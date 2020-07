Bei der Sommerferienaktion „Raum Zeit“ können Kinder ein eigenes Hörspiel entwickeln. Die Idee zu dem Projekt stammt von Martina Frerichs vom Verein Quartier. (Roland Scheitz)

Eine eigene Geschichte erzählen: Das können Kinder in den Sommerferien zwei Wochen lang. Im Rahmen des Ferienprogramms erfinden sie ihre eigene Geschichte und nehmen sie mit einem Audiogerät auf, sodass daraus ein Hörspiel entsteht. Die Idee zum Hörspielprojekt hatte Martina Frerichs gemeinsam mit Nadine Scheffler, Projektleiterin des Ateliers in Kattenturm vom Verein Quartier. Bereits im vergangenen Jahr gab es in den Sommerferien ein Projekt zusammen mit dem Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland (BGO) und dem Spielhaus Kita Treff Wischmannstraße. Dort entwickelten 20 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in Zusammenarbeit mit einem Architekten die Idee zu einem Spielhaus. Gemeinsam bauten sie es und die Kinder konnten darin spielen. Das mobile Spielhaus wanderte durch einige Grundschulen und steht jetzt in der Grundschule an der Alfred-Faust-Straße.

Nachdem der Fokus im vergangenen Jahr damit auf dem Handwerk lag, nimmt sich das Ferienprojekt in diesem Jahr die Technik vor, wie Frerichs berichtet. Zu dem Erfinden einer Geschichte kommt noch das Erforschen und Erstellen von Geräuschen dazu. Deshalb trägt das Projekt auch den Namen „Raum Zeit“. 14 Kinder können an dem Angebot teilnehmen und entwickeln mit Audiokünstler Norman Neumann und Architektin Kathrin Dröppelmann das Hörspiel.

Zuerst machen die Kinder mit den beiden Künstlern einen Ausflug zur Busbibliothek in Kattenturm-Mitte. Dort können sie sich dann einige Hörspiele anhören. „Die Kinder finden heraus, wie ein Hörspiel eigentlich klingt und was das für Geschichten sind“, berichtet Martina Frerichs. Dann sollen sie sich eine Geschichte ausdenken und die Geräusche drum herum basteln. Das machen sie in dem Gebäude des Spielhauses und draußen auf dem Gelände. Zusätzlich machen sie einen Ausflug in das Aufnahmestudio im BGO. Dort können sie die Technik hinter der Geräuschaufnahme erkunden.

Neben dem Einfangen von Geräuschen im und um das Spielhaus, können die Kinder auch eigene Geräusche erzeugen. „Das machen sie indem sie Dinge dafür basteln“, erklärt Frerichs. Das können Joghurtbecher sein, die ein Hufgetrappel nachahmen oder auch Kieselsteine, die über eine bestimmte Oberfläche gleiten und dann wie beispielsweise Regen klingen können. „Das werden sie alles untersuchen und wirklich mit den Ohren unterwegs sein“, sagt Frerichs. Die Kinder erzeugen jedoch nicht nur Geräusche, sondern sprechen auch die Geschichte selbst ein.

Weitere Informationen

Das Projekt beginnt am Montag, 10. August, und endet am Freitag, 21. August, mit der Präsentation des entstandenen Hörspiels. Täglich, von 12 bis 18 Uhr, treffen sich die Kinder im Spielhaus Kita Treff Wischmannstraße, Wischmannstraße 16 a. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 361 35 48 oder per E-Mail an wischmannstr-treff@kita.bremen.de erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.