Ursula Neumark erinnert an ein dunkles Kapitel der Historie: die Gefangenentransporte am Huchtinger Bahnhof. (fotos: Joerg Teichfischer)

Huchting. Viele einprägsame Geschichten aus der Vergangenheit Huchtings wurden im Helga-Jansen-Haus teilweise zum ersten Mal öffentlich erzählt. Auf Einladung des Vereins Aktive Menschen Bremen (Ameb) waren rund 40 vorwiegend ältere Quartiersbewohner in die Begegegnungsstätte gekommen, um sich über die Entwicklung des Stadtteils nach 1945 zu informieren, und einige erzählten dann auch von ihren eigenen Erlebnissen.

Zum Auftakt der Veranstaltung unter dem Titel „Von der Landgemeinde zum Stadtteil – Huchting von 1945 bis 1970“ schwelgte Manfred Oppermann in Kindheitserinnerungen. Er sprach auch die Sturmflut 1972 an. „Wir sind auf dem Bahndamm in die Gastwirtschaft beim Bahnhof gelaufen und waren mitten drin im Geschehen. Das war sehr spannend für einen kleinen Stepke“, erinnert sich der spätere SPD-Bürgerschaftsabgeordnete, der seit den 60er-Jahren in Huchting wohnt.

Als „Kaiser Meyer“ regierte

Lebhafte Erinnerungen hatte auch der ehemalige Geografielehrer und Schulleiter Gerd Feller, der bei seiner Initiative, ein Gymnasium an der Delfter Straße zu etablieren, unter anderem von dem einstigen Ortsamtsleiter „Kaiser Meyer“ berichtete. Diesen Spitznamen bekam Heinz Meyer angeblich wegen seines autoritären Auftretens verpasst. „Anfangs war er zurückhaltend, als ich ihm das Schulkonzept vorstellte. Dann holte er eine Zigarrenkiste heraus, wir rauchten eine, und danach war er begeistert“, erzählte Feller, der in Huchting nach eigener Aussage eine „unglaublich interessante und schöne Zeit“ verbracht hat.

Uwe Mühlmeyer plauderte aus seiner Kinder- und Jugendzeit, als er in den Huchtinger Wiesen und an der Ochtum Höhlen gebaut und die Angel ausgeworfen hat. „Einen Kindergarten gab es in Mittelshuchting nicht. Es war schlimm, als ich in die Schule kam und stillsitzen musste, schließlich bin ich doch frei aufgewachsen“, berichtete der Mann aus der Förderwerk-Geschäftsführung.

Auch aus den wilden Zeiten der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde wusste Mühlmeyer zu erzählen. So zum Beispiel von dem ­Beschluss, den Gottesdienst zugunsten einer Diskussionsrunde abzuschaffen. Oder von den Tanzveranstaltungen und den Beatkonzerten am Freitagabend in der Kirche. „Viele ältere Frauen waren damit nicht einverstanden und weinten“, schilderte er die Erlebnisse aus seiner Vergangenheit. „Und das ist alles noch vor der 68er-Bewegung gewesen“, ergänzte er. Doch bei der späteren ­Kinderladenbewegung wurde es Mühlmeyer „zu stalinistisch“. „Die wollten uns alle nur missionieren“, kritisierte der Huchtinger die Einstellungen mancher angereister Studenten.

Burkhard Schnaar hat als Unternehmer die Geschichte des Stadtteils begleitet. Er beklagte, dass heute viele Kleinbetriebe verschwunden sind. „Ich bin selbst Flüchtling und froh, dass ich hier aufgenommen wurde“, gestand er und erinnerte sich unter anderem an das Kino, das es einst in Huchting gegeben hat. Am Ende eines Films hätte es immer Beifall gegeben, sagte er. Als Schnaar dann einen Streich ausplauderte, als er einen Maikäfer fliegen ließ, der einen dicken Fleck auf der Leinwand hinterließ, rief ein Teilnehmer aus dem Publikum spontan: „Ach, du warst das damals“.

Ursula Neumark konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie als Kind Kohle am Huchtinger Bahnhof gestohlen hat. Aber auch die Tatsache, dass dort Transporte mit Gefangenen standen, blieb ihr im Gedächtnis. „Wir haben die Menschen selbst nicht gesehen, sondern nur ihre Hände. Wir konnten ihren Geruch wahrnehmen und hörten, wie sie uns um Wasser baten“. Für die ­damals Zehnjährige war es unglaublich, dass Menschen in Waggons eingesperrt waren. „Eine prägende Zeit für mich“, meinte ­Neumark.

Leichen am Bahnhof

Ihre Schilderungen ermutigten einen weiteren Teilnehmer, die Erinnerung an dieses dunkle Kapitel Huchtinger Historie preiszugeben. Er erzählte von Leichen, die monatelang am Bahnhof lagen und einfach mit Schutt abgedeckt wurden. „Daran waren auch Huchtinger Bürger beteiligt, die dort Wache geschoben haben“, sagte er. Und nach seiner Erinnerung fungierte der Huchtinger Bahnhof damals als Hauptbahnhof für Bremen, da die Brücke in die Innenstadt zerstört gewesen sei.

Und noch weitere Zeitzeugen meldeten sich zu Wort. Eine 1944 geborene Frau erklärte, dass die Kirchhuchtinger und die Mittelshuchtinger damals nichts voneinander wissen wollten. Friedliche Zeiten hatte hingegen ein anderer Besucher im Kopf, als er meinte, dass es damals „wie in einem Märchenland war: Wir konnten noch aus den Gräben Wasser trinken.“

Andere sprachen das einstige Abfallproblem an. Weil Huchting wohl nicht an die offizielle Müllabfuhr angeschlossen war, wurde der Unrat aus der Not heraus zum Teil in die Huchtinger Wiesen gekippt. Ein Ex-Feuerwehrmann erzählte, wie er „täglich vier bis sechsmal in Huchting im Einsatz war“, um unter anderem Moorbrände zu löschen, die ihre Rauchschwaden bis nach Bremen trugen. Und viele Erinnerungen steuerte ebenso Rainer Heuer, der als Bauunternehmer an vielen Bauten im Stadtteil beteiligt gewesen ist, bei.

Gelegentlich musste Moderator Manfred Oppermann eingreifen, um die Zeitzeugen zu stoppen. „Die Leute sollen neugierig bleiben“, begründete er seine Empfehlung, dass die Teilnehmer ihre Gedanken für eine der Folgeveranstaltungen aufbewahren sollten. Denn Hubert Resch als Projektkoordinator im Helga-Jansen-Haus kündigte an, diese Zusammenkunft im Herbst wieder in der Reihe „Universität der 3. Generation“ fortzusetzen. Bis dahin sollen weitere Zeitzeugen gefunden werden, die unter anderem zu den Themen Bildung, Jugendkultur, 68er-Bewegung und Wirtschaft etwas beitragen könnten. „Wir sind noch lange nicht am Ende“, so Oppermann.