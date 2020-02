Birgit Blase ist seit 20 Jahren Vereinsvorständin. Ihre Kinder sind längst aus dem Haus, daher möchte sie ihr Amt an junge Eltern übergeben, die den Spielplatz weiterentwickeln. (PETRA STUBBE)

Der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft wird im gallischen Comic-Dorf von Asterix und Obelix seit jeher groß geschrieben. Dasselbe gilt für die Mitglieder des Anwohnervereins Arsten Süd-West, die vor 20 Jahren den Spielplatz „Arsterix“ an der Carl-Katz-Straße in ihrem damaligen Neubaugebiet ins Leben riefen. Aktuell geht es für den Verein ums Ganze: Zwei Vorstandsmitglieder der ersten Stunde werden Mitte März ihr Amt niederlegen. Findet der Verein keinen Ersatz, könnte seine Zukunft auf dem Spiel stehen.

Rolf Schlüter ist Gründungsmitglied des Vereins und tritt hin und wieder mit einem selbst gebastelten Hinkelstein auf dem Rücken als Obelix im Stadtteil auf, um Werbung für die Aktivitäten der Anwohner zu machen. „Ich mache mir Sorgen um unsere Zukunft“, sagt das Vorstandsmitglied. Zwar zähle der Verein immer noch etwa 200 Mitglieder in der Nachbarschaft, „aber der Vorstand ist über zwei Jahrzehnte nahezu unverändert geblieben, das muss sich dringend ändern.“

Denn nur wenn die jüngere Generation im Arster Südwesten sich mehr einbringe, sei gewährleistet, dass auch ihre Interessen gegenüber Politik und Verwaltung Gehör fänden. Der Verein kümmert sich nicht nur um den Spielplatz, sondern auch um Anwohnerfeste und dient als Sprachrohr für gemeinsame Wünsche und Probleme in der Nachbarschaft. So konnte in den Anfangsjahren beispielsweise eine Häufung von Wasserschäden in den neuen Reihenhäusern unbürokratisch mit Energieversorgern und Wohnungsbaugesellschaften geklärt und die Schäden behoben werden. „Wir fühlen uns für ein gutes Zusammenleben und ein gutes Umfeld im Stadtteil zuständig“, beschreibt Schlüter das Anliegen der Aktiven.

Dreh- und Angelpunkt des Vereins ist und bleibt allerdings der Spielplatz. Er ist mit ein bisschen Geld von der Stadt, aber überwiegend mithilfe von Spendengeldern und ehrenamtlicher Muskelkraft entstanden. Denn vor 20 Jahren plante die Stadt dort, nur einen Hügel mit Weidengebüsch zu modellieren, das war den Familien zu wenig. Seither steuert der Verein, was auf dem Platz passiert. Mit den Sicherheitsprüfungen und der Pflege hat der Verein mittlerweile Profis beauftragt.

Doch welche Spielmöglichkeiten hätten die Kinder dort heute gerne? „Das kann ich nicht mehr beantworten, meine Kinder sind längst aus dem Haus“, sagt Birgit Blase mit Blick auf das hügelige Gelände. In jedem Stein stecken ihre Erinnerungen an die spannende Anfangszeit. Sie fragt sich immer öfter, ob heute nicht ganz andere Dinge gefragt sind, als vor 20 Jahren geplant wurden.

Respekt vor Ehrenamt

Heute kümmert sich der Anwohnerverein darum, dass kaputte Spielgeräte und Hütten repariert oder ersetzt werden und das Gelände nicht allzu sehr zuwuchert. „Aber ehrlicherweise muss man sagen, dass wir nur den Istzustand verwalten, da findet keine Entwicklung mehr statt“, beklagt Schlüter. Von den ursprünglich sehr zahlreichen Feiern sind immerhin noch die Dauerbrenner wie ein Kubb-Turnier und das alljährliche „Anglühen“ zur Vorweihnachtszeit mit Glühwein und Bratwurst übrig geblieben.

„Es muss Spaß machen, sich zu engagieren“, findet Schlüter und wünscht sich, dass sich ab sofort verstärkt auch die neuen Bewohner des Ortsteils einbringen. „Menschen die etwas wollen und ihre Ideen dann umsetzen – wie das geht, können wir erfahrenen Vorstandsmitglieder gerne zeigen“, bietet er seine Hilfe an. Er selbst wolle noch ein paar Jahre im Vorstand weitermachen, um seine Erfahrung weitergeben zu können.

Die wenigen Eltern, die mit ihren Kleinkindern an diesem kalten Februarmorgen zwischen den Schaukeln, Rutschen und Wippen zu finden sind, haben Respekt vor solch einem Ehrenamt. „Ich habe selbst einen Verein für junge Musiker gegründet und weiß, wie viel Arbeit da drin steckt“, sagt Maciej Ziemski aus der Nachbarschaft, der mit seiner Tochter Melanie regelmäßig den Spielplatz nutzt.

„Es muss keiner Angst haben, dass die Aufgabe im Vorstand zeitraubend ist“, versichert Schlüter. „Einmal im Monat findet ein Treffen statt, und ansonsten bringt jeder nur soviel Zeit und Energie ein, wie er eben zur Verfügung hat“, beschreibt er den Aufwand.

Die Sozialbehörde ist für öffentliche Spielflächen zuständig, auch wenn Anwohnerinitiativen die Trägerschaft und damit die Wartung und Pflege der Anlage übernommen haben. Zunächst gebe es die Möglichkeit, bei Problemen unter die Arme zu greifen, um beispielsweise den Generationswechsel hinzubekommen, ist dort zu erfahren.

„Wenn der Verein aber tatsächlich aufgeben sollte, würden wir die Unterhaltungsträgerschaft übernehmen“, gibt Behördensprecher Bernd Schneider Auskunft. Der Einfluss der Anwohnerschaft auf die weitere Entwicklung des Spielplatzes wäre damit aber viel ­geringer.

Aber dann könnten kaputte Spielgeräte eher abgebaut als repariert werden, befürchtet Schlüter. So weit wollen er und seine Mitstreiter es aber nicht kommen lassen: „Unsere Erfahrung ist, dass man mit Spaß an der Sache sehr viel erreichen kann, wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet. Daher hoffen wir, dass wir während unserer Mitgliederversammlung am 13. März neue Vorstandsmitglieder finden.“