Hohe Anziehungskraft haben die fünf Aufführungen der Bremer Shakespeare Company beim Theatersommer im Bürgerpark. (MARIANNe MENKE)

Alte Neustadt/Bürgerpark. Die meisten Bühnen machen Ferien. Doch das Ensemble der Bremer Shakespeare Company nutzt die Sommerzeit und verlegt seine Vorstellungen nach draußen. Die Reihe "Shakespeare im Park" auf der Melcherswiese im Bürgerpark hat inzwischen eine feste Fan-Gemeinde in Bremen und im Umland und wird in diesem Jahr von Mittwoch bis Sonntag, 22. bis 26. August, jeweils von 20 bis 22 Uhr veranstaltet.

An diesen fünf aufeinander folgenden Tagen spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler besonders beliebte Inszenierungen aus ihrem Repertoire auf der weitläufigen Fläche zwischen Parkhotel und Meierei. Zum Auftakt am Mittwoch, 22. August, steht "Call me, Bob Dylan . . .please" auf dem Programm. Der Abend gleicht einer Forschungsreise zur Quelle von Bob Dylans Dichtung: Die Literaturwissenschaft fahndet akribisch nach literarischen Verweisen und Präzedenzen, um sein Werk zu entschlüsseln. Dabei trifft sie immer wieder auf William Shakespeare, der ein Fixstern in Bob Dylans poetischem Referenzuniversum ist. Beide Künstler verbindet ihre Kreativität.

"Shakespeare durch die Blume" wird dann am Donnerstag, 23. August, im Freilufttheater gegeben. Für diese Aufführung wurden Szenen und Lieder aus „Hamlet“, „Romeo und Julia“, „Macbeth“, „Ein Sommernachtstraum“, „Ende gut, alles gut“ und anderen Stücken des weltberühmten englischen Dramatikers, Lyrikers und Schauspielers Shakespeare (1564-1616) zu einem amüsanten Programm über die Mühen und Freuden des Theaterlebens vor und hinter den Kulissen erstellt.

Rund 200 Jahre nach William Shakespeare hat Friedrich Schiller aus dem Konflikt zwischen Maria Stuart und Elizabeth I. einer seiner größten Tragödie geschaffen: Maria Stuart. Das Drama handelt von dem Konflikt um die Herrschaft in England, der gleichzeitig ein Kampf zwischen katholischen und protestantischen Kräften um die Vorherrschaft auf der Insel ist. Der Vorhang hebt sich dafür am Freitag, 24. August, im Bürgerpark.

Picknick im Park

Einen doppelten Genuss verspricht die Vorschau auf Sonnabend, 25. August. Ab 18 Uhr ist "Gaumenfreude à la Shakespeare“ in der grünen Oase angesagt. Dann ist die Melcherswiese frei gegeben fürs Picknick, das entweder selbst mitgebracht oder beim Neustädter Theaterlokal Falstaff vorbestellt werden kann. Der Preis für die georderte Schlemmerei beträgt 25 Euro für zwei Personen. Reservierungen sind per E-Mail an mail@falstaff-bremen.de oder unter der Telefonnummer 50 02 26 möglich. Es werden nur Gäste mit gültiger Eintrittskarte für die Abendvorstellung "Der Sturm" aufs Gelände gelassen.

Zum letzten Mal wird Shakespeares letztes Drama aufgeführt. In "Der Sturm" treten Svea M. Auerbach, Tim Lee, Peter Lüchinger, Michael Meyer, Theresa Rose, Erik Roßbander, Petra-JaninaSchultz und Markus Seuß zum letzten Mal ins Rampenlicht. Dabei gewähren sie dem Publikum tiefe Einblicke in das dunkle Labyrinth der menschlichen Natur und führt den Zuschauern Shakespeares grenzenloses Vorstellungsvermögen vor Augen.

Mit der Komödie "Ein Sommernachtstraum" will das Ensemble am Sonntag, 26. August, den "Theatersommer 2018" beschließen. Darin thematisiert Shakespeare das Ausgeliefertsein des Menschen an seine Sehnsucht. Das Stück ist gleichzeitig ein Spiel um das Theater und seine illusionäre Kraft. Schlafen, Wachen, Träumen oder Spielen – niemand kehrt aus dieser Nacht der Träume und Täuschungen mit seinen alten Gewissheiten zurück, heißt es in der Ankündigung der Company. Diese letzte Aufführung von "Shakespeare im Park" beginnt ausnahmsweise bereits um 18 Uhr.

Karten für eine Vorstellung der Sommertheaterreihe "Shakespeare im Park" kosten 22, ermäßigt 14 Euro pro Person. Sie sind im Vorverkauf unter anderem bei Nordwest-Ticket, Telefon 36 36 36, oder unter Telefon 500333 von Montag bis Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, zu bekommen.

Im August spielt die Bremer Shakespeare Company auch noch an einem weiteren Termin unter freiem Himmel: Am Sonntag, 19. August, wird im Park der Stiftung Gut Hodenberg in Oberneuland, Hodenberger Straße 10, "König Lear" aufgeführt.