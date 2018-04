Susanne Popovic (rechts) mit ihrer Kollegin Weronika Mazurek an dem Arbeitsplatz in der Kinderklinik, der die Drehscheibe für den täglichen Dienst war. (Walter Gerbracht)

Wie soll es nur werden? Susanne Popovic kann es sich nicht so recht vorstellen. Im Grunde ist die 63-Jährige deshalb froh, 2019 den Umzug der Kinderklinik am Krankenhaus Links der Weser (LDW) zum künftigen Eltern-Kind-Zentrum beim Klinikum Bremen-Mitte nicht mitmachen zu müssen. Die Kinderkrankenschwester ist jetzt nach 41 Jahren Dienst im Klinikum LDW in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Insgesamt 31 Jahre war der Oberneulanderin die pflegerische Leitung der Ambulanz für junge Patienten anvertraut. Sie übernahm diese Aufgabe bereits, als die Ambulanz eingerichtet wurde. Susanne Popovic war gemeinsam mit dem Chefarzt Professor Hannsjörg Bachmann, der bis 2008 im LDW tätig war, der Überzeugung: Kranke Kinder gehören möglichst nach Hause, denn die heimische Umgebung unterstützt die Genesung am besten. In der Konsequenz führte das dann auch dazu, dass eine pädiatrische Tagesklinik für Kinder im LDW geschaffen wurde.

Frühgeborene umsorgt

Das 650-Betten-Großkrankenhaus war erst sechs Jahre alt, als die Schwesternschülerin Susanne Popovic in der Endphase vor dem Examen im Sommer 1974 nach Kattenturm kam. Im Jahr darauf wurde sie fest übernommen und kümmerte sich vor allem um Frühchen. „Die Frühgeborenen-Station in der heutigen Form gab es noch nicht, sie war erst im Aufbau, und ich habe eine spezielle Fortbildung in Mainz besucht“, berichtet Susanne Popovic. Acht Jahre kümmerte sie sich um Neugeborene. Als ihr drittes eigenes Kind geboren wurde, pausierte sie beruflich zwei Jahre.

1987 kam als Spezialist für kindliche Nieren Hannsjörg Bachmann als Chefarzt und Direktor der Kinderklinik ans LDW. Gleichzeitig nahm auch Martin Claßen seine Arbeit auf, der bis heute Chefarzt für Pädiatrische Gastroenterologie (Magen-Darm-Erkrankungen) ist. „Zusammen brachten die beiden die Kinderklinik nach vorn und etablierten Schwerpunkte in der Kinderheilkunde. Damit hielt auch die kontinuierliche ambulante Betreuung Einzug“, erinnert sich Popovic. Und Ende 2000 gesellte sich die neu angebaute Tagesklinik dazu.

Fortan kamen junge Patienten mit ihren Eltern nicht nur aus Bremen und umzu, sondern auch aus einem Umkreis von weit über 100 Kilometern, um die hochspezialisierten Angebote in der LDW-Ambulanz und der Tagesklinik zu nutzen. Es geht nicht nur um Nieren- und Darmerkrankungen. Auch Kinder mit Herzerkrankungen, Mädchen mit gynäkologischen Leiden und Betroffene mit Mukoviszidose werden behandelt. Ihnen bleibt der Aufenthalt über Nacht im Krankenhaus erspart, und das Familienleben kann teilweise wie gewohnt stattfinden. Kinder sollten nur so lange stationär betreut werden, wie es unbedingt notwendig ist, lautete schon früh das Credo des LDW-Kinderklinik-Teams. Das hatte auch Folgen für die Zahl der stationären Betten: Verfügte die Kinderklinik bei der Eröffnung vor 50 Jahren noch über 182 Betten, waren es 25 Jahre später 55 und heute 48 – plus zehn in der Tagesklinik.

In der Tagesbetreuung sind nach Schilderung von Susanne Popovic die Arbeitsabläufe erheblich anders als auf den Stationen. „Die verschiedenen Untersuchungen werden konzentriert, die Arbeitsabläufe sind ganz konkret geplant, möglichst ohne Leerlauf", erläutert sie. Gerade für die Pflege kleiner Kinder, die sich noch nicht mitteilen können, braucht es eine sehr gute Beobachtungsgabe. Bei der Kommunikation mit den oft besorgten und beunruhigten Eltern sind Kinderkrankenschwestern und -pfleger ohnehin ständig gefordert. Und Organisationsfragen kosten viel Zeit. In Vorgesprächen, die mit Eltern und Kinderärzten telefonisch geführt werden, soll idealerweise schon einiges geklärt werden, was in der Untersuchung als Grundlage dient. Eine starke Qualifizierung und Spezialisierung der Krankenschwestern ist wegen dieser Anforderungen unerlässlich. "Anfangs habe ich auch in Praxen niedergelassener Ärzte hospitiert, um die Abläufe besser kennenzulernen", berichtet Susanne Popovic.

