Anschaulich zeigten grüne Bänder den Bereich, den ein Lkw-Fahrer nicht sehen kann. Da helfen auch rote Kappen nicht viel, die die Dekra an die Schüler verteilte. (HOLTHAUS)

Es ist eine gefährliche Situation, die immer wieder Opfer fordert: Wenn Lkw nach rechts abbiegen, bemerken die Fahrer oft weder Fahrradfahrer noch Fußgänger, die sich im toten Winkel der Spiegel befinden. Ein elektronischer Abbiegeassistent in den Fahrzeugen, der die Fahrer optisch oder akustisch warnt, könnte Abhilfe schaffen, ist aber noch nicht vorgeschrieben und deshalb meistens nicht vorhanden. Die Dekra schult deshalb Kinder im Grundschulalter und macht ihnen die Gefahren deutlich, die durch das Rechtsabbiegen entstehen können.

„Siehst du deinen Kameraden?“, fragt Markus Witkowski von der Dekra, während eine Grundschülerin der vierten Klasse der Freien Evangelischen Bekenntnisschule (FEBB) auf dem Fahrersitz eines Lkw sitzt. Sie schaut nach rechts in die Spiegel und aus dem Fenster, doch zu sehen ist nichts. Erst, als sie sich hinstellt, fällt ihr Blick auf einen Mitschüler, der neben dem Fahrzeug steht. Und er steht in der Sichtlinie des Fahrers, wenn dieser in die Seitenscheibe schaut, doch in dieser Sichtlinie gibt es Stellen, die nicht einsehbar sind: „Das ist der tote Winkel, und wenn der Lkw dann abbiegt, kann das tödlich sein“, erläutert Markus Witkowski. Deshalb sein Rat an die Schüler: „Wenn ihr im Bereich des toten Winkels steht und der Lkw rechts abbiegen will, lasst ihn fahren.“

Assistenzsysteme kommen erst, wenn sie Vorschrift sind

Es ist bereits die zweite Klasse der FEBB, die sich nacheinander auf den Fahrersitz setzt, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie ein Lkw-Fahrer seine Umgebung sieht. Eine weitere Klasse wird an diesem Morgen noch folgen. Und während Markus Witkowski nach dem praktischen Teil bereits den theoretischen Part für die nächste Klasse im Sitzungssaal der Dekra in Habenhausen vorbereitet, antwortet er auf die Frage, warum nicht jeder Lkw inzwischen über Abbiegeassistenzsy­steme verfügt: „Das scheitert oft an den Kosten. Wenn ein Spediteur zum Beispiel 80 Lkw hat und jedes System 500 Euro kostet, dann ist er schon am Überlegen. Die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist solange nicht da, bis der Gesetzgeber sagt, dass er es muss.“ Gerade heutzutage seien die Leute immer weniger bereit, Geld auszugeben. „Doch die Technik ist da, das ist nicht das Problem. Da ist die Politik gefordert zu handeln, doch da mahlen die Mühlen langsam.“

Solange leistet er mit der Dekra Aufklärungsarbeit: „Die Kinder werden sich daran erinnern, gerade weil sie den Einblick aus der Sicht eines Lkw-Fahrers erhalten. Ich glaube, das ist hilfreich, das sensibilisiert. Und wenn alle Dekra-Niederlassungen in Deutschland was machen, erreicht man auch etwas.“

Wenn der Fahrer zurückwinkt, ist alles gut

Inzwischen ist die Kalle 4b im Dekra-Gebäude eingetroffen und lernt ebenfalls, dass die Sicht des Fahrers trotz mehrerer Außenspiegel noch immer beschränkt ist. Und auch durch die Frontscheibe ist ein Kind, das nah vor dem Lkw steht, nicht zu erkennen, nur ein zusätzlich angebrachter Spiegel lässt es sichtbar werden. Der Tipp dazu von Witkowski: „Ihr könnt dem Fahrer zuwinken und wenn er zurückwinkt, ist alles gut. Wenn nicht, bleibt ihr stehen.“ Auch ein größerer Abstand zum Lkw ist sinnvoll, denn solch ein Gefährt benötigt viel Platz beim Abbiegen.

Keinen wartenden Lkw überholen und beim Überqueren einer Kreuzung nach links, rechts und hinten schauen sind weitere Vorsichtsmaßnahmen. Wer im Verkehr Kopfhörer und Smartphones nutzt, trägt auch nichts zur Sicherheit bei, hilfreicher ist es hingegen, auffällige und helle Kleidung zu tragen. Nicht ohne Grund erhält jedes Kind von Witkowski daher eine leuchtend rote Kappe.

„Das bringt auf jeden Fall etwas, wenn die Kinder im Lkw sitzen und sehen, was ein Fahrer sieht“, sagt die Lehrerin der 4b anschließend. „In der Theorie lernen sie das zwar schon beim Fahrradführerschein, aber im Lkw zu sitzen, ist noch einmal etwas anderes.“