Seine Knotenkreuze hat Joachim Fischer inzwischen hundertfach in verschiedenen Farben und Ausführungen angefertigt. (Roland Scheitz)

„Seile und Taue faszinierten mich, seit ich im Alter von 16 Jahren den Bootsführerschein gemacht habe – dazu musste man auch Knoten knüpfen können“, sagt Joachim Fischer über sein Hobby. Als meine Lebensgefährtin vor einigen Jahren von einem Segeltörn mit der Evangelischen Kirche zurückkam, habe ich mich wieder an die Knoten erinnert – ich begann, künstlerisch damit zu arbeiten.“ In Joachim Fischers kleinem Galerieraum in Woltmershausen sind zahlreiche Kreuze ausgestellt, alle aus verknoteten Seilstücken gemacht. Sie schwingen sich elegant in Schlaufen, sind auf Herzen aus Schiefer aufgeklebt, lassen sich als Magnete an Kühlschränke ankleben oder stehen auf Knotenkugeln, auch Davidssterne, Symbole des jüdischen Glaubens, sind aus Seilen gefertigt.

Joachim Fischer wurde in der Vergangenheit vor allem durch seine Werke aus persönlichen Fundstücken bekannt. Als „Bommel“ Fischer – wegen seiner Schottenmütze mit dem rotem Bommel. Die Kopfbedeckung hat er längst an den Nagel gehängt. Inzwischen ist er auch als Autor tätig: Im Sujet Verlag hat er mehrere Bücher mit Geschichten und Glossen veröffentlicht.

Doch die Zufallsfunde sind auch bei Fischers Kreuzen in vielfältigen Formen und Gestalten entscheidend. „Ich finde die Seile und Taue, wenn ich am Ufer der Weser entlang flaniere, aber häufig auch im Sperrmüll“, sagt er.

Neuerdings fertigt er auch Krippenfiguren für das Weihnachtsfest an: Die Krippe ist eine umgedrehte Streichholzschachtel, in ihr liegt das – bei ihm strahlend weiße Jesuskind. Maria und Josef und auch die drei Weisen aus dem Morgenland sind aus bunten Nylonstücken gefertigt, während die Schafe aus Wollfäden gemacht sind. Im Hintergrund des Stalls steht ein weißer Engel, der seine Flügel ausgebreitet hat. „Die Köpfe der Figuren habe ich bewusst unbemalt und ohne Kopfbedeckung gelassen – so können Kinder selbst Gesichter aufmalen und ihnen Haare aufkleben“, sagt Fischer, für den das Basteln von Krippen ein Novum ist.

Seit drei Jahren fertigt er vor allem Kreuze aus Knoten an. Dazu verwendet er in der Regel dünne Seile, die er mit Acrylbinder fixiert. Einige Objekten macht er mit Glassteinen oder Kunstperlen dekorativer oder rahmt sie ein. Holzstücke, die er vor allem am Weserufer findet, geben den Knotenkreuzen manchmal einen soliden Sockel aus Naturmaterialien.

„Eigentlich hätte ich einen Vortrag über Seile in der Bibel halten wollen“, sagt Joachim Fischer, „doch der musste wegen Corona abgesagt werden.“ In der Bibel würde es etliche Stellen geben, in denen Seile eine Rolle spielen: In der Apostelgeschichte des Lukas zum Beispiel fliehe Paulus auf seiner Fahrt nach Rom, indem vom Schiff die Taue gekappt werden, um das Beiboot ins Meer zu lassen – so wird Paulus der Erzählung nach schließlich gerettet.

Beruflich kommt Joachim Fischer eigentlich aus den Naturwissenschaften: Nach dem Studium der Chemie an der Universität Bremen hat er zwölf Jahre in einem chemischen Labor gearbeitet, wollte dann aber den Job nicht länger machen. Arbeitslos geworden, finanzierte er sich über Nachhilfestunden in Mathematik, die er auch heute noch gibt „da man ja von seiner Kunst nicht leben kann“, wie er sagt.

Die Knotenkreuze, die er bis heute in großen Mengen angefertigt hat, drücken auch seine Beziehung zum christlichen Glauben aus, der für ihn eine wichtige Rolle spiele. Daran erinnert in seinem Ausstellungsraum zum Beispiel auch ein Fisch als christliches Symbol, der an der Decke hängt und den er aus einem Hula-Hoop-Reifen gemacht hat. An einer Wand seines Ausstellungsraumes hängen gerahmte Bilder, die nicht gemalt sind, sondern gleichfalls aus Fundstücken komponiert wurden, zum Beispiel ein kleiner Teddybär vor verschiedenfarbigen Hintergründen. Allerdings dominieren unter der Fülle der Kunstobjekte die Knotenkreuze. Nur in seltenen Fällen verwendet Joachim Fischer dicke Taue statt dünner Seile. „Doch in Twistringen habe ich mal ein ökumenisches Kreuz aus Tauen gemacht, das man auseinandernehmen konnte – so hatte die evangelische und die katholische Kirche je eine Hälfte für sich“, berichtet er.

Auch ausgediente Wäscheleinen eignen sich gut für sein kreatives Tun in Form von Knotenkreuzen – was heute unter dem Namen Upcycling en vogue ist, hat Fischer schon vor vielen Jahren für sich entdeckt. Die Knotenkunst, die Joachim Fischer heute macht, eckt bei niemanden mehr an. Das war früher anders: Im Jahre 2006 hatte er zum Beispiel eine Baustelle in Rotenburg zu einem öffentlichen Kunstwerk erklärt. Und in Vegesack behängte er zwei Jahre später einen „Weihnachtsbaum scandaleuse“ mit Fundstücken aus dem Gelben Sack, bis ein verärgerter Rentner die Teile in Greifhöhe abschnitt und durch handelsübliche Weihnachtsdekoration ersetzte. „Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass viele Menschen in der Welt Weihnachten nicht feiern können, weil es ihnen finanziell nicht gut geht“, sagt er. Seine erste Krippe, die er auch zum Verkauf anbietet, soll nicht die letzte sein. Bis zum Weihnachtsfest sollen weitere folgen. „Ich hoffe nur, dass in der Corona-Pandemie überhaupt Weihnachtsmärkte stattfinden“, sagt der Künstler.

Weitere Informationen

Einen Eindruck von den Knotenkreuzen kann man sich online auf www.knotenkreuze.de verschaffen.