Alle Bereiche der Klinik sind für Eltern offen, und es wird in allen Belangen aktiv eine Kooperation mit den Eltern gesucht. „Sie sollen grundsätzlich immer ihre Kinder begleiten“, betont die Krankenschwester.

Für Susanne Popovic ging es im Alltag oft darum, den kleinen Patienten die Ängste vor Untersuchungen zu nehmen. Ihr Mitgefühl galt besonders auch den Kindern und Jugendlichen, die an Mukoviszidose leiden, einer schweren, vererbbaren Stoffwechselkrankheit. „Früher wurden Menschen mit Mukoviszidose kaum 16 Jahre alt, doch dank der modernen Medizin gibt es inzwischen auch einige etwa 40 Jahre alte Patienten, die seit etlichen Jahren zum LDW kommen“, sagt Popovic. So sei eine Vertrautheit entstanden, die zu der insgesamt guten Atmosphäre beitrage.

Behandlung der Mukoviszidose

Für die Mukoviszidose-Behandlung sind interdisziplinäre Teams hilfreich, zu denen Physiotherapeuten, Ernährungsberater und eine ganze Reihe von Fachärzten gehören. Die Ambulanz im LDW macht genau dieses Angebot. „Mindestens alle drei Monate müssen sich alle Betroffenen intensiv durchchecken lassen, ob die Medikamentation noch stimmt oder ob sich die Krankheit verschlimmert hat“, berichtet Popovic. Viele Betroffene müssten sogar noch öfter zur Untersuchung. Christiane Herzog, die Frau des Bundespräsidenten Roman Herzog, war eine besondere Fürsprecherin der Mukoviszidose-Erkrankten und hatte vor über 25 Jahren geklagt: „Kinder müssen sterben, weil das Geld fehlt.“ Inzwischen ist dank Spenden die Versorgung deutlich verbessert.

Aufgefallen ist Susanne Popovic im Laufe ihrer langen Dienstzeit, dass die Zahl der Kinder mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stark zugenommen hat. Bei Kindern, die Bauchschmerzen haben, ist der Grund oft nicht eindeutig. Verstopfung oder Durchfall können viele Ursachen haben. Dass dahinter auch eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung stecken kann, wird teilweise von den Eltern spät erkannt, wie Martin Claßen und sein Team im LDW wissen. Wie chronische Darmerkrankungen entstehen, ist noch weitgehend unklar. Zur Diagnose untersucht der Arzt unter anderem den Bauch per Ultraschall. „In den ersten Jahren hatten wir aber gar keine eigene Ultraschall-Ausstattung, deshalb mussten die Kinder jedes Mal auf die Geburtsstation gebracht werden, wo es das einzige Gerät gab“, so Popovic.

Gut erinnern kann sich Susanne Popovic auch an eine riesige Solidaritätswelle im Jahr 1997. Damals gab es Befürchtungen, die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Krankenhauses Links der Weser solle aus Einspargründen geschlossen werden. Mehr als 30 000 Unterschriften von Bürgern aus Bremen und dem Umland unterstützten den Kampf gehen die Schließung.

Das war auch die Geburtsstunde des „Fördervereins zum Erhalt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Links der Weser“, der sich seither mit vielen Aktionen und Projekten für die Kinderklinik und ihr Spielzimmer einsetzt. Um die anstehende Verlegung der Kinderklinik voraussichtlich Ende 2019 zum Klinikum Mitte ist es dagegen erstaunlich ruhig.

Susanne Popovic weiß, dass sie eine ganze Weile brauchen will, bis sie den Abschied von der täglichen Arbeit in der Kinderklinik verarbeitet hat. „Nach so vielen Jahren ist der Einschnitt beträchtlich. Andererseits freue ich mich auf die Freizeit und möchte bald auch mal eine Reise mit dem Postschiff in Norwegen unternehmen.“