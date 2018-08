Zeitzeuge Walter Malgut aus der Neustadt vor dem Bunker an der Hans-Böckler-Straße. (Scheitz)

Utbremen/Neustadt. Im Alter von gerade mal drei Jahren hatte Walter Malgut ein Erlebnis, dessen Folgen den heute 79-jährigen Bremer sein ganzes weiteres Leben lang begleiten sollten. Damals, im Juli 1942, war er allein mit seiner Mutter in Walle. Der Vater war an der Front, und die fünf älteren Geschwister über die Kinderlandverschickung (KLV) in Orte in Süddeutschland und Österreich gebracht worden, um sie vor dem Luftkrieg in Bremen zu beschützen. Die Familie bewohnte ein Haus an der Grenzstraße, an jenem Tag aber waren Walter Malgut, der heute im Hohentor wohnt, und seine Mutter zu Besuch im Haus der Großmutter.

„Meine Oma war aber nicht da. Und ich spielte wohl gerade, dass ich mir etwas zu essen zubereite. In der Küche hatte ich einen Schrank geöffnet und Zucker, Salz, Mehl und alles, was ich finden konnte, zusammengekippt“, erzählt er, „als plötzlich die Sirenen zu heulen begannen.“

Fliegeralarm! Walter Malguts Mutter griff sofort nach der Hand des Jungen und zog ihn mit sich zum nächsten Schutzbunker. „Weil wir so überstürzt losgelaufen waren, war ich barfuß“, erinnert sich Malgut, der mit seiner Mutter damals durch die Wartburgstraße zur Hansestraße lief, die damals noch Hansastraße hieß. An der Ecke Hansastraße/Nordstraße kamen die beiden an der 1876 erbauten Wilhadi-Kirche vorbei, die bis zu ihrer Zerstörung in der Nacht vom 18. zum 19. August 1944 an dieser Stelle stand und ab 1955 am Steffensweg wieder aufgebaut wurde.

„Wir liefen gerade über den Friedhof vor der Kirche, als ich plötzlich in einen Phosphor-Splitter trat“, schildert der Neustädter. Schmerzerfüllt humpelte das Kind damals weiter und die beiden erreichten gerade noch den Diakonissen-Bunker an der heutigen Hans-Böckler-Straße, bevor dessen schwere Eisentüren fest verschlossen wurden. Im Bunker befand sich auch ein Lazarett. Während Mutter und Sohn gemeinsam mit anderen Wallern darauf warteten, dass sich die Lage beruhigte und sie wieder nach Hause gehen könnten, wurde ein Sanitäter auf den verletzten Jungen aufmerksam. Umgehend kam Walter Malgut zur Behandlung ins Diakonissen-Krankenhaus.

Von der Wunde aus hatte sich Phosphor in sein Bein hochgezogen; mehrfach ist der spätere KFZ-Lehrmeister später operiert worden. „Seit dieser Zeit habe ich immer etwas von meinem rechten Bein gespürt, aber es ist ja alles gut geworden“, erzählt Malgut, dessen Zuhause während des Krieges dreimal – in der Grenzstraße, der Neuenstraße und der Fiederstraße – ausgebombt worden ist. Im Oktober 1945 erreichte ein Brief die Familie: Der Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben. Nun musste die Mutter Walter Malgut und auch seine mittlerweile sechs Geschwister ganz alleine durchbringen. „Das war eine tolle Leistung, sie hat nie aufgegeben“, sagt Walter Malgut, der mit den anderen Kindern beim Wiederaufbau half und in einer Ziegelei in Utbremen sogar Steine kloppte.

Regelmäßig musste seine Mutter mit ihren Kindern ins Volkshaus, um dort Unterlagen abzuholen. Wenn sie dann am Diakonissen-Bunker vorbeikamen, erzählte sie jedes Mal die dramatische Geschichte von damals. „Es war ihr wichtig, dass wir das wussten. Auch, weil wir Kinder immer nach dem Vater fragten“, so Malgut. Bis heute stellt er selbst sich regelmäßig die Frage: „Wie konntest du das überleben?“

Aus der Zeitung hat Malgut erfahren, dass junge Leute dem Diakonissen-Bunker neues Leben einhauchen wollen. Die Debatte um den Verkauf des Bauwerks an das Zucker-Kulturnetzwerk hat er mit großem Interesse verfolgt. Er findet es gut, dass dort in Zukunft etwas stattfindet und dass mit einer Dauerausstellung an den großen Bombenangriff auf den Bremer Westen im Jahr 1944 erinnert werden soll. „Der Bunker ist so oft getroffen worden, aber er hat sehr dicke Wände. Ich denke, er wird immer stehen bleiben. Vielleicht machen die da ja dann auch ein Café für ältere Leute“, sagt Walter Malgut.