Huckelriede. Durch das Auge einer Kamera wird der eigene Blick fokussiert: Er rückt die Aufmerksamkeit auf Bretterbuden, in denen Menschen in einem Slum in Kenia leben, auf ihre Gesichter und auf ihre Münder, aus denen die Erzählungen von ihrem täglichen Überlebenskampf, aber auch ihren Freuden kommen. Der eine findet sein Glück im Tanz, der andere fühlt sich wie ein Gott, wenn er schreiben darf.

Maxwell Odhisanto aus Kenia hat in seinem Film Bewohner in einem Slum in Nairobi porträtiert. Er gehört zur Organisation Mathare Youth Film Festival, die junge Menschen über Filme zueinander bringen will. Sie drehen vor allem in Slums, in denen die Bewohner von ihrem eigenen Leben erzählen.

Zusammen mit etwa 20 weiteren jungen Leuten aus Kenia ist er für drei Wochen nach Bremen gekommen und präsentiert seinen Film im Rahmen der Abschlussveranstaltung, bei der sich junge Kenianer mit Bremern austauschen. Dies ermöglichte der Verein „Partner über Grenzen“, der sich für Jugendbegegnungen zwischen verschiedenen Ländern engagiert.

Der diesjährige Austausch der 17 bis 26 Jahre alten Teilnehmenden trägt den Titel „out of the box“: Aus dem eigenen Kasten, in dem man lebt, herauskommen – durch Kreativität und durch das Verlassen gewöhnlicher Begrenzungen. Gemeinsames Thema sind zehn Ungleichheiten in und zwischen Ländern, die nach den Nachhaltigkeitszielen der UN bis zum Jahre 2030 verringert werden sollen.

Im Lidice-Haus führen die jungen Leute vor, was sie gemeinsam und in Kleingruppen erarbeitet haben. Dabei steht die mediale Kunst im Vordergrund: Filme, die kleine Geschichten erzählen, und Kritzelbilder, zu einem Zeichentrickfilm zusammengefügt, machen Menschenleben und abstraktere Zusammenhänge wie Eurozentrismus sichtbar.

„Unser Länder-Austausch ging aus einem Schulprojekt an der Gesamtschule Mitte hervor“, sagt Eckardt Kreye vom Verein „Partner über Grenzen“. „Den ersten gegenseitigen Besuch von Afrikanern und Bremern gab es mit Schülern aus Mali, doch nach dem Putsch in diesem Land haben wir uns für Kenia entschieden“, so der Lehrer an der Gesamtschule Mitte. „Denn zufällig hatten wir im Klimahaus in Bremerhaven Auma Obama, die Schwester von Barack Obama, kennengelernt, die aus Kenia stammt. In Kenia wird Englisch gesprochen, was den jungen Leuten aus Deutschland die Verständigung leichter macht als in Mali, wo Französisch gesprochen wird.“

In den ersten Tagen des Besuchs der Kenianer in Bremen stand die Teambildung im Vordergrund, anschließend gab es Workshops zu verschiedenen Medien wie Video, Fotografie, Theater oder 360°-Film. Danach teilten sich die Leute in Kleingruppen auf. Hauptziel der Arbeit war es, einen Perspektivenwechsel anzuregen. Dazu tauschten die jungen Menschen ihre persönlichen Erfahrungen in täglichen Reflexionsrunden und Seminaren aus.

Was aber ist unter Perspektiven zu verstehen? Dass Kenianer arm sind und nur über geringe Bildung verfügen, gehört zu den Ansichten mancher Deutscher. „Wir wollen solche Stereotypien entlarven“, sagt Eckardt Kreye. Und der Film kann ein Instrument dazu sein:

In einem der Kurzfilme, die bei der Veranstaltung in der Jugendbildungsstätte gezeigt werden, wirft sich ein Kenianer in Schale, denn er ist zu einem Vorstellungsgespräch geladen. Er hat exzellente Zeugnisse vorzuweisen. Doch als er vorgeladen wird, ist er selbst mit der Stereotypie seines Gegenüber, des Firmenmitarbeiters, konfrontiert: Seine Bewerbungsmappe landet kurzerhand im Papierkorb. Kritzelfiguren und Diagramme erläutern in einem Kurzfilm den „Eurozentrismus“, der auch im fernen Kenia noch herrscht und der unter anderem eine Fokussierung der heimischen Bevölkerung auf europäische Werte bedeutet. Wiederum kommen die Perspektiven ins Spiel: Schönheitsideale aus den USA und Europa werden in afrikanischen Ländern, vor allem über die sozialen Netzwerke, hoch gehalten und weit verbreitet.

Wie weit die Perspektive „Eurozentrismus“ auch die Werthaltung bestimmt, zeigen die Teilnehmer anhand einer Karte der Erde: Die sogenannte Mercator-Projektion, eine europäische Erfindung, macht Europa durch das verzerrte Raster der Längen-und Breitengrade größer als es in Wirklichkeit ist. Die Grafik der Projektteilnehmer korrigiert diese Sichtweise: Afrika ist viel größer als nach Mercator dargestellt – und hinter den Konturen des „schwarzen Kontinents“ lächelt ein afrikanisches Gesicht.

Eine andere Arbeitsgruppe hat sich die sogenannten Wohlfahrtsorganisationen wie „Brot für die Welt“ unter die Lupe genommen und unter dem Oberthema „Perspektiven“ herausgefunden, dass die Fotos Kinder in Armut so zeigen, dass stark ans Mitleid appelliert wird: Wo fast die Tränen fließen, fließen auch mehr Spendengelder.

„Wir wollen aus dem Rahmen herauskommen, in den wir mit Stereotypien und Konventionen eingesperrt sind – 'out of the box' halt“, sagt Projektteilnehmerin Paulina Düchting. "Und das geht am besten, wenn man Leuten aus anderen Ländern begegnet und sich mit ihnen austauscht.“

Das Oberthema ihrer Gruppe waren Ungleichheiten und Privilegien, die nicht nur in reichen und armen Ländern herrschen, sondern selbst innerhalb eines Landes: „Wir haben uns in Bremen gefragt, welche Privilegien einzelne von uns haben, und versucht, dies in Filmen sichtbar zu machen“, sagt Paulina Düchting. Sie ist vor allem von dem großen Engagement der jungen Leute aus Kenia beeindruckt. Die Präsentationen der Projektteilnehmer machen deutlich, dass Filmkunst ein hervorragendes Mittel sein kann, Stereotypien zu durchbrechen. Was in die Box einer Kamera gebannt wird, kann helfen, 'out of the box' zu gelangen.