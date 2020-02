Mittagspause mit dem Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft: Für einen Tag half Frank Imhoff (rechts) im Café des SOS-Kinderdorfzen­trums an der Friedrich-Ebert-Straße mit. Beispielsweise verkaufte er kleine Speisen und bediente die Kasse. Hilfreich zur Seite stand ihm Dieter Lübkemann, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Kinderdorfzentrum. (Roland Scheitz)

Frank Imhoff (CDU) hat als „Kollege Präsident“ das SOS-Kinderdorfzentrum besucht. Der seit Juli 2019 amtierende Parlamentspräsident der Bremischen Bürgerschaft arbeitet in diesem Format einmal pro Monat in unterschiedlichen Bremer Betrieben, Einrichtungen und Vereinen mit. Gestartet ist er im September des vergangenen Jahres als Praktikant im Metallbau, anschließend lernte er die Arbeit in einem Pflegeheim kennen und verkaufte auch schon Würstchen im Bremer Weser-Stadion.

Das Kinderdorfzentrum an der Friedrich-Ebert-Straße ist Imhoffs fünfte Station in der Reihe „Kollege Präsident“. Im Familienzentrum half der Politiker im offenen Café mit. Im Gebäude der ehemaligen Stadtbibliothek gibt es eine Krippen- und eine heilpädagogische Tagesgruppe, eine Familienberatung und diverse Angebote und Veranstaltungen. Der Cafébetrieb wird von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern erledigt. Hier gibt es günstiges Mittagsessen, eine Spielecke und viel freundliches Mobiliar. „Es gibt hier ein ganz breites Angebot, das war mir so nicht bewusst“, wird Imhoff am Ende des Tages sagen.

An diesem Vormittag sitzen die Damen des Handarbeitsstammtisches an einem der langen Tische und stricken. Eltern holen sich Brötchen vom Frühstücksbuffet und schneiden Bananen für ihre Kleinkinder. Frank Imhoff wird durch den ehrenamtlichen Mitarbeiter Dieter Lübkemann eingewiesen. Es geht um die Preise für die Speisen und die Kasse.

Der Bürgerschaftspräsident erzählt, er habe früher als Politiker für die Bereiche Umwelt, Bau und Verkehr eher weniger aus dem sozialen Bereich mitbekommen. Jetzt treffe er viele Menschen „die sich für ihre Mitmenschen und die Gesellschaft einsetzen. Das finde ich sehr beeindruckend.“ Imhoff bekommt eine rote Schürze umgebunden und plaudert über erst einmal über Werders Erfolg im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund („Werder hat sich echt zurückgekämpft“). Er verteilt Servietten, rückt Tische zurecht und tippt Preise in die Kasse ein.

Schon nach wenigen Minuten ist Imhoff mit den Damen vom Handarbeitsstammtisch im Gespräch, die Themen gehen quer durch die politische Tagesordnung. Es geht um die Platanen am Ufer des Werdersees, den Hochwasserschutz und den Neubau des Kühne-und- Nagel-Gebäudes an der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Mit Leuten reden, das kann der Kollege Präsident. Deshalb auch das neue Format. „Ich möchte mit Leuten und Mitarbeitern ins Gespräch kommen“, sagt Imhoff. „Wenn man zusammen arbeitet, fangen die Menschen irgendwann an zu erzählen. Über ihre Sorgen und Probleme, was sie bedrückt oder was sie toll finden.“ Er findet, die Politik müsse dahin gehen, wo die Menschen sind. Nah am Bürger will Imhoff sein.

Im SOS-Kinderdorfzentrum stammen die Menschen überwiegend aus der Neustadt. Hier kommt zusammen, wer im Stadtteil lebt. Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkünfte essen, klönen und lassen Kinder spielen. „Dass sich hier fremde Menschen zusammentun und sich Freundschaften entwickeln, das ist total positiv und habe ich so nicht erwartet. Deshalb freut es mich umso mehr“, resümiert Imhoff am Ende den Tag im Café. Zum nahenden Ende des Arbeitseinsatzes stellt Sylvia Schikker vom Kinderdorfzentrum dem Kollegen ein positives Zeugnis aus. „Ich habe den Eindruck, Herr Imhoff hatte hier einen spannenden Tag.“ Sie hat den Mitarbeiter auf Zeit selbst angeworben. Schikker las von den Besuchen des Bürgerschaftspräsidenten in der Zeitung und lud ihn prompt ein. Sie hat auch Wünsche an die Politik.

Es geht – wie so – oft um fehlendes Geld: „Wir wünschen uns eine Sockelfinanzierung. Das SOS-Kinderdorfzentrum wird zum allergrößten Teil durch Spendengelder und eigene Einnahmen finanziert“, sagt sie. Finanzielle Planungssicherheit sei trotz vieler Ehrenamtlicher wichtig. Fernab vom Politikbetrieb konnte Imhoff den Arbeitstag im SOS-Kinderdorf freilich nicht verbringen. Zu dem von ihm ausgegebenen Chili con Carne, wahlweise auch ohne Hackfleisch, kam eine Arbeitsgruppe der Bremer Armutskonferenz. Sie hatte unter dem Motto „Blick in die Quartiere“ ebenfalls das Kinderzentrum besucht. „Freiwilliger sozialer Tag“, scherzte Imhoff mit den Teilnehmern, die er teilweise kannte.

Der Bürgerschaftspräsident plant, die monatlichen Arbeitseinsätze und Besuche über die Legislaturperiode beizubehalten. Im März geht es in die Stadtbibliothek in Gröpelingen, anschließend in eine Wäscherei. Ein „absoluter Wunsch“ von ihm ist es, für einen Tag bei der Berufsfeuerwehr mitzufahren. „Das habe ich auch schon abgesprochen“, schmunzelt der Kollege Präsident.

Weitere Informationen

Wer das SOS-Kinderdorfzentrum kennen­lernen möchte, kann dies neben den regelmäßigen offenen Angeboten beispielsweise am Sonnabend, 15. Februar, 14 bis 17 Uhr, tun. Dann gibt es einen Familientag gemeinsam mit der sogenannten Windelliga von Werder Bremen.