 15. und 22. April, jeweils um 15 Uhr sowie am Donnerstag, 12. April, um 18 Uhr. Führungen durch die Ausstellung „Where does your heart belong? Internationale Kunst aus Polen“ sind am Donnerstag, 5., 19. und 26. April. Sie beginnen jeweils um 18 Uhr. Am Sonntag, 29. April, um 15 Uhr führt Detlev Stein Interessierte unter dem Motto „Alt, aber nicht vergessen – Kunstgeschichtliches in der zeitgenössischen Kunst“ durch die Weserburg.