Mehr Sitzgelegenheiten und eine Rampe, auf der auch Rollstuhlfahrer bis ans Wasser gelangen können, sollen am Werdersee unter anderem entstehen. (Roland Scheitz)

Wer am Deichschart den Blick über den Werdersee schweifen lassen möchte, soll es dabei bereits im kommenden Herbst bequemer haben. Die Stadt will den Platz modernisieren. Ein besserer Zugang zum Wasser, mehr Sitzgelegenheiten und eine barrierefreie Gestaltung, die die Bedürfnisse von Senioren und Rollstuhlfahrern einbezieht, sind nur einige Punkte der Planung.

Das Plateau am See soll komplett erneuert werden. Wenn alles fertig ist, führen Stufen Flaneure bis ans Wasser und Betonsitzblöcke – teils mit Rückenlehne ausgestattet – laden zum Verweilen ein. Auf einer Rampe gelangen auch Rollstuhlfahrer bis ans Wasser. Fahrradfahrer finden rund 20 Radstellplätze und zehn Bügel zum Abschließen vor. Und weil dort, wo Menschen sind, auch Abfall anfällt, soll es selbstverständlich auch Mülleimer geben. Ein weiteres Vorhaben: Die Bodenskulptur „Steingrat“ des Künstlers Hawoli von 1979 soll neu eingefasst werden, um die Pflege zu erleichtern.

Radfahrer sollen Rücksicht nehmen

Bereits im Oktober wurde der Entwurf dem Neustädter Beirat vorgestellt und ist dort grundsätzlich auf ein positives Echo gestoßen. Bei der Sitzung am Donnerstag erneuerten die Stadtteilpolitiker ihre Zustimmung, stellten aber auch Forderungen. Eine davon: Radfahrer und Fußgänger sollen sich künftig nicht mehr so stark in die Quere kommen wie bisher. Piktogramme sollen zu mehr Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern bewegen, fordert der Beirat auf Initiative der SPD. Eine Skizze zeigt ein Herz, in dem ein Fußgänger und ein Fahrrad abgebildet sind. Darunter steht das Wort „Rücksicht“.

In Bezug auf den Appell war man sich einig, doch die Grünenfraktion setzte sich auch für eine klare Abgrenzung zwischen den Verkehrsteilnehmern ein. Sperrgitter sollen Radfahrern und Fußgängern unmissverständlich ihren Bereich zuteilen. Das sah Jens Oppermann (SPD) jedoch kritisch: „Dass durch Sperrgitter regelkonformes Fahren erreicht wird, teile ich nicht. Wer sich nicht an Regeln halten will, ist auch nicht zu bremsen“, so Oppermann wörtlich.

Ob Sperrbügel hilfreich sind, soll geprüft werden

Manuel Warrlich (Grüne) verteidigte den Vorschlag und führte Bürgeranträge ins Feld. Es bestehe der Wunsch, die Fußwege freizuhalten. Die Beiratsmitglieder einigten sich schließlich darauf, die Möglichkeit der Sperrbügel zunächst prüfen zu lassen.

In Bezug auf die Müllereimer formulierten die Grünen weitere Wünsche: Bei der Auswahl solle darauf geachtet werden, dass auch größere Tonnen benötigt und dass die Mülleimer mit Pfandringen versehen werden. Zu groß sollten die Behälter allerdings auch nicht ausfallen, denn das könne Anwohner dazu ermuntern, ihren Hausmüll am Werdersee zu entsorgen, gab erneut Jens Oppermann zu bedenken.

Mit der geplanten Aufwertung am Deichschart soll Mitte des kommenden Jahres begonnen werden, bis Ende September müssen die Baumaßnahmen aufgrund des Hochwasserschutzes abgeschlossen sein.

Debatte über Umgestaltung der Langemarckstraße

Deutlich weniger konkret sind die Pläne für eine von der Stadt gewollte Umgestaltung der Langemarckstraße zwischen den Neustadtswallanlagen und der Bürgermeister-Smidt-Brücke. Der von der Bürgerschaft beschlossene Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2025 sieht in diesem Abschnitt eine „komfortable, fahrbahnbezogene Radverkehrsführung“ vor – sprich: die Radfahrer sollen auf die Straße, und die Fußgänger damit mehr Platz bekommen. Die Grünenfraktion beantragte, diesen Worten nun Taten folgen zu lassen. Eine Machbarkeitsstudie soll in Auftrag gegeben, und geprüft werden, wie die Brücke und die Langemarckstraße im Bereich bis zu den Neustadtwallanlagen zugunsten von Fußgängern und Radfahrern umgestaltet werden kann.

Beiratssprecher Ingo Mose (Grüne) betonte bei der Sitzung mit Verweis auf den VEP: „Wir fordern nicht, dass so zu tun.“ Der Antrag beziehe sich lediglich darauf, eine mögliche Umnutzung prüfen zu lassen. Mit dem Fahrradmodellquartier und den geplanten Premiumrouten unternehme die Neustadt einen Schritt in Richtung Verkehrswende. Die Umgestaltung an der Langemarckstraße könne dieses Vorhaben weiter voranbringen.

Bürger: Die Straße muss zweispurig bleiben

Ein Bürger meldete Bedenken an, der zweispurige Verkehr müsse erhalten bleiben. Dafür äußerte Melanie Morawietz (CDU) Verständnis: „Die Strecke muss auch als Verkehrsstrecke weiterhin gewährleistet sein.“

Abschließend war sich der Beirat überwiegend einig: Die Machbarkeitsstudie soll auf den Weg gebracht werden. „Wir werden die Ergebnisse dann natürlich im Beirat besprechen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vorantreiben“, so Jens Oppermann.