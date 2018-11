Neue Studentenkneipe Drittel in der Neustadt, direkt am Neuen Markt. Bislang bot hier die Elobar einen Anlaufpunkt für zahlreiche Studierende der Hochschule. (Klein)

Sie sind jung und experimentierfreudig. Anfang November hat in der Großen Annenstraße die Kneipe „Drittel“ ihre Türen geöffnet. Die beiden Besitzer Andreas Friedrich (22) und Lucas Konradt (27) wollen einen neuen Treffpunkt schaffen, der Menschen verbindet. Am Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag öffnet die Bar regulär um 17 Uhr. Zudem wird sie auch jeden ersten Sonntag im Monat tagsüber geöffnet sein. Die Bar liegt unmittelbar am Neuen Markt, ein nur mäßig genutzter Platz mitten im Herzen der Alten Neustadt.

„Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, eine Kneipe zu eröffnen“, sagt Friedrich. In der Elobar, der Vorgängerkneipe, wurden die beiden darauf aufmerksam, dass die Kneipe dichtmachen würde. Spontan entschieden sie sich, den Laden zu übernehmen. „Wir studieren beide angewandte Freizeitwissenschaften hier an der Hochschule und wollen mit dieser Kneipe die Stadt mitgestalten“, erzählt Friedrich. „Wir wollen einen offenen Raum, etwas Neues schaffen, wie wir es cool finden. Und die Leute sollen sich auch trauen, alleine hier reinzugehen und sich kennenzulernen.“ Das Studium macht nun erst einmal Pause und für die beiden beginnt das Abenteuer, eine Bar zu führen.

Hoher Andrang zur Eröffnung

Die Neustadt hat sich neben dem Viertel als zweites Szeneviertel Bremens etabliert. Diese Entwicklung steht auch im Zusammenhang damit, dass immer mehr Studierende in der Neustadt leben. Das Zentrum liegt rund um die Friedrich-Ebert-Straße in der Alten Neustadt. Viele der über ein Dutzend Bars wurden in den letzten Jahren neu eröffnet. Das Programm erstreckt sich über Livemusik, Lesungen bis zu gesellschaftspolitischen Diskussionsveranstaltungen. Neben den vielen Neueröffnungen, mussten allerdings in letzter Zeit auch einige Bars wieder schließen.

Als die Kneipe Anfang dieses Monats eröffnet wurde, war der Andrang groß. „Es standen an unserem ersten Abend zwischenzeitlich 60 Leute vor der Tür“, so Friedrich. Die Kneipe zieht vor allem ein junges, studentisches Publikum an. „Die Leute, die kommen, sind supersympathisch, es herrscht ein studentisches Flair.“ Getränke bietet die Bar zu moderaten Preisen. Ein kleines Bier kostet 1,80 Euro. Zum Angebot gehören auch lokale Bremer Spirituosen.

Die Einrichtung der Kneipe hat sich im Zuge des Umbaus sehr geändert. Die Wände sind hell gestrichen und mit geometrischen Formen verziert. „Ein befreundeter Künstler hat das für uns gemacht. Sowieso haben wir die Kneipe nur mithilfe von Freunden und Familie eingerichtet“, erzählt Friedrich. Die Einrichtung lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Viele Sofas, Kerzen auf den Tischen und eine Hochebene als Rückzugsort geben dem Ort ein gemütliches Ambiente. Aus den Glühbirnen strahlt ein warmes Licht. Do-it-yourself-Stil mischt sich mit bunten Lichtern.

Die beiden Freunde führen den Laden zunächst einmal alleine. „Wir müssen ja erst mal alles selbst erlernen und schauen, was aus der Kneipe werden soll“, meint Friedrich. Später kann er sich aber vorstellen, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Andreas Friedrich hat als Unternehmer bereits Erfahrungen gesammelt. In Worpswede hat er einen Reiseanbieter für Abireisen mit aufgebaut. Aus dieser Tätigkeit stammt auch das Startkapital für dieses neue Projekt.

Tagsüber feiern möglich

„Was der Neustadt noch fehlt, ist eine Tanzbar“, sagt Friedrich. Mit elektronischer Musik wollen die beiden darum Tanzbegeisterte anlocken. „Wir wollen hier viel Musik spielen. Chilligen Electro, Tech-House, Trash auf House-Beats, aber auch Funk und Soul. Die Leute sollen sich hier fühlen, wie auf einer Hausparty.“ Neben Tanzveranstaltungen sind regelmäßig stattfindende Tischtennis-Rundlaufturniere und an jedem ersten Sonntag des Monats „Kaffee, Techno und Kuchen“ geplant. Beim Kuchen kann dann zu elektronischer Musik getanzt werden. „Viele Leute wollen auch mal tagsüber feiern“, sagt Andreas Friedrich dazu.

Mit der Kneipe wollen die Besitzer etwas ganz Einzigartiges schaffen. „Die Neustadt ist am Kommen und mit dem Drittel wollen wir an dieser Bewegung teilhaben“, erklärt Friedrich. Den Namen haben sich die beiden bewusst als humorvolle Provokation gegenüber dem etablierten Kneipen-Viertel in der östlichen Vorstadt ausgedacht. Ein Drittel sei mathematisch gesehen eben mehr als ein Viertel.