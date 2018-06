Zwischen den Wurzeln geschützter Bäume wird ein Saugbagger eingesetzt, um die Bäume beim Entfernen der belasteten Erde nicht zu beschädigen. (Frank Thomas Koch)

Mit dumpfem Getöse saugt der Laster über ein bewegliches Rohr Erde aus dem aufgegrabenen Boden an der Kita Neustadtswall ein. Facharbeiter sind in diesen Tagen damit beschäftigt, das Außengelände des Kinder- und Familienzentrums Neustadtswall von Schadstoffen zu befreien, die – wie berichtet – zufällig im Boden festgestellt wurden. Selbst aus den Wurzelzwischenräumen holt der Saugbagger das belastete Material, ohne die stattlichen Bäume zu verletzen.

Ende der Woche will die Fachfirma fertig sein. Etwa 500 Tonnen Erde werden wohl am Ende zusammenkommen, um die sich dann ein Entsorgungsfachbetrieb kümmern muss. 180 000 Euro kostet die Sicherungsmaßnahme, gibt die städtische Gesellschaft Immobilien Bremen (IB) bekannt, die für das Außengelände zuständig ist.

Als vor einigen Wochen öffentlich bekannt geworden ist, dass der Boden an drei Stellen mit Dioxin verunreinigt sein soll, war die Aufregung im Stadtteil entsprechend groß. Doch auf der Baustelle ist von einem Ausnahmezustand nichts zu spüren. Bauhelme sind vereinzelt auf den Köpfen der Schadstoffsanierer zu entdecken. Atemschutzmasken oder gar Schutzanzüge sucht man indes vergeblich.

Keine Nachlässigkeit sei das, versichert der beauftragte Sachverständige Karsten Döhring, der in Bremen als Experte für Schadstoffsanierung von belasteten Böden gilt. Es sei schlichtweg nicht nötig, die Arbeiter mit derartiger Schutzkleidung vor Gesundheitsschäden zu bewahren. „Das Dioxin hier im Boden hat nichts mit dem frei verfügbaren zu tun, dass zuletzt in Eiern entdeckt wurde, sondern es liegt in gebundener Form als sogenanntes Kieselrot vor, das der Körper nur sehr schlecht aufnehmen kann“, erklärt Döhring. Dies wurde in einer medizinischen Studie mit Arbeitern und Anwohnern der Kupferhütte Marsberg herausgefunden, in der Kieselrot als Abfallprodukt aus der Kupferproduktion rund um die 1950er-Jahre anfiel, das für den Bau von Sportplätzen verkauft wurde. Die untersuchten Menschen wiesen im Vergleich zu Bevölkerungsgruppen, die keinen Kontakt über einen längeren Zeitraum zu dem Material hatten, keine erhöhte Dioxinbelastung auf.

Bereits seit den 1990er-Jahren wissen die Kommunen um das Problem, das mit dem Kieselrot verbunden ist. „Alle Verdachtsflächen wurden daher in der Vergangenheit in Bremen bereits untersucht und gegebenenfalls entweder saniert oder gesichert“, erklärt Katrin Scheele, Projektleiterin bei Immobilien Bremen. Es gibt beim Referat Bodenschutz ein Kataster, das Aufschluss über diese Flächen gibt, die weiterhin regelmäßig kontrolliert werden. Die Kita Neustadtswall gehörte nicht dazu, der Ort überrascht auch die Experten.

Die strengen gesetzlichen Dioxin-Grenzwerte für Spielflächen wurden dort definitiv überschritten, das bestreitet an diesem Regentag niemand am Bauzaun. Dennoch sei die Dioxinbelastung im Boden verhältnismäßig gering, zumal sie wie erwähnt gebunden vorliege. „Trotzdem ist ganz klar, dass wir mit allergrößter Sorgfalt arbeiten müssen, schließlich arbeiten wir hier in einer besonders sensiblen Umgebung“, so der Sachverständige mit Blick auf den Saugbagger, der vor dem Kitagebäude röhrt. Um zu verhindern, dass Bodenpartikel die Baustelle unkontrolliert verlassen, müssen die Arbeiter täglich ihre Schuhe gründlich reinigen. Und bevor die Erde ausgebaggert oder -gesaugt wird, muss die Erde feucht sein, um Staub zu vermeiden.

„Hier liegt keine echte Gefährdung vor, sondern das wird alles gemacht, um eine gewisse Vorsorge zu treffen“, stellt Döhring klar. Deshalb sei es auch unbedenklich, dass die Kitakinder sogar während der laufenden Bodensanierung weiterhin auf den wenigen freien Flächen jenseits des Bauzauns spielen dürfen.

Vom städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen ist zu erfahren, dass die Kinder am Neustadtswall vorsorglich trotzdem nicht in den Zeiten auf das Außengelände gelassen werden, während dort die Bagger aktiv sind. Die Eltern seien informiert und hätten zudem eine Telefonnummer erhalten, unter der sie bei Fragen beim Gesundheitsamt Auskunft erhalten. "Zum Start der Schulferien ist außerdem eine Kooperation mit der Kita Hohentor mit ihrem weitläufigen Spielgelände verabredet, sodass die Ferienbetreuung komplett dort stattfinden wird", gibt Wolfgang Bahlmann von Kita Bremen Auskunft. „Wir wissen, dass das eine deutliche Einschränkung des Kitabetriebes ist, aber wir wollten die Bodensanierung so schnell wie möglich angehen“, sagt Projektleiterin Scheele.

Der Neustädter Beirat kritisiert unterdessen weiterhin die zunächst ausgebliebene öffentliche Information von Immobilien Bremen und Kita Bremen zu dem Dioxinfund. Am Mittwoch beschloss das Gremium daher einstimmig eine Art Rüge an die beiden Adressaten für die dadurch entstandene Irritation und Aufregung im Stadtteil. Sowie die Aufforderung an die Verantwortlichen, „den Beirat künftig frühzeitig und umfassend zu informieren.“

IB-Sprecher Peter Schulz versichert hingegen: „Wir hatten nie die Absicht, Geheimniskrämerei zu betreiben, sondern im Gegenteil: Aus unserer Sicht haben wir schnell gehandelt, die Sicherung und Sanierung sofort eingeleitet und die direkt Betroffenen in der Einrichtung umfassend informiert.“