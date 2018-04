Was tun Sie und ihre Kolleginnen in der Beratung bei der Bremer Krebsgesellschaft?

Marie Rösler: Wir stehen Menschen mit Krebserkrankungen und ihren Angehörigen zur Seite. Sie kommen mit Fragen zur Erkrankung, dem Umgang mit den seelischen Belastungen und suchen Unterstützung in sozialen Fragen - wie zum Beispiel bei der Organisation der häuslichen Versorgung, wenn sie durch die Erkrankung oder Behandlung zu schwach sind, um zu Hause alleine zu Recht zu kommen. Darum ging es vor kurzem in Huchting bei einer Veranstaltung der Bremer Krebsgesellschaft. Während im Krankenhaus der Sozialdienst alle Fragen der häuslichen Versorgung mit dem zu entlassenden Patienten klärt, fehlen diese Ansprechpartner im ambulanten Bereich. Dann können die Krebsberatungsstellen weiterhelfen.

Was ist bei diesen Gesprächen besonders wichtig?

Ob noch im Krankenhaus oder schon zu Hause: Wichtig ist, dass der Patient oder seine Angehörigen die häusliche Situation möglichst genau schildern, damit abgeklärt werden kann, was genau gebraucht wird.

Was wird dort besprochen?

So einiges. Das sind alles individuelle Faktoren von Patienten. Hier kann aber zum Beispiel auch, wenn eine dauerhafte Pflege notwendig wird, eine Pflegekraft beantragt werden. Bei vorübergehender Pflegebedürftigkeit kann diese erstmal für maximal vier Wochen auf diesem Wege beantragt werden. Aber unabhängig davon ist es absolut notwendig, dass im Krankenhaus über die häusliche Situation gesprochen wird, um eventuelle Probleme zu vermeiden, die das Fachpersonal auch besser einschätzen kann, als der oder die akut Betroffene und Angehörige, die mit einer komplett neuen Situation konfrontiert sind. Aber für manche findet solch ein Gespräch im Krankenhaus nie statt, da sie entweder nur ambulant im Krankenhaus behandelt werden oder sogar nur in einer onkologischen Praxis waren. Hier sieht es dann anders aus.

Wer ist denn zu Hause der wichtigste Ansprechpartner?

Der Hausarzt ist ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um die medizinische und pflegerische Versorgung zu Hause geht. Das ist auch der Fall, wenn die Krebsbehandlung ambulant durchgeführt wird. Unterstützung bieten auch die Pflegestützpunkte in Bremen-Stadt und Bremen-Nord. Die Mitarbeiter beraten zur häuslichen Pflege und unterstützen bei den notwendigen Antragstellungen.

Wer kann sich an Sie wenden?

Grundsätzlich können sich alle Menschen bei uns melden, die Fragen zum Thema Krebs oder zum Umgang mit krankheitsbedingten Belastungen haben. Ein besonderes Projekt der Bremer Krebsgesellschaft namens Pegasus wendet sich speziell an Kinder von krebskranken Eltern. Unsere Beratungen sind kostenlos, und wir sind bemüht, zeitnah Termine für Beratungsgespräche anzubieten.

Was sind neben der Nachsorge die häufigsten Fragen?

Meist geht es um die Erschütterung im Leben, wenn man die Diagnose Krebs bekommt. Daneben spielen Fragen eine Rolle wie: Wie geht es weiter für Menschen im arbeitsfähigen Alter? Was kann ich selbst tun? Wie geht es finanziell weiter? Kann ich überhaupt wieder arbeiten? Wie verhalte ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber, was sage ich?

Da gibt es keine generelle Antwort, oder?

Ja. Überhaupt erfordern psychosoziale Fragen von uns keine Antworten. Wir sind da, um mit Rat zu unterstützen, damit Betroffene und ihre Angehörige mit einer Idee und einer Perspektive aus dem Gespräch rausgehen, um dem nächsten Schritt tun zu können. Wir möchten, dass die Menschen handlungsfähig werden und eine individuelle Umgangsweise finden können. Dabei sind alle Wege individuell, ich sehe das seit 30 Jahren. Es ist für mich tröstlich zu sehen, dass Menschen mit der Herausforderung der Krebserkrankung eine eigene Umgangsweise finden.

Was verbirgt sich hinter Pegasus, dem Projekt für Kinder?

Auch Kinder sind eben Angehörige von krebskranken Menschen – Eltern oder Geschwistern. Die Krebserkrankung ist für die ganze Familie eine Herausforderung. In dieser Situation bieten wir im Pegasus-Projekt Beratung und Unterstützung für die Eltern zum Umgang mit ihren Kindern in dieser besonderen Situation an, und die Kinder finden in altersgerechten Gruppen vom Kindergartenalter bis zum jungen Erwachsenenalter Raum für Austausch und Ausdruckmöglichkeiten.

Was würden Sie sich zur Verbesserung der Situation für krebskranke Menschen wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass alle von Krebs betroffenen Menschen Zugang ambulanten Beratungsangeboten bekommen. Niemand sollte ohne Rat und Unterstützung dastehen. Von der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass noch deutlicher ist, dass Krebs nicht ansteckend ist. Man kann und sollte auf die Menschen zugehen, die sich oft krankheitsbedingt zurückziehen und aus dem sozialen Leben herausfallen. Die Menschen sollten mutiger sein und auf die Erkrankten zugehen. Die Krebserkrankung ist noch immer tabuisiert. Wir brauchen einen offenen Umgang mit dem Thema.

Das Gespräch führte Gerald Weßel.