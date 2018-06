Die Hubschrauber sind kaum gelandet, schon umlagern interessierte Besucher die Crew der Luftretter. (fotos: Walter Gerbracht)

Kattenturm. Warum knurrt der Magen? Warum darf man kein Meerwasser trinken? Und aus was besteht unser Körper eigentlich hauptsächlich? Diese und andere Fragen konnten die Besucherinnen und Besucher des „Tags der Sicherheit“ in einem Zelt auf dem Gelände des Klinikums Links der Weser beantworten und vom Team des Reha-Zentrums Bremen anschließend einen kleinen Preis entgegennehmen, wie sie denn richtig gelegen haben.

Außer dem medizinischen Rätselraten gab es in dem Zelt auch einen kleinen Flugsimulator des Vereins „Bremer Airbe“ und damit die Möglichkeit, sein Körperfett bestimmen und den Blutdruck messen zu lassen. Draußen dann waren neben alten PKW von Borgward auch ein Bus der BSAG aus dem Jahre 1953 und drei Feuerwehrautos aus den Jahren 1958 bis 1960 zu sehen.

Neue Feuerwehrfahrzeuge hatte die Freiwillige Feuerwehr Leeste vorgefahren. Und eine besondere Attraktion für Kinder gab es auch: „Wir haben einen Rettungsspreizer aufgebaut, damit können Kinder einen Tennisball, der auf einem Verkehrshütchen liegt, greifen und auf einem anderen Hütchen platzieren“, erklärt Henrik Röhricht von der Leester Feuerwehr. Und das ist gar nicht so einfach, denn ein Rettungsspreizer wird normalerweise nicht für das Transportieren von Tennisbällen eingesetzt: „Sonst öffnen wir damit Autotüren bei Verkehrsunfällen.“ 80 aktive Kameraden habe die Freiwillige Feuerwehr Leeste, die 50 bis 60 Mal im Jahr für Einsätze ausrückten, fügt Ortsbrandmeister Jonas Baum hinzu.

Mit schwerem Gerät konnte auch das Technische Hilfswerk (THW) aufwarten. „Im THW gibt es viele Möglichkeiten, sich für die Gesellschaft einzusetzen“, sagt Daniel Seifert, Ortsgruppenleiter im Ortsverein Bremen-Süd und Jugendbeauftragter der THW-Jugend. Der THW sei ein Katastrophenschutzorgan, erklärt er, das auch bei Naturkatastrophen wie zum Beispiel bei Herbststürmen zum Einsatz komme. „Bei uns braucht es Hilfsgeist und eine starke Eigenmotivation“, sagt er und fügt hinzu, dass der Ortsverein Süd gerade Nachwuchs suche, denn die Jugendgruppe zähle lediglich fünf Mitglieder. Zwar sei es theoretisch möglich, einfach mal beim Gelände am Werdersee vorbeizuschauen, wo sich die Gruppe jeden Montag von 17 bis 19 Uhr trifft. "Doch es wäre sinnvoll, sich vorher anzumelden", findet Seifert. Das sei per E-Mail an ov-bremen-sued@thw.de und unter der Telefonnummer 87 00 47 möglich.

Interessierte Menschen sucht ebenso die Rettungshundestaffel Unterweser. „Wir bilden Flächenhunde und Mantrailer aus“, erklärt Staffelleiter Bernd Glewa. Dabei gehe es zumeist darum, vermisste Personen zu finden. Ein Flächenhund suche demnach Flächen ab, ein Mantrailer spüre Fährten auf und verfolge sie. „Ein 60000 Quadratmeter großes Feld kann ein Flächenhund in 30 bis 45 Minuten durchsuchen und qualitativ ist das Ergebnis so, als wenn eine Menschenkette von 50 Personen das gleiche Feld zwei Stunden lang durchkämmen würde.“

Über Bremen hinaus deckt die Staffel nach seiner Auskunft auch noch die Bereiche Rotenburg, Verden, Stade, Osterholz und den Landkreis Cuxhaven ab. Dabei sei eigentlich jeder Hund für diese Aufgaben geeignet, führt Bernd Glewa aus, sogar der Mops: „Doch durch seine kurzgezüchtete Nase wird es für ihn schwer.“ Zwei Mal im Jahr, im Frühjahr und Herbst, gebe es ein Casting, um die Eignung zu prüfen, erzählt er: „Die Leute kommen mit ihrem Hund zu uns und dann wird geschaut, was der Hund machen will. Der Hund nimmt dabei viel mit, auch die Halter werden stolz.“ Derzeit seien 18 Menschen mit 15 Hunden im Bezirk Unterweser aktiv, informiert Bernd Glewa, dessen Sitz in Loxstedt liegt.

