30 Meter Deichböschung an der Piepe bekommen mehr Stabilität. (Roland Scheitz)

Der Deich auf Höhe der Piepe am Rotes Kreuz Krankenhaus ist im Falle eines extrem hohen Wasserstandes in der Kleinen Weser nicht mehr sicher genug. Das haben Messungen und Berechnungen von Fachleuten ergeben. Die Folge: Der Deich muss auf einem 30 Meter langen Abschnitt so schnell wie möglich verstärkt werden – also noch vor dem geplanten Umbau der Stadtstrecke am linken Weserufer. Das hat Michael Dierks vom Deichverband am linken Weserufer kürzlich dem Neustädter Beirat mitgeteilt. Momentan läuft deshalb ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren. Mit den Arbeiten kann erst nach dessen Abschluss, also frühestens im Sommer 2021 begonnen werden.

„Wir haben akuten Handlungsbedarf“, sagte Gunnar Harms vom Ingenieurdienstleister Sweco, der im Auftrag des Deichverbandes den Umbau geplant hat. Denn der Deich drohe, bei sehr hohen und sehr seltenen Wasserständen, die zunächst nur errechnet wurden, nachzugeben. Ziel sei es daher, den Deich an der Binnenböschung zur Piepe hin deutlich flacher und damit auch stabiler zu gestalten. Den Deichfuß unterhalb der Wasserlinie des historischen Stadtgrabens wollen die Fachleute mit Steinen stabilisieren und die Deichkrone auf etwa zehn Meter verbreitern. An der Höhe des Deiches, die fast neun Meter beträgt, müsse nichts geändert werden, so Harms. Zudem müssten zwei Weidenbäume direkt auf der Deichböschung an der Piepe entfernt werden.

Sowohl aus dem Beirat als auch aus der Zuhörerschaft kam die Nachfrage, ob man die Gelegenheit nicht nutzen könne, um den schmalen Radweg an dieser Stelle bereits zu verbreitern. „Wir lassen den Weg auf dem Deich genauso wie er heute ist“, erklärte Dierks. Die breitere Deichkrone eröffne beim späteren Umbau der Stadtstrecke jedoch die Chance darauf, breitere Fuß- und Radwege anzulegen als bisher.

Etwa 1600 Kubikmeter Material – wie Sand, Klei und Steine – müssen per Laster zur Deichbaustelle geschafft werden. Ein Materiallager wird es daher auf dem Parkplatz am Piepe-Kiosk sowie in Deichnähe an der Piepe geben. „Wir gehen von einer Bauzeit von etwa fünf Wochen aus“, kündigte Dierks an. Während dieser Zeit werde voraussichtlich für fünf Tage der Deichweg komplett gesperrt. „Wir bemühen uns aber, den Radweg am Deich so lange freizuhalten, wie es geht“, versicherte Dierks. Der Beirat sprach sich mit einer Gegenstimme von Horst Kempe (Freie Wähler) für das Bauvorhaben aus.