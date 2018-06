Große Freude herrscht bei der Übergabe der von der Gewoba-Stiftung bestückten "Schatzkiste" in der Schule Oderstraße. (Walter Gerbracht)

Die symbolische Übergabe einer „Schatzkiste“ mit Schokoladen-Goldtalern an die Kinder der Grundschule Oderstraße besiegelte das diesjährige Engagement der Gewoba-Stiftung zur Förderung der Bildung im öffentlichen Schulwesen. Die Nachmittags-AG „Circus-Jokes“ erhielt damit 2800 Euro Zuschuss zur Anschaffung von neuen Utensilien wie Diabolos, Balancier-Seile und Drehteller.

Mehr als 55 Schulen in Bremen und Bremerhaven dürfen sich in diesem Jahr über eine Unterstützung der Gewoba-Stiftung freuen. „Mit insgesamt 98 000 Euro können die Schulen besondere Projekte umsetzen, für die im öffentlichen Bildungsetat kein Platz ist“, betonte der ehrenamtliche Stiftungsvorstand Werner Nemeth. „Seit 1999 haben wir mehr als 800 Projekte mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro gefördert“, sagte er. Das sei ein zufriedenstellendes Ergebnis, auch wenn damit einige Bürokratie verbunden sei.

Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan nahm deshalb auch am Übergabetermin der Stiftungsmittel in der Neustadt teil. Während einer kleinen Feierstunde in der Turnhalle an der Oderstraße präsentierten die jungen Artisten auf Bodenmatten und am Trapez, was sie schon alles können. Sie wirbelten mit bunten Hula-Hoop-Reifen, Rhythmik-

Flaggen und Jonglierkeulen herum.

Die neunjährige Frieda zeigte ihre äußerst gelenkigen Lieblings-Bodenturnübungen. Außerdem führten die Grundschüler den Ehrengästen das intensiv geübte Einradfahren vor. Seit einem Jahr gibt es das Zirkusprojekt für die Erst- bis Viertklässler im Hohentor, einmal wöchentlich lernen sie anderthalb Stunden jonglieren, balancieren und verschiedene akrobatische Kunststücke. Unter der fachlichen Anleitung der Trainer von der Circusschule Jokes gelingt das hervorragend und macht den kleinen Nachwuchsakrobaten in ihren grünen Schul-T-Shirts offensichtlich großen Spaß.

Zirkusmanege in der Schule

„Neben der ausgeprägten Bewegungsfreude, die unsere Kinder mit diesem Schulprojekt erleben, ist es vor allem eine sinnvolle Nachmittagsbeschäftigung, die wir hier im Stadtteil anbieten“, sagt Schulleiterin Silke Zimmermann, die zugleich Fachkonferenzleiterin für

Sport ist. Und hinter der Zirkusakrobatik, die ästhetisches Bewegen mit Sport verbindet, steckt noch viel mehr. Die Kinder erwerben nicht nur nachhaltig wichtige motorische Fähigkeiten, sondern lernen zudem soziales Miteinander und Kommunikation.

„Sie erreichen dabei ein positives Selbstwertgefühl, um ihre einstudierten Übungen ohne Scheu auf der Bühne vor Publikum aufzuführen“, erklärt Dietmar Hatesuer, Geschäftsführer der Circusschule Jokes. Genau das zeigte sich übrigens gleichzeitig im Verhalten der anwesenden zirkusbegeisterten Kinder, die sich sehr geduldig alle Festreden anhörten, bis sie endlich mit ihrer Vorführung dran waren. Für Artistik und Jonglage ist jeweils allerlei spezielles Gerät erforderlich und da kommt die Geldspende für die Grundschule an der Oderstraße jetzt gerade recht.

Durch die Anschaffung von neuem Material können nun sogar zwei Gruppen regelmäßig trainieren. Solche Projekte stärken die Schulkinder, verbessern die Lernprozesse und öffnen die Schulen zum Stadtteil, darüber waren sich alle Beteiligten bei der Feierstunde einig. Von der Senatorin geht für dieses Paradebeispiel ein großer Dank an die Kooperation mit dem Wohnungsbauunternehmen. „Das Engagement der Gewoba-Stiftung im Bildungsbereich ist außerordentlich. Ich hoffe, dass die Schulen weiterhin die Möglichkeit dieser Förderung nutzen. Die Gewoba ist seit 19 Jahren zuverlässiger Partner und hat sich als Quartiersentwicklerin einen Namen gemacht. Und in den Quartieren sind die Schulen wichtig. Wir wollen weiter gemeinsam an der Entwicklung der Standorte arbeiten“, so Bogedan.

Die maximale Fördersumme pro Schule und Projekt ist nach Angaben der Stiftung auf 3000 Euro begrenzt. Es sei ein bewusster Grundsatz, mit verhältnismäßig kleinen Geldbeträgen und Sachspenden die Anschub- und Teilfinanzierungen für Schulprojekte zu ermöglichen. Denn oft sorgen schon kleine Summen dafür, Projekte weiterzuführen oder auszubauen.

Damit wirke die Gewoba-Stiftung ergänzend, aber niemals ersetzend zu den Schulträgern, jährlich werden rund 60 Schulen in Bremen und Bremerhaven mit insgesamt rund 100 000 Euro bedacht. Der Förderschwerpunkt liegt auf sogenannten Mint-Projekten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Aber auch Darstellendes Spiel und Musik, Sport, Inklusion sowie die Übergänge von der Schule in Beruf oder Studium stehen im Fokus der Stiftungsarbeit.

Weitere Informationen unter www.gewoba.de/unternehmen/stiftung/gefoerderte-projekte. Schulen können sich bis zum 30. November mit einem Antrag um Fördergelder bewerben.