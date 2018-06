Die Zukunftssorgen der Menschen bringen die studentischen Schauspieler in ihrem neuen, politischen Stück auf die Bühne. (Walter Gerbracht)

Alte Neustadt / Buntentor. Das Publikum ist umringt. Nur wenige Minuten nach Beginn der Premiere von „Ach, du schnöde Grausamkeit“, der neuen Inszenierung der Theaterwerkstatt der Hochschule Bremen, ist die Bühne dunkel, und die Treppen am Rande der Zuschauer sind besetzt. Stimmen, Gedanken, Monologe prasseln auf die Stuhlreihen ein. Es sind die Sorgen von Menschen bezüglich ihrer Zukunft in Deutschland.

Eben noch stand eine lange Reihe junger Menschen im Scheinwerferlicht der ebenerdigen Bühne in der Schwankhalle und beklagte, dass Dichtung und Information nicht mehr unterschieden werden. "Die Worte sind aufgebraucht, jetzt herrschen die Aufgebrachten." Das neue Stück der Studentinnen und Studenten aller Fachbereiche der Hochschule Bremen ist durchaus politisch. Von sozialer Ungerechtigkeit, Digitalisierung, den sozialen Medien, über Trump, Wutbürger, Putin und Politikern, die allen drei nacheifern, bis hin zu wirtschaftlich eingeplanten Selbstmordattentaten und Amokläufen als "Stellen, an denen sich eine moderne Gesellschaft halt kratzt" wird kaum ein aktuelles Thema rund um die Herausforderungen der Zukunft ausgelassen.

Abstrakte Spielformen

Das vom Regisseur und künstlerischen Leiter Holger Möller konzipierte Stück nimmt das Publikum mit auf eine wilde, musikalisch untermalte Reise, auf der man nicht immer weiß, was man gerade sieht. Es ist eine bunte Mischung aus Musik, szenischem, teils körperlich betontem Theater und abstrakten Spielformen, die überrascht. In manchen Momenten fragt sich der Zuschauer, ob sich vor seinen Augen eine Komödie oder ein Drama abspielt. Oft kommt es zu Monologen, die von sechs Personen zeitgleich oder zwei Dreiergruppen versetzt vorgetragen werden. So auch gleich in den ersten Minuten des Stückes. Zwischendurch stechen aber auch mal Einzelne heraus, wie eben ein Tweet der tausendfach gelesen, "geliked" und geteilt wird. Es ist quasi ein Monolog des Einzelnen im Monolog der Masse.

"Toastbrot für 59 Cent, das reicht für drei Tage", erkennt die Brotkrumen sammelnde, sozial benachteiligte Schicht, die selbst längst gemerkt hat, dass sie von Hartz IV zwar überleben, aber kaum als Staatsbürger leben kann. Kaum endet die Szene, wird das Thema auf die Spitze getrieben: Zwei Geschäftsleute, männlich und weiblich, teilen beflissen einem Verzweifelten mit, dass er längst nicht verzweifelt genug sei, um ein sicherer Kandidat für ein öffentlich wirksames Gewaltverbrechen zu sein, wie zum Beispiel einen Amoklauf zu sein.

Grundlegende Ideen zu dem Stück sind Büchern von Julia Zeh und Elfriede Jelinek entliehen. Erstere hat in ihrem neuen Roman "Leere Herzen" eine Gesellschaft beschrieben, in der sich die Wähler zunehmend von der Politik abwenden. Juli Zeh begibt sich in ihrem Buch in das Jahr 2025 und beschreibt eine Gesellschaft, wie sie morgen aussieht, aber ihre Vorboten sind schon heute deutlich sichtbar.

Elfriede Jelinek befasst sich mit dieser Problematik aus einem anderen Blickwinkel. Sie beschreibt in ihrem neuesten Stück „Am Königsweg“, wie sich die Abgehängten der Globalisierung zur Lösung ihrer Probleme neue Vorkämpfer – neue Könige – suchen. Dabei spielt die Wahrheit keine Rolle mehr, denn jeder hat seine Wahrheit. Jeder hat seine Fakten, aber eben andere, aber alle sind zugleich wahr. Jeder hat eine Waffe gegen jeden.

Das Stück zeigt eindringlich und mit vollem Einsatz, wie alle sich wortwörtlich mit Dreck bewerfen und niemand am Ende sauber in den Spiegel schauen kann. Im nächsten Moment ist schon die Rede von Angst vor dem Wandel. Dieser ist teils berechtigt, teils eingeredet von denen, denen es nützt.

Der Zug zum rechten Rand unter dem Deckmantel, Tradition zu bewahren, wird ebenfalls musikalisch wie szenisch thematisiert. „Ach, du schnöde Grausamkeit“ ist ein mutig-anklagendes Theaterstück, bei dem vor allem der Einsatz und die Ernsthaftigkeit der Darsteller überzeugen.

Weitere Informationen

Die nächsten Vorstellungen von „Ach, du schnöde Grausamkeit“ der Theaterwerkstatt der Hochschule Bremen sind von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. Juni, jeweils um 20 Uhr in der Schwankhalle im Buntentorsteinweg 112. Die Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 14, ermäßigt neun Euro. Im Vorverkauf sind sie für zwölf, ermäßigt sieben Euro unter der Telefonnummer 59 05 30 94 zu haben.