Bundespräsident Theodor Heuss (vorne links) war der prominenteste Fahrgast des anno 1915 erbauten Dampfers Welle (links im Bild). Diese Aufnahme von 1950 ist als Fototapete in der Cafeteria des Klinikums Bremen-Nord zu sehen. (Volker Kölling)

Zweimal brannte es auf dem Schiff, und am 27. Juli 1994 versank es in aller Herrgottsfrühe in den Weserfluten. Die Bergung war äußerst schwierig, doch sollte sie sich letztlich lohnen. Ein Verein hat sich der „Welle“ angenommen und rekonstruiert sie seit Anfang der 2000er-Jahre. Diese aufwendigen Arbeiten an einem Liegeplatz in Bremerhaven sind noch nicht abgeschlossen, aber der über 100 Jahre alte Doppelschrauben-Dampfer ist mittlerweile als technisches Denkmal offiziell anerkannt.

Warum die „Welle“ im Sommer 1994 plötzlich unterging, konnte bis heute nicht aufgeklärt werden. „Es wurde jedoch festgestellt, dass auf irgendeine Art von außen Löcher in den Schiffsrumpf kamen“, sagt Klaus Auf dem Garten, „wie und von wem, das ist aber völlig unklar.“ Der pensionierte Lehrer aus dem Ostertor hat sich ebenso wie Christian Ostersehlte aus Bremerhaven, Mitarbeiter des Deutschen Schifffahrtsmuseums, eingehend mit der Geschichte der „Welle“ befasst. Beide haben jetzt ein Buch über den in seiner Bauart ganz besonderen Dampfer veröffentlicht, das sie an diesem Montag, 12. März, um 19 Uhr in der Zentralbibliothek Am Wall vorstellen.

Schiff "Welle" (Jochen Stoss, Staatsarchiv Bremen)

In dem Buch nimmt die teils dubiose Rolle des Dampfers als Restaurantschiff an der Schlachte nur wenige Kapitel ein. Die Autoren blenden nämlich weit zurück und schildern zunächst, wie schwierig es für Bremen anno dazumal war, die Weser als Seeschifffahrtsstraße nutzen zu können. „Bremens Kampf um seine Seehafenstellung, die für die Kaufmannschaft große Bedeutung hat, ist fast so alt wie die Stadt selbst“, betont Klaus Auf dem Garten. Die Weser sei schwerlich schiffbar gewesen, denn sie sei immer weiter versandet und verwildert. Erst die von Ludwig Franzius konzipierte Weserkorrektion, also die Begradigung der Unterweser zwischen der Mündung in die Nordsee und den Häfen in Bremen, in den Jahren 1887 bis 1895 bedeutete einen gewaltigen Fortschritt. Die „Korrektion“ gegen die Versandung musste dann auch nach dem Ersten Weltkrieg fortgesetzt werden.

Die anno 1915 bei den Bremer Atlas-Werken gebaute, 37 Meter lange „Welle“ dient als Bereisungsschiff für das Bremer „Bauamt für die Weserkorrektion“ und wird in Bremerhaven stationiert. Der Dampfer ist sozusagen Repräsentant aller notwendigen Arbeiten zur Erhaltung und Modernisierung der Seeschifffahrtsstraße Weser. Von 1921 an versorgt er auch die Leuchttürme in der Außenweser. Über Jahrzehnte versieht das 650 PS starke Schiff zuverlässig seinen Dienst – hin und wieder sogar als Hilfseisbrecher. „Besondere Vorkommnisse gab es kaum“, erzählt Klaus Auf dem Garten.

Die erneuerte "Welle" wurde 2009 in Bremerhaven wieder ins Wasser gesetzt. (Krischan Förster)

1975 wird der Dampfer außer Dienst gestellt. Ein Gastronom kauft ihn für 35 111 D-Mark und baut ihn um. Die beiden Dampfmaschinen werden ausgebaut. Ab 1976 lockt die „Welle“ als schwimmendes Restaurant an der Schlachte, die damals noch keine Amüsiermeile wie heute ist. Zwei Brände im September 1984 und im Februar 1986 zerstören die Aufbauten. Das Schiff bekommt dann auf dem Deck „einen Hühnerstall“ verpasst, wie Schlachte-Besucher spotten, und wird 1987 wiedereröffnet. Sieben Jahre später erneut ein Schock: Die „Welle“ sinkt an ihrem Liegeplatz.

Nach längerem Hin und Her wird das Wrack im Auftrag des Wasser- und Schifffahrtsamtes gehoben. Viele Monate liegt der einst stolze Bereisungsdampfer im Mittelsbürener Hafen, bis Bernd Meyer aus Horn-Lehe als damaliger Vorsitzender des Vereins „Dampfer Welle“ die Initiative ergreift und für die Restaurierung kämpft. Schließlich ist die „Welle“ der letzte auf einer Bremer Werft erbaute Dampfer überhaupt. Nach unzähligen Verhandlungen mit Behörden und Anwälten wird das Schiff dem Verein für eine symbolische D-Mark überlassen.

Mehrere Anläufe waren 1994 nötig, bis die "Welle" gehoben werden konnte. (Hans-Henning Hasselberg)

Seit 2000 wird der Dampfer von etwa 30 schifffahrtsbegeisterten Bremern und Bremerhavenern in der Seestadt auf ehrenamtlicher Basis detailgetreu restauriert. Das Buch schildert ausführlich, mit welch großem Engagement diese Wiedergeburt der Welle verbunden ist. „Eigentlich war das Schiff nur noch ein Schrotthaufen, und es mussten zunächst etliche Tonnen Beton ausgestemmt werden, die als Ballast aus der Zeit der Gastronomie eingebracht worden waren“, berichtet Klaus Auf dem Garten. Einige Jahre haben ABM-Kräfte die Vereinsmitglieder dabei unterstützt, den Veteran anhand der erhaltenen Originalpläne aus dem Bremer Staatsarchiv wieder aufzubauen. Auch eine Dampfmaschine wird wieder eingebaut und der Salon originalgetreu hergerichtet. Am 21. Oktober 2009 ist es soweit: Die „Welle“ wird per Schwimmkran wieder ins Wasser gesetzt und liegt seitdem in Bremerhaven an der Salzpier bei der Herwigstraße. Anlässlich der Sail 2010 ist die „Welle“ nach langer Zeit erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert worden.

Und wann wird die „Welle“ fertig? „Wahrscheinlich nie“, sagt Klaus Auf dem Garten, „denn es würde etwa eine Million Euro kosten, eine zweite Dampfmaschine wie im Originalzustand einzubauen.“ Aber auch ohne deren Einbau müssten die Vereinsmitglieder „sicher noch ein paar Jahre mit mühsamer Akquise von Mitteln, aber auch mit körperlichem Einsatz weiter am Schiff arbeiten“.