Noch bis Ende ­Februar werden Bäume und Büsche am Ufer des Werdersees (hier in Höhe der Roland-Klinik) beschnitten. (Roland Scheitz)

Am Werdersee wundern sich in diesen Tagen einige Spaziergänger und Radfahrer darüber, weshalb Jungbäume und Gebüsch am Ufer abgeschnitten werden. Die laufenden Arbeiten haben bereits zu besorgten Nachfragen beim Deichverband am linken Weserufer geführt.

„Es handelt sich um reguläre Pflegemaßnahmen, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten“, erklärt dessen Geschäftsführer Michael Dierks. Das letzte Mal seien diese etwa vor drei Jahren durchgeführt worden. Die Deichschau und Gewässerkontrollen am linken Weserufer hätten im November 2019 in Absprache mit Vertreterinnen der Umweltbehörde ergeben, dass der Bewuchs am Ufersaum des Werdersees nun erneut zurückgeschnitten werden müsse.

„Wir müssen die hydraulische Leistungsfähigkeit des Werdersees als Flutrinne erhalten, daran führt für uns kein Weg vorbei, daher können wir keinen starken Bewuchs am Ufer zulassen“, sagt Dierks. Der Rückschnitt sei daher eine Vorbereitung auf mögliche Extremhochwasserstände der Mittelweser wie zuletzt in den 1980er-Jahren. Denn in solchen Fällen können die Wassermassen nicht mehr allein über das Weserwehr ablaufen und werden dann über den Werdersee geleitet.

Übermäßiger Uferbewuchs bremst dann aber nicht nur die notwendige Fließgeschwindigkeit des Hochwassers, „sondern er führt auch an Stellen, an denen der Deich direkt am Gewässer endet, dazu, dass durch Strudel, die sich an den Pflanzen bilden, Stücke aus dem Deich herausgerissen werden“, so Dierks.

Die Gehölzarbeiten würden jedoch so schonend wie möglich durchgeführt und keineswegs rücksichtslos der komplette Bewuchs entfernt, versichert er. „Auch wir als Deichverband schätzen die Naherholungsfunktion des Werdersees und seine Bedeutung als Naturraum“, sagt Dierks. Genau deshalb lasse der Verband auch Schilfbestände am Ufer zu und würde auch dort lediglich partiell Mäharbeiten durchführen, die unbedingt erforderlich seien.

Die Arbeiten laufen noch bis Monatsende. Betroffen sind die Ufer des Werdersees auf der gesamten Strecke von der Wehrstraße in Habenhausen bis zum Rotes-Kreuz-Krankenhaus. Auf dem Stadtwerder enden die Arbeiten etwa 100 Meter vor der Fußgängerbrücke.