An Nord- und Ostsee tätig und am Weserufer in der Neustadt ansässig ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Zusammen mit dem Schiffs-Modell-Club Bremen bot die DGzRS beim Tag der Sicherheit Besuchern die Möglichkeit, in einem Wasserbecken ferngesteuerte Schiffsmodelle zu lenken. „Sicherheit ist unser Metier, und wir erzählen von unserer Arbeit auf Nord- und Ostsee“, erklärt Thorsten Neumann von den Seenotrettern. „Wir möchten vielleicht auch Leute davon überzeugen, bei uns mitzuarbeiten.“

Denkbare Aufgaben wäre, Gruppen durch die Zentrale in der Neustadt zu führen oder aber die Spendenschiffchen, die in vielen Lokalen in Bremen stehen, zu betreuen. „Wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der über 100 Sammelschiffchen betreut“, erzählt Thorsten Neumann. Unter der E-Mail-Adresse eventteam@seenotretter.de und der Telefonnummer 53 70 76 65 ist es möglich, einen Termin für die Besichtigung der Zentrale oder des Museumsschiffes, das ebenfalls dort steht, zu vereinbaren.

Keine Verabredung im Vorfeld müssen die Menschen treffen, die in eine Gondel steigen wollten, die von einem Kran in luftige Höhen gezogen wurde. Dass alles reibungslos funktionierte, ist auch ein Verdienst von Miriam Schlüter: „Der Kran ist 50 Meter hoch, die Gondel hält auf 45 Meter“, erzählt sie. Bereits seit elf Jahren steht sie beim Tag der Sicherheit am Kran und achtet darauf, dass nichts passiert. „Den Leuten wird manchmal schlecht, doch dann gibt es Walkie-Talkies, die mit dem Kranführer verbunden sind", erzählt Miriam Schlüter.

Die Kranfirma Holler, die den Kran für den Tag der Sicherheit zur Verfügung gestellt hat, leistet häufig einen sogenannten „Kranersatzdienst“ für die Bremer Feuerwehr, sprich hilft aus, wenn der Feuerwehrkran gerade nicht zur Hand ist. „Im Wesentlichen bedeutet das, dass wir zum Beispiel umgefallene Bäume beseitigen, umgestürzte LKW aufrichten oder PKW bergen“, erläutert Michael Pröschild, Geschäftsführer der Firma. Und als einmal eine Frau auf der Aussichtsplattform des Bremer Doms auf 68 Meter Höhe kollabiert sei, sei der Kran ihre Rettung gewesen, sagt Pröschild. "Wir sind mit der Feuerwehr Bremen eng vernetzt.“

Rolf Schlüter, Pressereferent des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) und auch für den Standort Klinikum Links der Weser zuständig, äußert sich begeistert über den Zuspruch der Bevölkerung auf den Tag der Sicherheit: „Das Interesse ist beständig hoch und das trotz der Fußballweltmeisterschaft.“ Aber auch über die insgesamt 14 Veranstalter, die auf eigene Kosten teilnehmen, freue er sich.

Insgesamt sei der Tag der Sicherheit auch ein Bildungsangebot: „Zum Beispiel, dass man beim Notruf 112 auf das hört, was der Mitarbeiter sagt oder was man im Falle eines Brandes tut.“ Darüber hinaus könnten die vielen Jugendorganisationen Werbung für sich machen. Aushängeschild für den Tag der Sicherheit sind nach Schlüters Ansicht auf jeden Fall die Hubschrauber: „Das sind Bilder, die sind spektakulär.“